Commotion lança sistema operacional de IA corporativa alimentado pelos modelos abertos NVIDIA Nemotron™ para escalar a produtividade das forças de trabalho digitais

Sistema operacional de IA corporativa para unificar contexto, orquestração e execução, capacitando trabalhadores de IA com governança para concluir tarefas reais de negócios de forma autônoma e em escala.

Sistema operacional de IA com Voice AI para permitir interações naturais de fala para fala com latência ultrabaixa, permitindo que trabalhadores de IA escutem, interpretem emoções, raciocinem e respondam em tempo real.

Implementações ao vivo em telecomunicações, aviação, hotelaria e outras operações corporativas já estão entregando 30–40% de resolução autônoma com governança e auditabilidade completas.

MUMBAI, Índia, 25 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Commotion Inc., a principal startup corporativa nativa em IA apoiada pela Tata Communications, apresentou hoje um novo sistema operacional de IA (AI OS) desenvolvido em colaboração com a NVIDIA. Aproveitando os modelos abertos NVIDIA Nemotron™, juntamente com a biblioteca NVIDIA Riva para recursos avançados de fala, a plataforma foi projetada para ajudar empresas a levar a IA de projetos piloto à produção e concluir tarefas de negócios de forma autônoma, com forte governança e resultados mensuráveis. Juntas, elas permitem que as empresas avancem além dos insights para ações inteligentes em escala.

Ao contrário das ferramentas convencionais de IA que geram insights, mas ainda dependem de esforços manuais, o AI OS da Commotion reúne dados corporativos, coordena decisões entre sistemas e permite que trabalhadores de IA executem tarefas de ponta a ponta, como atender chamadas de atendimento ao cliente, resolver problemas de rede e melhorar a experiência dos hóspedes.

As empresas não carecem de ferramentas de IA. Elas carecem de IA que realmente execute o trabalho. As implementações de agentes de IA corporativos ainda estão em estágio inicial, pois muitas organizações hoje operam múltiplos copilotos e aplicações de IA que não se comunicam entre si. Isso significa que os dados ficam em silos e as ações não podem ser rastreadas. E os líderes hesitam em permitir que a IA conduza decisões porque não há controle, visibilidade ou governança unificados.

Essas são as lacunas que a Commotion aborda.

"O veredito das empresas é claro: sem um sistema que unifique o contexto, a IA permanece um conjunto de experimentos. Nosso desafio como setor não é a falta de modelos ou dados; é que tudo está desconectado", disse Murali Swaminathan, CEO da Commotion. "As empresas têm IA que pode responder perguntas, mas não IA que pode agir. Construímos um sistema operacional que dá à IA o contexto compartilhado e a orquestração de que ela precisa para passar da recomendação à execução."

A Commotion está trabalhando em estreita colaboração com a NVIDIA para levar os recursos avançados do modelo NVIDIA Nemotron™ para ambientes corporativos reais.

Esses recursos são combinados com a própria camada de contexto e orquestração da Commotion, na qual os Trabalhadores de IA podem compreender esse contexto, tomar decisões e executar tarefas entre sistemas com rapidez e confiabilidade.

O AI OS da Commotion oferece às empresas um caminho prático para a IA operacional, com benefícios imediatos e mensuráveis:

IA que conclui tarefas, não apenas fornece sugestões.

Visibilidade unificada entre sistemas, dados e ações de IA.

Interações com clientes mais rápidas por meio de fala e raciocínio em tempo real.

Governança e auditabilidade mais fortes de cada decisão da IA.

Operações mais simples, à medida que a IA coordena entre ferramentas e equipes.

Implementação escalável entre regiões, idiomas e unidades de negócio.

A plataforma é construída sobre a camada proprietária de engenharia de contexto da Commotion, que mapeia continuamente os dados e as atividades corporativas em um entendimento compartilhado que os Trabalhadores de IA utilizam para tomar decisões de forma responsável.

A base é ainda fortalecida por um investimento estratégico da Tata Communications, cuja infraestrutura segura de malha digital global permite à Commotion fornecer IA em nível de produção de forma confiável em diversos mercados, incluindo a Índia e outras regiões de alto crescimento. Essa combinação de agilidade de startup, confiança empresarial da Tata Communications e inovação em IA da NVIDIA criará uma base poderosa para organizações que buscam escalar a IA com confiança.

"Essa colaboração reúne IA de ponta, confiança empresarial e execução no mundo real", disse A.S. Lakshminarayanan, MD e CEO, Tata Communications. "A Commotion está resolvendo um problema que toda empresa enfrenta: como levar a IA de demonstrações interessantes para operações críticas de negócios. Temos orgulho de fazer parte dessa missão na Índia e globalmente."

Os primeiros engajamentos já estão demonstrando resultados promissores:

Um provedor global de telecomunicações está resolvendo mais de 40% dos problemas operacionais de forma autônoma, reduzindo o tempo de resolução em 35%.

Uma companhia aérea internacional espera que a IA atenda 30% das chamadas de clientes recebidas no primeiro ano.

