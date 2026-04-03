Tata Communications mantiene su posición de liderazgo por decimotercer año consecutivo en Magic Quadrant™ de Gartner®

MUMBAI, India, 3 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Tata Communications, una empresa líder mundial en tecnología de las comunicaciones, se enorgullece de anunciar que ha sido reconocida como Líder en Magic Quadrant de Gartner® de Global WAN Services en 2026, lo que supone su decimotercer año consecutivo de reconocimiento por la integridad de su visión y su capacidad de ejecución.

Durante el último año, Tata Communications redefinió su estructura de red mediante inteligencia artificial y análisis avanzados, para ofrecer conectividad componible, de alta velocidad, bajo demanda y basada en la intención de dar soporte a empresas de todo el mundo en sectores como el financiero, el manufacturero, el minorista, los medios de comunicación y los servicios de tecnología de la información. Entre los principales avances, se incluyen:

Ampliación de su cartera de redes bajo demanda con nuevas opciones como IZO™ DC Dynamic Connectivity (DC significa "centro de datos") y conectividad en múltiples nubes bajo demanda, lo que ofrece a las empresas una mayor flexibilidad para escalar las redes según sea necesario

Inversión en fibra monomodo de alta densidad de última generación y servicios de longitud de onda de alta capacidad de 800G para satisfacer los requisitos emergentes de la infraestructura de nube de IA

Ampliación de la cobertura mundial mediante puntos de presencia (PoP, por sus siglas en inglés) de socios estratégicos, lo que permite un rápido despliegue y una expansión flexible de los servicios en mercados clave. Colaboración con socios locales líderes fuera de la red para garantizar una conectividad confiable de última milla en todas las regiones del mundo

Se han reforzado las capacidades del modelo Secure Access Service Edge (SASE) para hacer frente a las amenazas emergentes que trae la inteligencia artificial, incluidos riesgos como las subidas de datos no autorizadas, para garantizar una mayor protección para los entornos empresariales

Se prevé ofrecer servicios de cifrado a prueba de ataques cuánticos que aprovechen los algoritmos de criptografía poscuántica (PQC, por sus siglas en inglés) normalizados por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés), los cuales proporcionan una seguridad sólida frente a ataques tanto clásicos como cuánticos

Genius Wong, vicepresidente ejecutivo de Servicios de Conectividad Básicos y de Próxima Generación y director de Tecnología de Tata Communications, afirmó: "Es un honor para nosotros recibir este reconocimiento por decimotercer año consecutivo y agradecemos profundamente la confianza que nuestros clientes siguen depositando en nosotros. En Tata Communications, continuaremos la transformación de nuestras soluciones para que las empresas puedan construir bases digitales resilientes, de alto rendimiento e inteligentes. Con nuestra estructura de red preparada para el futuro, resiliente e inteligente, las empresas pueden escalar con confianza y prosperar en un mundo futuro impulsado por la IA".

Exención de responsabilidad de Gatner

Gartner, Magic Quadrant para Global WAN Services, Gaspar Valdivia, Karen Brown, Katja Ruud, 16 de marzo de 2026.

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Acerca de Tata Communications

Como parte de Tata Group, Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) es un facilitador del ecosistema digital mundial que impulsa la economía digital actual de rápido crecimiento en más de 190 países y territorios. Mediante su liderazgo con confianza, permite la transformación digital de las empresas en todo el mundo, con soluciones de colaboración y conexión, conectividad básica y de nueva generación, alojamiento en la nube, soluciones de seguridad y servicios multimedia. La empresa enlaza negocios con el 80 % de los gigantes mundiales de la nube y 300 de las empresas de Fortune 500 son sus clientes. Para más información, visite www.tatacommunications.com

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Declaraciones prospectivas y cautelares

Determinadas palabras y declaraciones de este comunicado relativas a Tata Communications y sus perspectivas, así como otras declaraciones, incluidas las relativas a la situación financiera prevista de Tata Communications, su estrategia empresarial, el desarrollo futuro de las operaciones de Tata Communications y la economía general de la India, son declaraciones prospectivas. Dichos enunciados implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores financieros, normativos y ambientales, así como los que se relacionan con el crecimiento de la industria y las proyecciones de tendencias, que pueden hacer que los resultados reales, el desempeño o los logros de Tata Communications, o los resultados de la industria, difieran materialmente de lo que expresan o implican dichos enunciados con miras hacia el futuro. Los factores importantes que podrían hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales difirieran materialmente de dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otros, la incapacidad de aumentar el volumen de tráfico en la red de Tata Communications; la incapacidad de desarrollar nuevos productos y servicios que satisfagan las demandas de los clientes y generen márgenes aceptables; la incapacidad de completar con éxito las pruebas comerciales de nuevas tecnologías y sistemas de información para apoyar nuevos productos y servicios, incluidos los servicios de transmisión de voz; la imposibilidad de estabilizar o reducir la tasa de compresión de precios en algunos de los servicios de comunicaciones de la empresa; la imposibilidad de integrar las adquisiciones estratégicas y los cambios en las políticas o normativas gubernamentales de la India y, en particular, los cambios relativos a la administración del sector de Tata Communications; y, en general, las condiciones económicas, empresariales y crediticias de la India. Existen factores adicionales que pudieran hacer que los resultados reales, el desempeño o los logros difirieran materialmente de dichos enunciados con miras hacia el futuro, muchos de los cuales no están bajo el control de Tata Communications e incluyen de forma enunciativa más no limitativa, a los factores de riesgo que se plantean en los Informes anuales de Tata Communications Limited.

Los Informes Anuales de Tata Communications Limited están disponibles en www.tatacommunications.com. Tata Communications no tiene obligación alguna de actualizar o modificar sus declaraciones prospectivas y renuncia expresamente a cualquier obligación de hacerlo.

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FUENTE Tata Communications