La Universidad de Tsinghua publica el primer marco universitario que rige la IA en enseñanza e investigación

PEKÍN, 1 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Universidad de Tsinghua publicó recientemente los "Principios Rectores de la Universidad de Tsinghua para la Aplicación de la Inteligencia Artificial en la Educación" (Principios Rectores), el primer marco integral de la institución, que establece directrices y normas sistemáticas y multinivel para el uso de la IA en todo el campus.

Con la creciente prevalencia de la inteligencia artificial generativa en aulas y laboratorios, los estudiantes recurren a la IA para apoyar el aprendizaje y generar nuevas ideas, a pesar de la creciente preocupación por el estancamiento mental y la dependencia de la tecnología. El profesorado está explorando nuevas formas de integrar la IA en la enseñanza, a la vez que aborda cuestiones de ética y uso apropiado. Los Principios Rectores se dividen en tres secciones: Disposiciones Generales, Enseñanza y Aprendizaje, y Tesis, Disertaciones y Logros Prácticos. En conjunto, proporcionan un marco de alto nivel con directrices detalladas, basadas en escenarios, que abordan aspectos clave de la docencia y la investigación académica.

Wang Shuaiguo, director del Centro de Educación en Línea y principal redactor del documento, comentó que los Principios Rectores también reservan un amplio margen para el desarrollo futuro. Más allá de los escenarios actuales de enseñanza e investigación, el marco está diseñado para respaldar futuras extensiones a la investigación académica, los servicios administrativos y otras aplicaciones emergentes.

"Esperamos que este documento no se convierta en un obstáculo a la innovación. Debe ser un sistema vivo, que siga creciendo a medida que la tecnología evoluciona", afirmó Wang.

La sección de Disposiciones Generales describe el enfoque proactivo, pero cauteloso, de la Universidad de Tsinghua hacia la inteligencia artificial y establece cinco principios fundamentales: responsabilidad, cumplimiento e integridad, seguridad de los datos, prudencia y pensamiento crítico, y equidad e inclusión. Estos principios enfatizan que la IA debe seguir siendo una herramienta auxiliar, siendo el profesorado y el alumnado los principales impulsores de la enseñanza y el aprendizaje. El marco exige la divulgación adecuada del uso de la IA, prohíbe la mala conducta académica y prohíbe el uso de datos sensibles o no autorizados en el entrenamiento o la operación de modelos de IA. También insta a la vigilancia contra los errores generados por la IA y solicita la verificación de múltiples fuentes para evitar la complacencia cognitiva derivada de la excesiva dependencia de la tecnología. Las directrices destacan además la necesidad de abordar el sesgo algorítmico y la brecha digital, garantizando que el desarrollo y la aplicación de la IA estén al servicio del bien común.

La sección de Enseñanza y Aprendizaje aconseja a los profesores definir cómo utilizar la inteligencia artificial según los objetivos de cada curso, explicar los Principios Rectores a los estudiantes al inicio del semestre y responsabilizarse de cualquier material didáctico generado con IA. Las directrices también animan al profesorado a ayudar a los estudiantes a desarrollar una comprensión crítica y completa de la IA. Se permite a los estudiantes utilizar la IA como material de apoyo al aprendizaje dentro de los límites del curso, pero se les prohíbe estrictamente copiar o parafrasear mecánicamente texto, código u otro contenido generado por IA para trabajos académicos.

Para los estudiantes de posgrado, la sección de Tesis, Disertaciones y Logros Prácticos enfatiza que la inteligencia artificial no debe reemplazar la formación académica ni el trabajo intelectual independiente que se les exige. El uso de IA para redacción fantasma, plagio, falsificación o cualquier otra forma de mala conducta está estrictamente prohibido. Los supervisores deben brindar una guía clara sobre el uso apropiado de la IA y supervisar durante todo el proceso de investigación para mantener la integridad académica y garantizar la originalidad del trabajo de los estudiantes.

Desarrollados para impulsar la innovación en lugar de restringirla, los Principios Rectores de la Universidad de Tsinghua reflejan su profundo estudio del creciente papel de la IA en la educación y su esfuerzo por construir un consenso académico compartido. Herramientas emergentes como los cursos impulsados por IA, los motores de conocimiento, los instructores agentes y los compañeros de campus han planteado nuevas preguntas sobre la ética, la responsabilidad y la autoría en la docencia y la investigación. En el verano de 2024, la universidad comenzó a redactar los Principios Rectores mediante la colaboración entre los departamentos académicos y administrativos, con el objetivo de equilibrar la apertura al progreso tecnológico con una supervisión cuidadosa y un uso responsable.

La publicación de los Principios Rectores marca una nueva etapa en la integración de la inteligencia artificial y la educación en la Universidad de Tsinghua, cambiando el enfoque del avance tecnológico al apoyo institucional. Esta iniciativa se basa en años de trabajo sistemático en la enseñanza basada en IA. De cara al futuro, Tsinghua planea promover los principios a través de su plataforma de alfabetización en IA, talleres para el profesorado y diálogo interdisciplinario. La universidad busca guiar a su comunidad hacia un uso responsable e informado de la IA, fomentando un ecosistema sostenible para la innovación educativa y preparando a la próxima generación para aprovechar e innovar con tecnologías inteligentes.