Um grupo global de hotelaria busca aumentar as reservas diretas e as vendas adicionais por meio de engajamento com hóspedes liderado por IA.

Uma montadora indiana está modernizando seu contact center global e obteve ROI 50% maior, com custo por chamada 30% menor e 60% menos chamadas por meio de escalonamento elástico em horários de pico.

"As empresas hoje precisam de IA que não apenas analise dados, mas que possa agir de forma responsável em escala", disse Vishal Dhupar, Diretor-Geral, Ásia Sul, NVIDIA. "O AI OS da Commotion, impulsionado por nossos modelos de raciocínio NVIDIA Nemotron™, possibilita Trabalhadores de IA capazes de compreender o contexto, tomar decisões e executar tarefas em diversos setores — de telecomunicações à aviação."

O anúncio também está alinhado com a visão de IA do Governo da Índia. A Commotion, a Tata Communications e a NVIDIA estão trabalhando juntas para ajudar empresas indianas a implementar IA que funcione em diferentes idiomas, localidades e infraestruturas complexas.

Por meio dessa iniciativa, a Commotion posiciona a IA não apenas como uma ferramenta de apoio aos colaboradores, mas como uma força de trabalho digital governada e confiável, capaz de ajudar as empresas a operar de forma mais rápida, inteligente e eficiente do que nunca.

As soluções AI OS e Voice AI da Commotion já estão disponíveis para clientes corporativos. Entre em contato conosco pelo e-mail [email protected].

Sobre a Commotion

A Commotion é uma plataforma corporativa nativa em IA que transforma IA de discurso em ação. Construída sobre um grafo de contexto unificado e uma camada de orquestração omnichannel, a Commotion permite que organizações implementem Trabalhadores de IA autônomos que compreendem o contexto, raciocinam em tempo real e executam tarefas com segurança em fluxos de trabalho voltados ao cliente e operacionais. A Commotion ajuda empresas a avançar da experimentação em IA para automação em nível de produção em escala global. Saiba mais em www.gocommotion.com.

Sobre a Tata Communications

Parte do Tata Group, a Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) é uma facilitadora do ecossistema digital global que alimenta a economia digital em rápido crescimento de hoje em mais de 190 países e territórios. Atuando com confiança, ela viabiliza a transformação digital de empresas em todo o mundo com soluções conectadas e de colaboração, conectividade essencial e de última geração, hospedagem em nuvem, soluções de segurança e serviços de mídia. Entre seus clientes estão 300 empresas da Fortune 500, e a empresa conecta negócios a 80% dos gigantes mundiais na nuvem. Para mais informações, acesse www.tatacommunications.com

Declarações prospectivas e de advertência

Certas palavras e declarações contidas neste comunicado sobre a Tata Communications, suas perspectivas e outras declarações, incluindo aquelas relacionadas à posição financeira esperada da Tata Communications, à estratégia de negócios, ao desenvolvimento futuro das operações da Tata Communications e à economia geral da Índia, são prospectivas. Tais declarações envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, inclusive financeiros, regulatórios e ambientais, bem como os relacionados ao crescimento do setor e às projeções de tendências, que podem fazer com que os resultados reais, o desempenho ou as realizações da Tata Communications, ou os resultados do setor, sejam materialmente diferentes dos expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas. Os fatores importantes que podem fazer com que os resultados, o desempenho ou as realizações reais sejam substancialmente diferentes dessas declarações prospectivas incluem, entre outros, a incapacidade de aumentar o volume de tráfego na rede da Tata Communications; a incapacidade de desenvolver novos produtos e serviços que atendam às demandas dos clientes e gerem margens aceitáveis; a incapacidade de concluir com êxito os testes comerciais de novas tecnologias e sistemas de informação para dar suporte a novos produtos e serviços, incluindo serviços de transmissão de voz; falha na estabilização ou redução da taxa de compressão de preços em alguns dos serviços de comunicação da empresa; falha na integração de aquisições estratégicas e mudanças nas políticas ou regulamentações governamentais da Índia e, em particular, mudanças relacionadas à administração do setor da Tata Communications; e, em geral, as condições econômicas, comerciais e de crédito na Índia. Outros fatores que podem fazer com que os resultados, o desempenho ou as realizações reais difiram materialmente de tais declarações prospectivas, muitos deles fora do controle da Tata Communications, incluem, entre outros, os fatores de risco discutidos nos Relatórios Anuais da Tata Communications Limitada.

Os relatórios anuais da Tata Communications Limitada podem ser acessados em www.tatacommunications.com. A Tata Communications não tem a obrigação e expressamente se isenta de qualquer obrigação de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas.

© 2026 Tata Communications Ltd. Todos os direitos reservados.

TATA COMMUNICATIONS e TATA são marcas comerciais ou marcas registradas da Tata Sons Private Limited.

Todas as demais marcas registradas de terceiros pertencem aos seus respectivos proprietários.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2811674/Tata_Communications_Logo.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2918094/Commotion_Logo.jpg

FONTE Tata Communications