Tsinghua University veröffentlicht das erste universitätsweite Rahmenwerk zur Regelung von KI in Lehre und Forschung

BEIJING, 2. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Tsinghua University hat kürzlich die „Leitprinzipien von Tsinghua University für die Anwendung künstlicher Intelligenz im Bildungswesen" (Leitprinzipien) veröffentlicht, den ersten umfassenden, universitätsweiten Rahmen der Einrichtung, der systematische, mehrstufige Leitlinien und Normen für den Einsatz von KI auf dem gesamten Campus festlegt.

The three-layer decoupled architecture of AI in Education from Tsinghua University

Da generative künstliche Intelligenz mittlerweile in Klassenzimmern und Labors immer mehr Verbreitung findet, nutzen Studierende KI zur Unterstützung ihres Lernens und zum Brainstorming neuer Ideen, auch wenn die Bedenken hinsichtlich geistiger Stagnation und Abhängigkeit von Technologie zunehmen. Die Fakultätsmitglieder suchen nach neuen Wegen, KI in den Unterricht zu integrieren, und setzen sich dabei mit Fragen der Ethik und der angemessenen Nutzung auseinander. Die Leitprinzipien sind in drei Abschnitte unterteilt: Allgemeine Bestimmungen, Lehren und Lernensowie Abschlussarbeiten, Dissertationen und praktische Leistungen. Zusammen bilden sie einen übergeordneten Rahmen mit detaillierten, szenariobasierten Leitlinien, die wichtige Aspekte der Lehre und der akademischen Forschung behandeln.

Wang Shuaiguo, Direktor des Online-Bildungszentrums und Hauptverfasser des Dokuments, erklärte, dass die Leitprinzipien auch reichlich Raum für zukünftige Entwicklungen lassen. Über die aktuellen Lehr- und Forschungsszenarien hinaus ist der Rahmen so konzipiert, dass er zukünftige Erweiterungen in den Bereichen akademische Forschung, Verwaltungsdienste und andere neue Anwendungen unterstützt.

„Wir hoffen, dass dies kein Dokument wird, das Innovationen einschränkt. Es sollte ein lebendiges System sein, das mit der technologischen Entwicklung weiter wächst", so Wang.

Der Abschnitt „Allgemeine Bestimmungen" umreißt den proaktiven, aber dennoch vorsichtigen Ansatz der Tsinghua University in Bezug auf künstliche Intelligenz und legt fünf Kernprinzipien fest: Verantwortung, Compliance und Integrität, Datensicherheit, Umsicht und kritisches Denken sowie Fairness und Inklusivität. Diese Grundsätze betonen, dass KI ein Hilfsmittel bleiben sollte, wobei Lehrer und Schüler die Haupttreiber des Lehrens und Lernens sind. Der Rahmen verlangt eine angemessene Offenlegung der KI-Nutzung, verbietet akademisches Fehlverhalten und untersagt die Verwendung sensibler oder nicht autorisierter Daten beim Training oder Betrieb von KI-Modellen. Er mahnt außerdem zur Wachsamkeit gegenüber KI-generierten Fehlern und fordert eine Überprüfung durch mehrere Quellen, um kognitive Selbstgefälligkeit durch ein übermäßiges Vertrauen in die Technologie zu verhindern. Die Leitlinien betonen außerdem die Notwendigkeit, algorithmische Verzerrungen und die digitale Kluft anzugehen, um sicherzustellen, dass die Entwicklung und Anwendung von KI dem öffentlichen Wohl dient.

Im Abschnitt „Lehren und Lernen" wird Lehrenden empfohlen, auf der Grundlage der Ziele jedes Kurses festzulegen, wie künstliche Intelligenz eingesetzt werden soll, den Studierenden zu Beginn des Semesters die Leitprinzipien zu erklären und die Verantwortung für alle KI-generierten Lehrmaterialien zu übernehmen. Die Leitlinien ermutigen die Lehrenden außerdem, den Studierenden zu helfen, ein kritisches und umfassendes Verständnis von KI zu entwickeln. Studierende dürfen KI innerhalb der Kursgrenzen als Lernhilfe nutzen, es ist ihnen jedoch strengstens untersagt, von KI generierte Texte, Codes oder andere Inhalte für akademische Arbeiten zu kopieren oder mechanisch zu paraphrasieren.

Für Doktoranden wird im Abschnitt „Thesen, Dissertationen und praktische Leistungen" betont, dass künstliche Intelligenz weder die akademische Ausbildung noch die von den Studierenden geforderte unabhängige intellektuelle Arbeit ersetzen darf. Die Verwendung von KI für Ghostwriting, Plagiate, Fälschungen oder andere Formen von Fehlverhalten ist strengstens untersagt. Die Betreuer sind angewiesen, klare Leitlinien für die angemessene Nutzung von KI zu geben und während des gesamten Forschungsprozesses die Aufsicht zu behalten, um die akademische Integrität zu wahren und sicherzustellen, dass die Arbeiten der Studierenden originell sind.

Die Leitprinzipien der Tsinghua University wurden entwickelt, um Innovationen zu ermöglichen und nicht zu behindern. Sie spiegeln die eingehende Untersuchung der wachsenden Rolle der KI in der Bildung und die Bemühungen um einen gemeinsamen akademischen Konsens wider. Neue Tools wie KI-gestützte Kurse, Wissensmaschinen, Agent-Dozenten und Campus-Begleiter haben neue Fragen zu Ethik, Verantwortung und Urheberschaft in Lehre und Forschung aufgeworfen. Im Sommer 2024 begann die Universität mit der Ausarbeitung der Leitprinzipien in Zusammenarbeit zwischen akademischen und administrativen Abteilungen, mit dem Ziel, Offenheit für technologischen Fortschritt mit sorgfältiger Aufsicht und verantwortungsvoller Nutzung in Einklang zu bringen.

Die Veröffentlichung der Leitprinzipien markiert eine neue Phase in der Integration von künstlicher Intelligenz und Bildung an der Tsinghua University, wobei der Schwerpunkt von technologischem Fortschritt auf institutionelle Unterstützung verlagert wird. Diese Bemühungen bauen auf jahrelanger systematischer Arbeit im Bereich der KI-gestützten Lehre auf. Für die Zukunft plant Tsinghua, die Grundsätze über ihre KI-Kompetenzplattform, Workshops für Lehrkräfte und interdisziplinäre Dialoge zu verbreiten. Die Universität möchte ihre Gemeinschaft zu einem verantwortungsvollen und informierten Umgang mit KI anleiten, ein nachhaltiges Ökosystem für Bildungsinnovationen fördern und die nächste Generation darauf vorbereiten, intelligente Technologien zu nutzen und damit Innovationen zu schaffen

Die detaillierten Leitprinzipien für den Einsatz von KI im Bildungswesen der Tsinghua University finden Sie unter https://www.tsinghua.edu.cn/en/

