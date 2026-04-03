A Tata Communications mantém a posição de líder pelo décimo terceiro ano consecutivo no Gartner® Magic Quadrant™

MUMBAI, Índia, 3 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Tata Communications, importante participante global em tecnologia de comunicações, anuncia com orgulho que foi reconhecida como Líder no Gartner® Magic Quadrant™ 2026 para Serviços WAN Globais, marcando o seu décimo terceiro ano consecutivo de reconhecimento pela Completude de Visão e Capacidade de Execução.

No último ano, a Tata Communications continuou a redefinir sua estrutura de rede por meio de IA avançada e análises, oferecendo conectividade componível, de alta velocidade, sob demanda e baseada em intenção, que dá suporte a empresas em todo o mundo em setores como finanças, manufatura, varejo, mídia e serviços de TI. Os principais avanços foram:

Expandiu seu portfólio de rede sob demanda com novas opções, como IZO™ DC Dynamic Connectivity (DC significa Data Centre) e conectividade multicloud sob demanda, oferecendo às empresas maior flexibilidade para escalar redes conforme necessário

Investimento em fibras monomodo de última geração de alta densidade e serviços de comprimento de onda com capacidade de 800G para atender às novas demandas da infraestrutura de nuvem de IA

Expandiu a cobertura global por meio de PoPs de parceiros estratégicos, permitindo implantação rápida e expansão flexível de serviços nos principais mercados. Colaboração com os maiores parceiros locais offnet para garantir conectividade confiável na última milha em regiões globais

Reforçou os recursos de Secure Access Service Edge (SASE) para enfrentar ameaças emergentes com IA, incluindo riscos como uploads não autorizados de dados, garantindo maior proteção para ambientes corporativos

Plano de oferecer serviços de criptografia quantum safe aproveitando algoritmos de Criptografia Pós-Quântica (PQC) padronizados pelo NIST, que fornecem segurança robusta contra ataques clássicos e quânticos.

Genius Wong, vice-presidente executivo de Serviços de Conectividade Core e de Última Geração e diretor de Tecnologia, Tata Communications, disse: "Estamos honrados por sermos reconhecidos pelo 13º ano consecutivo e agradecemos profundamente a confiança contínua que nossos clientes depositam em nós. Na Tata Communications, continuaremos a transformar nossas soluções para que as empresas possam construir bases digitais resilientes, de alto desempenho e inteligentes. Com nossa estrutura de rede resiliente, inteligente e preparada para o futuro, as empresas podem escalar com confiança e prosperar em um mundo impulsionado pela IA."

Isenção de responsabilidade da Gartner

Gartner, Magic Quadrant para Serviços WAN Globais, Gaspar Valdivia, Karen Brown, Katja Ruud, 16 de março de 2026.

Gartner e Magic Quadrant são marcas registradas da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas. A Gartner não endossa nenhuma empresa, fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações, e não recomenda que os usuários de tecnologia escolham apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outras designações. As publicações da Gartner consistem nas opiniões da organização de insights de negócios e tecnologia da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner renuncia a todas as garantias, expressas ou implícitas, relacionadas a esta publicação, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a um propósito específico.

Sobre a Tata Communications

Parte do Tata Group, a Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) é uma facilitadora do ecossistema digital global que alimenta a economia digital em rápido crescimento de hoje em mais de 190 países e territórios. Atuando com confiança, ela viabiliza a transformação digital de empresas em todo o mundo com soluções conectadas e de colaboração, conectividade essencial e de última geração, hospedagem em nuvem, soluções de segurança e serviços de mídia. Entre seus clientes estão 300 empresas da Fortune 500, e a empresa conecta negócios a 80% dos gigantes mundiais na nuvem. Para mais informações, acesse www.tatacommunications.com

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Declarações prospectivas e de advertência

Certas palavras e declarações contidas neste comunicado sobre a Tata Communications, suas perspectivas e outras declarações, incluindo aquelas relacionadas à posição financeira esperada da Tata Communications, à estratégia de negócios, ao desenvolvimento futuro das operações da Tata Communications e à economia geral da Índia, são prospectivas. Tais declarações envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, inclusive financeiros, regulatórios e ambientais, bem como os relacionados ao crescimento do setor e às projeções de tendências, que podem fazer com que os resultados reais, o desempenho ou as realizações da Tata Communications, ou os resultados do setor, sejam materialmente diferentes dos expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas. Os fatores importantes que podem fazer com que os resultados, o desempenho ou as realizações reais sejam substancialmente diferentes dessas declarações prospectivas incluem, entre outros, a incapacidade de aumentar o volume de tráfego na rede da Tata Communications; a incapacidade de desenvolver novos produtos e serviços que atendam às demandas dos clientes e gerem margens aceitáveis; a incapacidade de concluir com êxito os testes comerciais de novas tecnologias e sistemas de informação para dar suporte a novos produtos e serviços, incluindo serviços de transmissão de voz; falha na estabilização ou redução da taxa de compressão de preços em alguns dos serviços de comunicação da empresa; falha na integração de aquisições estratégicas e mudanças nas políticas ou regulamentações governamentais da Índia e, em particular, mudanças relacionadas à administração do setor da Tata Communications; e, em geral, as condições econômicas, comerciais e de crédito na Índia. Outros fatores que podem fazer com que os resultados, o desempenho ou as realizações reais difiram materialmente de tais declarações prospectivas, muitos deles fora do controle da Tata Communications, incluem, entre outros, os fatores de risco discutidos nos Relatórios Anuais da Tata Communications Limitada.

Os relatórios anuais da Tata Communications Limitada podem ser acessados em www.tatacommunications.com. A Tata Communications não tem nenhuma obrigação de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas e renuncia expressamente a qualquer obrigação nesse sentido.

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FONTE Tata Communications