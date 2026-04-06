Tata Communications conserve une position de leader pour la 13e année consécutive dans le Gartner® Magic Quadrant™

MUMBAI, Inde, 6 avril 2026 /PRNewswire/ -- Tata Communications, l'un des principaux acteurs mondiaux des technologies de communication, est fier d'annoncer qu'il a été reconnu comme leader dans le Gartner® Magic Quadrant™ 2026 pour les services WAN mondiaux, marquant ainsi sa treizième année consécutive de reconnaissance pour l'exhaustivité de sa vision et sa capacité d'exécution.

Au cours de l'année écoulée, Tata Communications a continué à redéfinir son Network fabric grâce à l'IA et à l'analytique avancées, offrant une connectivité composable, à haut débit, à la demande et basée sur l'intention, qui soutient les entreprises du monde entier dans des secteurs tels que la finance, la fabrication, la vente au détail, les médias et les services informatiques. Parmi les principales avancées, on peut citer :

Développement du portefeuille de solutions de réseau à la demande avec de nouvelles options telles que IZO™ DC Dynamic Connectivity (DC signifiant « centre de données ») et la connectivité multicloud à la demande, offrant ainsi aux entreprises une meilleure flexibilité pour adapter leurs réseaux en fonction de leurs besoins

Investissement dans les fibres monomodes haute densité de nouvelle génération et dans des services à haute capacité sur des longueurs d'onde de 800G afin de répondre aux nouveaux besoins des infrastructures cloud d'IA

Une couverture internationale étendue grâce aux points de présence (PoP) de nos partenaires stratégiques, permettant un déploiement rapide et une expansion flexible des services sur les marchés clés. Collaboration avec les principaux partenaires locaux hors réseau afin de garantir une connectivité fiable sur le dernier kilomètre dans toutes les régions du monde

Renforcement des capacités du modèle SASE (Secure Access Service Edge) pour faire face aux nouvelles menaces liées à l'IA, notamment les risques tels que les téléchargements non autorisés de données, afin d'assurer une protection renforcée des environnements d'entreprise

Proposition des services de chiffrement sûrs en utilisant des algorithmes de cryptographie post-quantique (PQC) normalisés par le NIST, qui offrent une sécurité solide contre les attaques classiques et quantiques.

Genius Wong, vice-président exécutif chargé des services de connectivité de base et de nouvelle génération et directeur technique chez Tata Communications, a déclaré : « Nous sommes honorés d'être récompensés pour la 13e année consécutive et nous apprécions profondément la confiance que nos clients continuent de nous accorder. Chez Tata Communications, nous continuerons à transformer nos solutions pour que les entreprises puissent construire des fondations numériques résilientes, performantes et intelligentes. Grâce à notre structure de réseau intelligente, résiliente et prête pour l'avenir, les entreprises peuvent évoluer en toute confiance et prospérer dans un monde futur alimenté par l'IA. »

Avis de non-responsabilité de Gartner

Gartner, Magic Quadrant for Global WAN Services, Gaspar Valdivia, Karen Brown, Katja Ruud, 16 mars 2026.

Gartner et Magic Quadrant sont des marques déposées de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales. Gartner ne cautionne aucune entreprise, aucun vendeur, aucun produit ou service décrit dans ses publications et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de choisir uniquement les vendeurs les mieux notés ou désignés. Les publications de Gartner représentent les opinions de l'organisation Gartner chargée de l'analyse des entreprises et des technologies et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette publication, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos de Tata Communications

Membre du groupe Tata, Tata Communications (NSE : TATACOMM) (BSE : 500483) est un catalyseur mondial d'écosystèmes numériques qui alimente l'économie numérique à croissance rapide d'aujourd'hui dans plus de 190 pays et territoires. Leader de confiance, Tata Communications accompagne la transformation numérique d'entreprises à l'échelle mondiale en proposant des solutions de collaboration et connectées, une connectabilité de base et de nouvelle génération, un hébergement dans le nuage, des solutions de sécurité et des services de médias. Trois cents des entreprises du classement Fortune 500 figurent parmi les clients de cette société, qui relie les entreprises à 80 % des géants mondiaux de l'informatique en nuage. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site www.tatacommunications.com.

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Déclarations prospectives et autres avertissements

Certains termes et déclarations du présent communiqué concernant Tata Communications et ses perspectives, ainsi que d'autres déclarations, notamment celles relatives à la situation financière prévue de Tata Communications, à sa stratégie commerciale, à l'évolution future de ses opérations et à l'économie générale de l'Inde, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, en particulier financiers, réglementaires et environnementaux, ainsi que ceux liés à la croissance de l'industrie et aux projections de tendances, qui peuvent entraîner des différences sensibles entre les résultats réels, les performances ou les réalisations de Tata Communications, ou les résultats de l'industrie, et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Les facteurs importants susceptibles d'entraîner une différence sensible entre les résultats, les performances ou les réalisations réels et ces déclarations prospectives comprennent, notamment, l'incapacité à augmenter le volume du trafic sur le réseau de Tata Communications, l'incapacité à développer de nouveaux produits et services qui répondent aux demandes des clients et génèrent des marges acceptables, l'incapacité à réussir les essais commerciaux des nouvelles technologies et des systèmes d'information destinés à soutenir les nouveaux produits et services, y compris les services de transmission vocale, l'incapacité à stabiliser ou à réduire le taux de compression des prix de certains services de communication de l'entreprise, l'incapacité à intégrer des acquisitions stratégiques et des changements dans les politiques ou les réglementations gouvernementales de l'Inde, en particulier des changements relatifs à l'administration de l'industrie de Tata Communications, et en général les conditions économiques, commerciales et de crédit en Inde. Les facteurs supplémentaires susceptibles d'entraîner une différence sensible entre les résultats, performances ou réalisations réels et ces déclarations prospectives, dont beaucoup ne sont pas sous le contrôle de Tata Communications, comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque décrits dans les rapports annuels de Tata Communications Limited.

Les rapports annuels de Tata Communications Limited sont disponibles à l'adresse suivante : www.tatacommunications.com. La société Tata Communications n'est pas tenue de mettre à jour ou de modifier ses déclarations prospectives et décline expressément toute obligation à cet égard.

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