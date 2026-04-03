타타 커뮤니케이션스, 가트너 매직 쿼드런트™에서 13년 연속 리더 위치 유지

뭄바이, 인도, 2026년 4월 3일 /PRNewswire/ -- 글로벌 커뮤니케이션 기술 선도 기업 타타 커뮤니케이션스(Tata Communications)가 2026 가트너® 매직 쿼드런트™(Gartner® Magic Quadrant™) 글로벌 WAN 서비스 부문 리더로 선정됐다고 발표했으며, 비전의 완전성과 실행 능력 부문에서 13년 연속 인정을 받았다.

지난 한 해 동안 타타 커뮤니케이션스는 첨단 AI 및 분석을 통해 네트워크 구조를 지속적으로 재정의하며 금융, 제조, 소매, 미디어, IT 서비스 등 다양한 산업 전반에 걸쳐 전 세계 기업을 지원하는 조합 가능하고 속도가 빠르며 온디맨드 방식의 의도 기반 연결성을 제공하고 있다. 주요 발전 사항은 다음과 같다.

IZO™ DC 다이내믹 커넥티비티(DC: 데이터 센터) 및 멀티 클라우드 온디맨드 연결성 등 새로운 옵션으로 온디맨드 네트워크 포트폴리오를 확장해 기업들이 필요에 따라 네트워크를 확장할 수 있는 더 큰 유연성을 제공한다.

AI 클라우드 인프라의 새로운 요구 사항을 충족하기 위해 차세대 고밀도 단일 모드 광섬유 및 800G의 고용량 파장 서비스에 투자했다.

전략적 파트너 PoP를 통해 글로벌 커버리지를 확장해 주요 시장에서의 신속한 구축과 유연한 서비스 확장을 구현했다. 글로벌 지역 전반에 걸쳐 안정적인 라스트 마일 연결을 보장하기 위해 선도적인 현지 오프넷 파트너와 협력했다.

AI 기반 위협, 특히 무단 데이터 업로드 위험 등에 대응하기 위한 보안 액세스 서비스 엣지(SASE) 역량 강화로 기업 환경에 대한 더 강력한 보호를 제공한다.

기존 및 양자 공격 모두에 대한 견고한 보안을 제공하는 NIST가 표준화한 포스트 양자 암호화(PQC) 알고리즘을 활용한 양자 안전 암호화 서비스 제공 계획

타타 커뮤니케이션스 코어 및 차세대 연결 서비스 부문의 지니어스 웡(Genius Wong) 수석 부사장 겸 최고기술책임자는 "13년 연속 인정받게 되어 영광이며, 고객들이 지속적으로 보내주는 신뢰에 깊이 감사드린다. 타타 커뮤니케이션스는 기업들이 탄력적이고 고성능의 지능형 디지털 기반을 구축할 수 있도록 솔루션을 계속 혁신해 나갈 것이다. 미래를 위해 준비된, 탄력적이고 지능적인 네트워크 패브릭을 통해 기업들은 자신 있게 확장하고 AI 기반의 미래 세계에서 번영할 수 있다"고 말했다.

가트너 면책 사항

가트너, 글로벌 WAN 서비스 부문 매직 쿼드런트, 가스파르 발디비아, 카렌 브라운, 카티야 루드(Gartner, Magic Quadrant for Global WAN Services, Gaspar Valdivia, Karen Brown, Katja Ruud), 2026년 3월 16일.

가트너와 매직 쿼드런트는 가트너(Gartner, Inc.) 및/또는 그 계열사의 상표다. 가트너는 간행물에 묘사된 어떤 기업, 벤더, 제품 또는 서비스도 보증하지 않으며, 기술 사용자가 가장 높은 등급이나 기타 지정을 받은 벤더만을 선택하도록 권고하지 않는다. 가트너 간행물은 가트너의 비즈니스 및 기술 인사이트 조직의 의견으로 구성되며 사실의 진술로 해석되어서는 안 된다. 가트너는 상품성 또는 특정 목적에의 적합성에 관한 보증을 포함해 이 출판물과 관련된 모든 명시적 또는 묵시적 보증을 부인한다.

타타 커뮤니케이션스 소개

타타 그룹(Tata Group)의 일원인 타타 커뮤니케이션스(NSE: TATACOMM, BSE: 500483)는 190개국 이상에서 오늘날 빠르게 성장하는 디지털 경제를 지원하는 글로벌 디지털 생태계 구현 기업이다. 신뢰를 바탕으로 협업 및 연결 솔루션, 코어 및 차세대 연결, 클라우드 호스팅 및 보안 솔루션, 미디어 서비스를 통해 전 세계 기업의 디지털 전환을 지원한다. 포춘 500대 기업 중 300개사가 고객이며, 전 세계 클라우드 기업의 80%를 연결하고 있다. 자세한 내용은 www.tatacommunications.com을 방문해 확인할 수 있다.

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미래 예측 및 주의 문구

이 보도자료의 특정 단어 및 진술은 타타 커뮤니케이션스와 그 전망, 그리고 예상 재무 상태, 사업 전략, 타타 커뮤니케이션스 운영의 미래 발전, 인도의 일반 경제와 관련된 진술을 포함한 미래 지향적 진술이다. 이러한 진술에는 재무적, 규제적, 환경적 위험을 포함한 알려진 및 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 요인을 수반하며, 산업 성장 및 트렌드 전망과 관련된 것들도 포함되어 실제 결과, 성과 또는 타타 커뮤니케이션스나 업계 결과가 이러한 미래 지향적 진술에 의해 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있다. 실제 결과, 성과 또는 성취가 이러한 미래 지향적 진술과 실질적으로 다를 수 있는 중요한 요인으로는 타타 커뮤니케이션스 네트워크의 트래픽 증가 실패, 고객 수요를 충족하고 수용 가능한 마진을 창출하는 신제품 및 서비스 개발 실패, 음성 전송 서비스를 포함한 신제품 및 서비스를 지원하는 새로운 기술 및 정보 시스템의 상업적 테스트 성공적 완료 실패, 회사의 특정 통신 서비스에 대한 가격 압축 속도 안정화 또는 감소 실패, 전략적 인수 통합 실패, 인도의 정부 정책 또는 규정 변경, 특히 타타 커뮤니케이션스 산업 운영과 관련된 변경, 그리고 일반적으로 인도의 경제적, 사업적, 신용 조건 등이 있다. 실제 결과, 성과 또는 성취가 이러한 미래 지향적 진술과 실질적으로 다를 수 있는 추가적인 요인들은 대부분 타타 커뮤니케이션스의 통제 밖에 있으며, 타타 커뮤니케이션스 리미티드의 연간 보고서에서 논의된 위험 요인들을 포함하지만 이에 국한되지 않는다.

타타 커뮤니케이션스의 연간 보고서는 http://www.tatacommunications.com에서 확인할 수 있다. 타타 커뮤니케이션스는 미래 지향적 진술을 업데이트할 의무가 없으며, 이를 명시적으로 부인한다.

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SOURCE Tata Communications