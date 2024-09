Vantage Australia célèbre ses 15 ans d'existence, marqués par le partenariat stratégique et l'innovation

SYDNEY, 18 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le courtier multi-actifs de premier plan Vantage Markets (ou « Vantage ») fête aujourd'hui son 15e anniversaire, célébrant 15 années d'innovation dans la machine de trading ultime*. À l'instar d'une équipe d'ingénierie de course bien entraînée, Vantage a passé les 15 dernières années à construire et à affiner ses plateformes de négociation puissantes et intuitives, qui intègrent une technologie de pointe, afin de répondre aux besoins en constante évolution des traders du monde entier.

Pour commémorer ce jalon, Vantage a dévoilé un nouveau logo doré, symbolisant la confiance, la sécurité et la fiabilité qui ont défini son parcours. D'ici à la fin de l'année, les clients peuvent s'attendre à une série d'entretiens exclusifs, de vidéos palpitantes et d'autres mises à jour passionnantes.

Depuis sa création, Vantage a franchi des jalons importants qui ont façonné sa croissance. Le changement de marque de VantageFX à Vantage en 2021 a marqué un tournant décisif, dépassant le cadre du forex pour inclure les CFD sur les indices, les actions, les matières premières, les ETF et les obligations. Cette évolution stratégique a jeté les bases de l'ascension de Vantage en tant que courtier multi-actifs de premier plan.

En 2022, Vantage est entré dans le monde du sponsoring du sport automobile avec l'équipe NEOM McLaren Extreme E, soulignant ainsi l'engagement de l'entreprise en faveur de la durabilité et de l'innovation. Dans le paysage médiatique, le partenariat avec Bloomberg Media Studios pour créer la série de vidéos « The Vantage View » a renforcé le rôle de Vantage en tant que leader d'opinion dans le domaine des tendances et de la veille économique des marchés financiers.

La volonté de Vantage d'améliorer l'expérience utilisateur est évidente à travers son intégration avec TradingView et la récente refonte de son site Web. Au-delà du trading, Vantage a également contribué de manière significative à la responsabilité sociale d'entreprise, notamment en soutenant les initiatives de l'UNESCO en matière d'éducation et en réalisant un don de 100 000 dollars au HCR pour les programmes destinés aux réfugiés en Australie.

Jack Kelly, responsable des ventes chez Vantage Australia, déclare : « Nous sommes heureux de célébrer ce jalon important. Nos 15 années d'existence ont été absolument remarquables, avec un héritage d'innovation, de croissance, d'excellence et d'impact. Je me réjouis de ce nouveau chapitre passionnant et ne manquerai pas d'emmener nos clients avec nous dans cette aventure. »

Pour en savoir plus sur les 15 années d'existence de Vantage, cliquez ici.

À propos de Vantage

Vantage Markets (ou Vantage) est un courtier multi-actifs qui offre à ses clients l'accès à un service souple et puissant de négociation de produits Forex et de contrats de différence (CFD) sur les matières premières, les indices, les actions, les ETF et les obligations.

Avec plus de 15 ans d'expérience sur le marché, Vantage transcende le rôle de courtier, fournissant un écosystème de trading de confiance, une application de trading sur mobile primée et une plateforme de trading intuitive qui permet aux clients de saisir des opportunités de trading. Téléchargez l'application Vantage sur l'App Store ou sur Google Play.

Tradez plus intelligemment avec @vantage

