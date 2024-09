Vantage Australië viert zijn 15-jarige reis gekenmerkt door strategisch partnerschap en innovatie

SYDNEY, 19 september 2024 /PRNewswire/ -- Toonaangevende multi-asset broker, Vantage Markets (of "Vantage"), viert vandaag zijn 15e verjaardag na 15 jaar innovatie van de ultimate* trading machine. Net als een goed getraind raceteam heeft Vantage de afgelopen 15 jaar besteed aan het bouwen en verfijnen van haar krachtige, intuïtieve handelsplatformen met geïntegreerde geavanceerde technologie om te voldoen aan de veranderende behoeften van handelaren wereldwijd.

Om deze mijlpaal te vieren heeft Vantage een nieuw gouden jubileumlogo onthuld, dat symbool staat voor het vertrouwen, de veiligheid en de betrouwbaarheid die de reis van Vantage hebben bepaald. Vanaf nu tot het einde van het jaar kunnen klanten zich verheugen op een reeks exclusieve interviews, leuke video's en andere spannende updates.

Sinds de oprichting heeft Vantage belangrijke mijlpalen bereikt die bepalend zijn geweest voor de groei. De rebranding van VantageFX naar Vantage in 2021 betekende een cruciale verschuiving die verder ging dan forex en ook CFD's op indices, aandelen, grondstoffen, ETF's en obligaties opnam. Deze strategische evolutie legde de basis voor de opkomst van Vantage als toonaangevende multi-asset broker.

In 2022 trad Vantage toe tot de wereld van motorsportsponsoring met NEOM McLaren Extreme E, wat de toewijding van het bedrijf aan duurzaamheid en innovatie benadrukt. In het medialandschap heeft de samenwerking met Bloomberg Media Studios voor het creëren van de videoreeks "The Vantage View" de rol van Vantage als thought leader op het gebied van trends en informatie over de financiële markten verder versterkt.

De toewijding van Vantage aan het verbeteren van de gebruikerservaring blijkt duidelijk uit de integratie met TradingView en de recente vernieuwing van de website. Naast de handel heeft Vantage ook belangrijke bijdragen geleverd aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, waaronder het ondersteunen van UNESCO's onderwijsinitiatieven en een donatie van $ 100.000 aan de UNHCR voor vluchtelingenprogramma's in Australië.

Jack Kelly, hoofd Verkoop bij Vantage Australië, zegt: "We zijn blij dat we deze belangrijke mijlpaal kunnen vieren. Onze reis van 15 jaar is absoluut opmerkelijk geweest, met een erfenis van innovatie, groei, uitmuntendheid en impact. Ik kijk uit naar ons spannende volgende hoofdstuk en zal onze klanten absoluut meenemen voor de rit."

Lees hier meer over de 15-jarige reis van Vantage.

Over Vantage

Vantage Markets (of Vantage) is een multi-asset broker die klanten toegang biedt tot een wendbare en krachtige service voor het verhandelen van Forex en Contracts for Difference (CFD's) producten, grondstoffen, indices, aandelen, ETF's en obligaties.

Met meer dan 15 jaar marktervaring overstijgt Vantage de rol van makelaar en biedt het een vertrouwd handelsecosysteem, een bekroonde mobiele handelsapp en een gebruiksvriendelijk handelsplatform dat klanten in staat stelt om handelskansen te grijpen. Download de Vantage App via de App Store of Google Play.

trade smarter @vantage

