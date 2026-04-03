Tata Communications 於 Gartner® Magic Quadrant™ 連續第 13 年維持領導地位

印度孟買2026年4月4日 /美通社/ -- 全球領先的通訊科技企業 Tata Communications，欣然宣佈於 Gartner® 2026 年「全球廣域網絡 (WAN) 服務 Magic Quadrant™」中獲評為「領導者」，連續第 13 年憑藉「願景完整性」(Completeness of Vision) 和「執行能力」(Ability to Execute) 贏得殊榮。

過去一年，Tata Communications 利用先進的人工智能 (AI) 及分析技術，不斷重塑其網絡結構，提供可組合、高速、按需且以意圖為本的連接方案，協助全球金融、製造、零售、媒體及資訊科技 (IT) 服務等行業的企業。 重點革新包括：

擴充按需網絡服務組合，加入 IZO™ DC 動態連接（DC 代表 Data Centre，即數據中心）及多雲端按需連接等新選項，使企業能更靈活地根據需求拓展網絡。

投資新一代高密度單模光纖及具備 800G 高容量的波長服務，以應對人工智能雲端基礎設施不斷增長的需求。

經由策略夥伴的網絡接入點 (PoPs) 擴大全球覆蓋，有助在主要市場快速部署並靈活擴展服務。 與頂尖的本地離網夥伴合作，確保全球各地區的最後一哩連接穩定可靠。

加強安全存取服務邊緣 (SASE) 功能，以應對由人工智能引發的新興威脅，例如未經授權的數據上載等風險，為企業環境提供更穩固的保障。

計劃提供量子安全加密服務，採用由 NIST 標準化的後量子密碼學 (PQC) 演算法，以抵禦傳統及量子攻擊，提供穩健的安全防護。

Tata Communications 核心與新一代連接服務執行副總裁兼技術總監 Genius Wong 稱：「我們很榮幸能連續 13 年獲此殊榮，並由衷感謝客戶對我們始終如一的信賴。 Tata Communications 將不斷革新解決方案，以助企業建構兼具穩健實力與卓越效能的智能數碼根基。 藉著我們未來導向、穩健可靠的智能網絡結構，企業可放心擴張，並在人工智能推動的未來世界蓬勃發展。」

Gartner 免責聲明

Gartner，全球廣域網絡服務 Magic Quadrant，Gaspar Valdivia，Karen Brown，Katja Ruud，2026 年 3 月 16 日。

Gartner 及 Magic Quadrant 是 Gartner, Inc. 及/或其附屬公司的商標。 Gartner 並無認可其出版物中提及的任何公司、供應商、產品或服務，亦無建議科技用戶只選擇獲得最高評級或其他特定稱號的廠商。 Gartner 出版物所表述的均為 Gartner 業務與科技洞察分析機構的意見，不應被理解為事實之陳述。 Gartner 就本出版物不作任何明示或暗示的保證，包括對適銷性或特定目的適用性的擔保。

關於 Tata Communications

Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) 是 Tata Group 的旗下成員，致力推動全球數碼生態系統，業務遍及超過 190 個國家及地區，為現今蓬勃發展的數碼經濟注入活力。 公司秉持信任為先的原則，透過合作與互聯解決方案、核心及新一代連接技術、雲端託管與安全解決方案，以及媒體服務，以助全球企業實現數碼轉型。 全球有 300 間 Fortune 500 公司選用其服務，公司更協助企業連接全球八成的雲端服務龍頭。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.tatacommunications.com

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前瞻性及警示陳述

本新聞稿中有關 Tata Communications 及其前景的某些詞語和陳述，以及其他陳述，包括與 Tata Communications 預期財務狀況、業務策略、Tata Communications 營運未來發展以及印度整體經濟有關的陳述，均為前瞻性陳述。 此類陳述涉及已知及未知的風險、不確定因素及其他因素，包括財務、監管及環境因素，以及與行業增長和趨勢預測相關的因素，這些因素可能導致 Tata Communications 的實際結果、表現或成就，或行業結果，與該等前瞻性陳述所表達或暗示的內容存在重大差異。 可能導致實際結果、表現或成就與該等前瞻性陳述截然不同的重要因素包括：未能增加 Tata Communications 網絡上的流量；未能開發滿足客戶需求並產生可接受利潤的新產品和服務；未能成功完成對支援新產品和服務（包括語音傳輸服務）的新技術和資訊系統的商業測試；未能穩定或降低公司若干通訊服務的價格壓縮率；未能整合策略性收購以及印度政府政策或規例的變動，特別是與 Tata Communications 所屬行業管理相關的變動；以及宏觀層面上印度的經濟、商業和信貸狀況。 其他可能導致實際結果、表現或成就與前瞻性陳述出現重大偏差的因素（其中許多超出 Tata Communications 的控制範圍），包括但不限於 Tata Communications Limited 年報中所討論的風險因素。

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SOURCE Tata Communications