Tsinghua大学、教育と研究におけるAI活用を統括する初の全学的枠組みを発表

北京、2025年12月2日 /PRNewswire/ -- Tsinghua大学は最近、「Tsinghua大学の教育分野における人工知能応用指針（Tsinghua University Guiding Principles for the Application of Artificial Intelligence in Education）」（以下「指針」）を発表しました。これは同大学初の包括的な全学的な枠組みであり、キャンパス全体でのAI利用に関する体系的で多層的な指針と規範を定めています。

生成人工知能が教室や研究室で普及する中、思考の停滞や技術依存への懸念も高まっていますが、学生は学習支援やアイデア創出にAIを活用しています。教員陣は倫理や適正利用の課題を模索しつつ、AIを教育に統合する新たな方法を模索しています。本指針は「総則（General Provisions）」、「教育と学習（Teaching and Learning）」、 「学位論文と研究成果（Theses, Dissertations and Practical Achievements）」の3つのセクションに分かれています。これら3つのセクションは、教育と学術研究の主要な側面に対処する、詳細でシナリオベースのガイドラインを備えたトップレベルの枠組みを提供します。

Online Education Center所長であり、この文書の主な起草者であるWang Shuaiguo氏は、この指針は将来の発展のために十分な余地も残していると述べました。その枠組みは、現行の教育・研究シナリオを超え、学術研究、行政サービス、その他の新興応用分野への拡張を支援する設計となっています。

「この文書がイノベーションを制限する存在にならないことを願っています。技術の発展と共に成長し続ける、生きたシステムであるべきです」とWang氏は述べています。

「総則」のセクションでは、Tsinghua大学が人工知能に対して積極的でありながらも慎重な姿勢を示すとともに、責任、コンプライアンスと誠実さ、データ・セキュリティ、慎重さと批判的思考、公平性と包括性という5つの核心原則を定めています。これらの原則は、AIが補助ツールとしての位置づけを維持すべきであり、教育と学習の主たる推進役は教師と学生であるべきだという点を強調しています。この枠組みでは、AI利用の適切な開示を義務付け、学術上の不正行為を禁止し、AIモデルの学習/運用における機密データや無許可データの使用を禁じています。また、AIが生成する誤りに対して警戒を怠らず、テクノロジーに頼りすぎて自分で考えなくなることを防ぐため、複数の情報源による検証を行うことも求めています。ガイドラインはさらに、アルゴリズム・バイアスとデジタル・デバイドへの対応を強調し、AI開発/応用が公共の利益に寄与することを保証します。

「教育と学習（Teaching and Learning）」のセクションでは、教員に対し、各科目の目標に基づいて人工知能の使用方法を定義すること、学期初めに学生に指針を説明すること、AI生成教材に対する責任を負うことを助言しています。また、教員が学生のAIに対する批判的かつ包括的な理解の育成を支援するよう奨励しています。学生は、コースの範囲内で学習補助としてAIを利用することは認められますが、学術的な提出物においてAIが生成したテキスト、コード、その他のコンテンツをコピーしたり機械的に言い換えたりすることは厳禁です。

大学院生向けには、「学位論文と研究成果（Theses, Dissertations and Practical Achievements）」の項で、人工知能が学生に求められる学術的訓練や独立した知的作業に取って代わってはならないと強調されています。AIを用いたゴースト・ライティング、剽窃、捏造、その他あらゆる不正行為は厳禁とします。指導教員は、適切なAI利用に関する明確な指針を提供し、研究プロセス全体を通じて監督を行うよう求められています。これは、学術的な誠実性を保つとともに、学生の成果の独創性を確保するためです。

Tsinghua大学の指針は、イノベーションを制限するのではなく促進するために策定され、教育分野におけるAIの拡大する役割を綿密に研究し、学術的合意形成を図る同大学の取り組みを反映しています。AIを活用した講座、ナレッジ・エンジン、エージェント講師、キャンパス・コンパニオンといった新興ツールは、教育/研究における倫理、責任、著作者の帰属に関する新たな課題を提起しています。2024年夏、大学は、技術進歩への開放性と慎重な監督、責任ある利用のとのバランスを図ることを目的とし、学術部門と行政部門の協働により指針の草案作成を開始しました。

本指針の発表は、Tsinghua大学における人工知能と教育の融合が新たな段階に入ったことを示し、技術的進歩から制度的支援へと焦点を移行させます。この取り組みは、AIを活用した教育における長年にわたる体系的な取り組みを基盤としています。今後、Tsinghua大学はAIリテラシー・プラットフォーム、教員向けワークショップ、学際的対話を通じて本指針の普及を推進する予定です。大学は、コミュニティが責任ある情報に基づいたAI利用へと導かれることを目指し、教育革新のための持続可能なエコシステムを育み、次世代が知能技術を活用し、イノベーションを起こす準備を整えることを目指しています。

Tsinghua大学の「教育におけるAI応用に関する指針（Guiding Principles for the Application of AI in Education）」の詳細は、公式サイト（https://www.tsinghua.edu.cn/en/）および公式ソーシャル・メディア（Facebook：https://www.facebook.com/Tsinghua、LinkedIn：https://www.linkedin.com/school/tsinghua-university/、 X：https://x.com/Tsinghua_Uni、YouTube：https://www.youtube.com/c/TsinghuaUniversity_official、Instagram：https://www.instagram.com/tsinghua_uni/）をご覧ください。

