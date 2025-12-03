L'université de Tsinghua publie le premier cadre universitaire régissant l'utilisation de l'IA dans l'enseignement et la recherche

PEKIN, 3 décembre 2025 /PRNewswire/ -- L'Université Tsinghua a récemment publié les « Principes directeurs de l'Université Tsinghua pour l'application de l'intelligence artificielle dans l'éducation » (Principes directeurs), le premier cadre complet de l'institution à l'échelle universitaire qui établit des orientations et des normes systématiques et à plusieurs niveaux pour l'utilisation de l'IA sur l'ensemble de son campus.

L'intelligence artificielle générative étant de plus en plus répandue dans les salles de classe et les laboratoires, les étudiants se tournent vers l'IA pour soutenir l'apprentissage et trouver de nouvelles idées, alors même que la stagnation mentale et la dépendance à l'égard de la technologie suscitent de plus en plus d'inquiétudes. Les enseignants explorent de nouvelles façons d'intégrer l'IA dans l'enseignement tout en abordant les questions d'éthique et d'utilisation appropriée. Les principes directeurs sont divisés en trois sections, à savoir : Dispositions générales, Enseignement et apprentissage et Thèses, mémoires et réalisations pratiques. Ensemble, ils fournissent un cadre de haut niveau avec des lignes directrices détaillées, basées sur des scénarios, qui abordent des aspects clés de l'enseignement et de la recherche universitaire.

Wang Shuaiguo, Directeur du centre d'enseignement en ligne et principal rédacteur du document, a indiqué que les principes directeurs réservaient également une large place au développement futur. Au-delà des scénarios actuels d'enseignement et de recherche, le cadre est conçu pour prendre en charge les extensions futures de la recherche universitaire, des services administratifs et d'autres applications émergentes.

« Nous espérons que ce document ne deviendra pas un frein à l'innovation. Il devrait s'agir d'un système vivant qui continue à se développer au fil de l'évolution de la technologie », a déclaré M. Wang.

La section « Dispositions générales » décrit l'approche proactive, mais prudente, de l'université Tsinghua en matière d'intelligence artificielle et énonce cinq principes fondamentaux, à savoir : responsabilité, conformité et intégrité, sécurité des données, prudence et esprit critique etéquité et inclusivité. Ces principes soulignent que l'IA doit rester un outil auxiliaire, les enseignants et les étudiants étant les principaux moteurs de l'enseignement et de l'apprentissage. Le cadre exige une divulgation appropriée de l'utilisation de l'IA, interdit la malhonnêteté intellectuelle et l'utilisation de données sensibles ou non autorisées dans la formation ou l'exploitation des modèles d'IA. Il appelle également à la vigilance face aux erreurs générées par l'IA et préconise une vérification auprès de plusieurs sources, afin d'éviter une complaisance cognitive due à une trop grande dépendance vis-à-vis de la technologie. Les lignes directrices soulignent en outre la nécessité de lutter contre les biais algorithmiques et la fracture numérique, en veillant à ce que le développement et l'application de l'IA servent l'intérêt général.

La section « Enseignement et apprentissage » conseille aux enseignants de définir la manière dont l'intelligence artificielle doit être utilisée en fonction des objectifs de chaque cours, d'expliquer les principes directeurs aux étudiants au début du semestre et d'assumer la responsabilité de tout matériel pédagogique généré par l'intelligence artificielle. Les lignes directrices encouragent également les enseignants à aider les étudiants à développer une compréhension critique et complète de l'IA. Les étudiants sont autorisés à utiliser l'IA comme aide à l'apprentissage dans le cadre des cours, mais il leur est strictement interdit de copier ou de paraphraser mécaniquement le texte, le code ou tout autre contenu généré par l'IA dans le cadre de travaux universitaires.

Pour les étudiants de cycle supérieur, la section Thèses, mémoires et réalisations pratiques souligne que l'intelligence artificielle ne doit pas remplacer la formation universitaire ou le travail intellectuel indépendant exigé des étudiants. L'utilisation de l'IA à des fins d'écriture fantôme, de plagiat, de fabrication ou de toute autre forme de mauvaise conduite est strictement interdite. Les superviseurs sont tenus de donner des conseils clairs sur l'utilisation appropriée de l'IA et de maintenir un contrôle tout au long du processus de recherche, afin de préserver l'intégrité académique et de s'assurer du caractère original du travail des étudiants.

Conçus pour favoriser l'innovation plutôt que de la restreindre, les principes directeurs de l'université Tsinghua reflètent son étude approfondie du rôle croissant de l'IA dans l'éducation et ses efforts pour établir un consensus académique partagé. Les outils émergents tels que les cours alimentés par l'IA, les moteurs de connaissance, les agents instructeurs et les compagnons de campus ont soulevé de nouvelles questions sur l'éthique, la responsabilité et la paternité de l'enseignement et de la recherche. À l'été 2024, l'université a commencé à rédiger les principes directeurs en collaboration avec les départements universitaires et administratifs, dans le but d'équilibrer l'ouverture au progrès technologique avec une surveillance attentive et une utilisation responsable.

La publication des principes directeurs marque une nouvelle étape dans l'intégration de l'intelligence artificielle et de l'éducation par l'université Tsinghua, en mettant l'accent non plus sur le progrès technologique, mais sur le soutien institutionnel. Cet effort s'appuie sur des années de travail systématique dans le domaine de l'enseignement basé sur l'IA. À l'avenir, Tsinghua prévoit de promouvoir ces principes par l'intermédiaire de sa plateforme de formation à l'IA, d'ateliers pour les enseignants et d'un dialogue interdisciplinaire. L'université souhaite orienter sa communauté vers une utilisation responsable et éclairée de l'IA, en favorisant un écosystème durable pour l'innovation éducative et en préparant la prochaine génération à exploiter les technologies intelligentes et à innover avec elles.

