Tata Communications anuncia rede com autocorreção, abrindo novas perspectivas na conectividade global de data centers

MUMBAI, Índia, 2 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Tata Communications redefiniu hoje o conceito de resiliência da economia digital global com o lançamento da IZO™ Data Centre* Dynamic Connectivity, uma plataforma definida por software desenvolvida para transformar o modo como as empresas conectam seus data centers em um mundo cada vez mais baseado em IA e distribuído.

Na economia digital da atualidade, todas as empresas dependem da capacidade de permanecer sempre conectadas, com um fluxo ininterrupto de dados. Desde transações financeiras, TI e serviços de TI, manufatura etc., até plataformas de streaming e comércio eletrônico, as conexões entre os data centers mantêm o mundo moderno em funcionamento. A interrupção dessas conexões não apenas desacelera os negócios, como os paralisa completamente.

No entanto, as redes que conectam muitos data centers corporativos foram construídas para uma época diferente. As conexões tradicionais entre DCs foram projetadas para cargas de trabalho previsíveis e padrões de tráfego estáveis. A realidade atual é muito mais dinâmica. As empresas têm operações em locais espalhados pelo mundo e em ambientes de nuvem, transferindo grandes volumes de dados em tempo real para atender às cargas de trabalho de IA e às necessidades comerciais.

Em um ambiente influenciado por crescentes restrições geopolíticas, interrupções no fornecimento por cabo, falhas nas rotas ou picos repentinos de demanda, esses fatores podem levar rapidamente a interrupções no serviço e riscos operacionais, resultando em um caro tempo de inatividade. Nessas situações, a resposta costuma ser reativa e manual, consumindo um tempo precioso quando as empresas precisam de certeza e rapidez.

A solução IZO™ DC Dynamic Connectivity da Tata Communications resolve esse problema com uma rede inteligente e capaz de se recuperar automaticamente, que cobre os principais data centers globais nos cinco continentes. Ao contrário das arquiteturas convencionais, esta plataforma utiliza roteamento determinístico multipath para oferecer latência e desempenho previsíveis. Isso significa que a plataforma é inteligente o suficiente para redirecionar automaticamente o tráfego em questão de segundos — sem intervenção manual durante interrupções. Com isso, as empresas conseguem atingir uma disponibilidade de serviço superior a 99,99% em toda a infraestrutura crítica que suporta aplicativos essenciais para os negócios, fazendo com que a resiliência deixe de ser uma medida de contingência para se tornar o padrão.

A plataforma também permite às empresas controlar sua conectividade. Com uma interface digital unificada e APIs, as empresas têm como monitorar o desempenho, receber alertas proativos e ajustar dinamicamente a largura de banda de acordo com a evolução das cargas de trabalho. Os dirigentes de empresas não precisam mais adivinhar suas necessidades futuras nem pagar a mais por largura de banda "por precaução". O sistema oferece análises preditivas assistidas por IA, permitindo que as empresas prevejam com antecedência seus requisitos de capacidade. Se um pico repentino na carga de trabalho exigir mais capacidade ou mais opções de rota, os usuários podem aumentar instantaneamente sua largura de banda ou acrescentar rotas usando funcionalidades de autoatendimento.

O impacto nos negócios consiste em uma mudança da gestão de crises para o crescimento estratégico. Com a mudança para um modelo de preços flexível e baseado no consumo, as empresas conseguem reduzir os recursos de backup ociosos e economizar até 30% nos custos operacionais. As empresas podem usar a resiliência e a largura de banda apenas quando for necessário, otimizando assim os custos e mantendo um desempenho determinístico em todas as regiões.

Essa é a vantagem da Tata Communications: combinar agilidade de nível empresarial com inteligência preditiva para manter os dados mais importantes do mundo em movimento e garantir que as empresas estejam sempre em atividade e sempre conectadas.

Ao comentar sobre o lançamento, Genius Wong, vice-presidente executivo de Serviços de Conectividade Básicos e de Última Geração e diretor de tecnologia da Tata Communications, afirmou: "Os data centers são os mecanismos centrais da economia digital atual, e as conexões entre eles devem ser tão resilientes quanto as redes que os interligam. Eles devem ser tão dinâmicos quanto os aplicativos que suportam. Com a Conectividade Dinâmica IZO™ DC, estamos fazendo com que a resiliência deixe de ser um processo reativo para se tornar uma capacidade autônoma. Ao combinar alcance global, roteamento determinístico e automação inteligente, estamos permitindo que as empresas desenvolvam uma base digital escalável e confiável, que opera sem interrupções."

Sobre a Tata Communications

Parte do Tata Group, a Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) é uma facilitadora do ecossistema digital global que alimenta a economia digital em rápido crescimento de hoje em mais de 190 países e territórios. Atuando com confiança, ela viabiliza a transformação digital de empresas em todo o mundo com soluções conectadas e de colaboração, conectividade essencial e de última geração, hospedagem em nuvem, soluções de segurança e serviços de mídia. Entre seus clientes estão 300 empresas da Fortune 500, e a empresa conecta negócios a 80% dos gigantes mundiais na nuvem. Para mais informações, visite www.tatacommunications.com

Declarações prospectivas e de advertência

Certas palavras e declarações contidas neste comunicado sobre a Tata Communications, suas perspectivas e outras declarações, incluindo aquelas relacionadas à posição financeira esperada da Tata Communications, à estratégia de negócios, ao desenvolvimento futuro das operações da Tata Communications e à economia geral da Índia, são prospectivas. Tais declarações envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, inclusive financeiros, regulatórios e ambientais, bem como os relacionados ao crescimento do setor e às projeções de tendências, que podem fazer com que os resultados reais, o desempenho ou as realizações da Tata Communications, ou os resultados do setor, sejam materialmente diferentes dos expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas. Os fatores importantes que podem fazer com que os resultados, o desempenho ou as realizações reais sejam substancialmente diferentes dessas declarações prospectivas incluem, entre outros, a incapacidade de aumentar o volume de tráfego na rede da Tata Communications; a incapacidade de desenvolver novos produtos e serviços que atendam às demandas dos clientes e gerem margens aceitáveis; a incapacidade de concluir com êxito os testes comerciais de novas tecnologias e sistemas de informação para dar suporte a novos produtos e serviços, incluindo serviços de transmissão de voz; falha na estabilização ou redução da taxa de compressão de preços em alguns dos serviços de comunicação da empresa; falha na integração de aquisições estratégicas e mudanças nas políticas ou regulamentações governamentais da Índia e, em particular, mudanças relacionadas à administração do setor da Tata Communications; e, em geral, as condições econômicas, comerciais e de crédito na Índia. Outros fatores que podem fazer com que os resultados, o desempenho ou as realizações reais difiram materialmente de tais declarações prospectivas, muitos deles fora do controle da Tata Communications, incluem, entre outros, os fatores de risco discutidos nos Relatórios Anuais da Tata Communications Limitada.

Os relatórios anuais da Tata Communications Limitada podem ser acessados em www.tatacommunications.com. A Tata Communications não tem a obrigação e expressamente se isenta de qualquer obrigação de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas.

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*DC significa Data Center

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FONTE Tata Communications