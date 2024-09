SÍDNEY, 19 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- El bróker multiactivos líder, Vantage Markets (o "Vantage"), marca su 15° aniversario hoy, celebrando 15 años de innovación de la máxima* máquina de operaciones. Igual que un equipo de ingenieros de carreras bien entrenado, Vantage ha dedicado los últimos 15 años a crear y perfeccionar sus poderosas e intuitivas plataformas de operación que integran la tecnología de vanguardia, para que cumplan con las necesidades cambiantes de los operadores a nivel mundial.

Vantage Australia celebra su trayectoria de 15 años definida por sociedad estratégica e innovación

Para celebrar este acontecimiento, Vantage ha revelado un nuevo logo de oro de aniversario, que simboliza la confianza, la seguridad y la confiabilidad que han definido su trayectoria. Desde este momento hasta fin de año, los clientes pueden esperar una gama de entrevistas exclusivas, estremecedores videos y otras actualizaciones apasionantes.

Desde que se constituyó, Vantage ha alcanzado hitos significativos que han forjado su crecimiento. El cambio de marca de VantageFX a Vantage en 2021 marcó un cambio trascendental, expandiéndose más allá del mercado de divisas e incluyendo CFD de índices, acciones, productos básicos, ETF y bonos. Esta evolución estratégica sentó las bases para el repunte de Vantage como agente líder en activos múltiples.

En 2022, Vantage entró al mundo del patrocinio del automovilismo con NEOM McLaren Extreme E, destacando el compromiso de la empresa con la sostenibilidad y la innovación. En el entorno mediático, la sociedad con Bloomberg Media Studios para crear la serie de videos "The Vantage View" consolidó aún más el papel de Vantage como líder de opinión en las tendencias del mercado financiero y de la inteligencia.

La dedicación de Vantage a mejorar la experiencia de los usuarios se hace evidente al integrar TradingView y con la reciente actualización de su sitio web. Además de las operaciones, Vantage ha contribuido significativamente con la responsabilidad social corporativa, incluido el apoyo a las iniciativas de educación de la UNESCO y una donación de $ 100.000 al ACNUR para programas de refugiados en Australia.

Jack Kelly, jefe de ventas de Vantage Australia afirma: "Nos enorgullece celebrar este acontecimiento significativo. Nuestra trayectoria de 15 años ha sido extraordinaria, con un legado de innovación, crecimiento, excelencia e impacto. Con gran emoción, estoy deseoso de ver el siguiente capítulo y estaremos incluyendo a nuestros clientes en ese recorrido".

Obtenga más información de la trayectoria de 15 años de Vantage aquí.

Acerca de Vantage

Vantage Markets (o Vantage) es un bróker multiactivos que ofrece a sus clientes acceso a un servicio ágil y potente para negociar divisas y contratos por diferencia (CFD, por sus siglas en inglés), incluyendo productos básicos, índices, acciones, ETF y bonos.

Con más de 15 años de experiencia en el mercado, Vantage trasciende el papel de agente, al proporcionar un ecosistema para operar de confianza, una aplicación de operaciones móvil galardonada, y una plataforma de operaciones fácil de usar que permite a los clientes aprovechar las oportunidades para operar. Descargue la aplicación Vantage en App Store o en Google Play.

opere de forma más inteligente @vantage

Vantage Global Prime Pty Ltd (ACN 157 768 566) ("Vantage"), ubicada en 12/15 Castlereagh Street, Sydney, NSW, Australia, 2000, está autorizada y regulada por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC, por sus siglas en inglés) AFSL no. 428901.

Los derivados de las operaciones conllevan riesgos importantes. No son adecuadas para todos los inversores y, si usted es un cliente profesional, podría perder mucho más que su inversión inicial. Al adquirir nuestros productos derivados, usted no tiene ningún derecho u obligación sobre los activos financieros subyacentes. El rendimiento pasado no es indicación de rendimiento futuro y las leyes fiscales están sujetas a cambios. La información que se encuentra en este sitio web es de naturaleza general y no toma en cuenta sus objetivos, circunstancias financieras o necesidades personales. En consecuencia, antes de seguir una asesoría, debe considerar si es adecuado para usted tomando en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. Le recomendamos que busque asesoría independiente de ser necesario.

Debe considerar si usted forma parte de nuestro mercado objetivo revisando nuestra determinación del mercado objetivo (TMD, en inglés), leyendo nuestra declaración de divulgación del producto (PDS, en inglés) y otros documentos legales para asegurarse de que comprende por completo los riesgos antes de tomar cualquier decisión para operar. Le recomendamos que busque asesoría independiente de ser necesario.

"Descargo de responsabilidad: "La máxima máquina de operaciones" es un término mercadológico y no implica ninguna garantía de desempeño.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2508425/Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2508426/Vantage_15_Logo_Logo.jpg

FUENTE Vantage