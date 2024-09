SYDNEY, 19 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A corretora líder em multiativos, Vantage Markets (ou "Vantage"), comemora hoje seu 15º aniversário, celebrando 15 anos de inovação da Máquina de Trading Definitiva*. Como uma equipe de engenharia de corrida de automóveis bem treinada, a Vantage passou os últimos 15 anos construindo e aperfeiçoando suas plataformas de negociação poderosas e intuitivas, que utilizam tecnologia de ponta, para atender às necessidades crescentes dos traders de todo o mundo.

A Vantage Australia comemora sua trajetória de 15 anos definida por parcerias estratégicas e inovação

Para comemorar essa data, a Vantage lançou um novo logotipo dourado de aniversário, simbolizando a credibilidade, a segurança e a confiabilidade que definiram sua jornada. De agora até o final do ano, os clientes podem esperar por uma série de entrevistas exclusivas, vídeos empolgantes e outras atualizações interessantes.

Desde sua fundação, a Vantage obteve conquistas importantes que moldaram seu crescimento. A reformulação da marca VantageFX para Vantage em 2021 representou uma mudança fundamental, expandindo-se além do forex para incluir CFDs sobre índices, ações, commodities, ETFs e títulos. Essa evolução estratégica serviu de base para a ascensão da Vantage como uma das principais corretoras de multiativos.

Em 2022, a Vantage passou a patrocinar o automobilismo com a NEOM McLaren Extreme E, destacando o compromisso da empresa com a sustentabilidade e a inovação. A parceria com a Bloomberg Media Studios para criar a série de vídeos "The Vantage View" consolidou ainda mais o papel da Vantage como líder de pensamento em tendências e inteligência do mercado financeiro.

A dedicação da Vantage ao aprimoramento da experiência do usuário fica evidente em sua integração com o TradingView e na recente atualização de seu site. Além do trading, a Vantage também contribuiu muito para a responsabilidade social corporativa, inclusive apoiando as iniciativas educacionais da UNESCO e fazendo uma doação de US$ 100.000 à ACNUR para programas de refugiados na Austrália.

Jack Kelly, diretor de vendas da Vantage Australia, disse: "Temos o prazer de comemorar esta conquista tão importante. Nossa jornada de 15 anos tem sido absolutamente notável, com um legado de inovação, crescimento, excelência e impacto. Estou na expectativa pelo nosso próximo e empolgante capítulo e, com certeza, levarei os clientes conosco nessa jornada."

Saiba mais sobre a jornada de 15 anos da Vantage aqui.

Sobre a Vantage

A Vantage Markets (ou Vantage) é uma corretora de multiativos que proporciona aos clientes acesso a um serviço ágil e poderoso para negociação de produtos de Forex e Contratos por Diferença (CFDs) em commodities, índices, ações, ETFs e títulos.

Com mais de 15 anos de experiência no mercado, a Vantage transcende o papel de uma corretora, disponibilizando um ecossistema de trading confiável, um premiado aplicativo para celulares e uma plataforma de negociação fácil de usar, que capacita os clientes a aproveitar as oportunidades de trading. Baixe o aplicativo Vantage na App Store ou no Google Play.

negocie de forma mais inteligente @vantage

A Vantage Global Prime Pty Ltd (ACN 157 768 566) ("Vantage"), com sede em 12/15 Castlereagh Street, Sydney, NSW, Austrália, 2000, é autorizada e regulamentada pela Australian Securities & Investments Commission (ASIC) AFSL no. 428901.

A negociação de derivativos envolve riscos significativos. Não é adequada para todos os investidores e, se você for um cliente profissional, poderá perder muito mais do que seu investimento inicial. Ao adquirir nossos produtos de derivativos, você não tem legitimidade, direito ou obrigação sobre os ativos financeiros subjacentes. O desempenho passado não é uma indicação de desempenho futuro e as leis tributárias estão sujeitas a alterações. As informações apresentadas neste site são de natureza geral e não levam em conta seus objetivos pessoais, sua situação financeira ou suas necessidades. Dessa forma, antes de agir com base na orientação, você deve considerar se essa orientação é adequada para você, levando em conta seus objetivos, sua situação financeira e suas necessidades. Sugerimos que você procure orientação independente, se julgar necessário.

Você deve considerar se faz parte de nosso mercado-alvo, analisando nossa Determinação de Mercado Alvo (TMD), lendo nossa Declaração de Divulgação de Produto (PDS) e outros documentos legais para garantir que você esteja totalmente ciente dos riscos antes de tomar qualquer decisão de negociação. Sugerimos que você procure orientação independente, se julgar necessário.

*Isenção de responsabilidade: "A Máquina de Trading Definitiva" é um termo de marketing e não implica garantia de desempenho.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2508423/Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2508424/Vantage_15_Logo_Logo.jpg

FONTE Vantage