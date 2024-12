SYDNEY, 18 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Vantage Markets comemora um ano excepcional em 2024, marcado por conquistas recordes, parcerias significativas e contribuições impactantes para a comunidade. Desde o reconhecimento do setor até as iniciativas de responsabilidade social, este ano reflete a dedicação da Vantage à excelência, à inovação e à capacitação de traders em todo o mundo.

A Vantage Australia comemora um ano marcante de conquistas em 2024

A Vantage recebeu 26 prêmios prestigiados do setor em 2024, um aumento de 1,6 vezes em relação ao ano anterior. Esses prêmios reconhecem a liderança da empresa em inovação em trading, atendimento ao cliente e tecnologia, afirmando sua posição como uma plataforma de negociação global de primeira linha.

Este ano marcou a parceria de três anos da Vantage com a McLaren Racing, uma colaboração baseada em valores compartilhados: velocidade, precisão e inovação. Juntas, elas aproveitaram a plataforma global do automobilismo para se conectar com milhões de fãs e traders, reforçando o compromisso da Vantage com o desempenho e a colaboração.

Em 2024, a Vantage também comemorou seu aniversário de 15 anos, um marco que reflete sua evolução de uma plataforma de mercado único para uma potência do trading global. Ao longo dos anos, a empresa forneceu aos traders ferramentas de altíssimo nível, educação integral e uma experiência de trading perfeita.

Jack Kelly, diretor de vendas da Vantage Australia, refletiu sobre o ano:

"O ano de 2024 foi extraordinário para a Vantage. Desde a comemoração de 15 anos de inovação até o recebimento de um número recorde de prêmios do setor e uma notável parceria com a McLaren Racing, demonstramos nosso compromisso com a excelência em todas as frentes. Daqui para frente, continuaremos dedicados a fornecer soluções de trading de altíssimo nível e, ao mesmo tempo, promover confiança, inovação e conexões significativas com nossos clientes e parceiros".

Além do sucesso nos negócios, a Vantage causou um impacto significativo por meio da Vantage Foundation, abordando questões sociais críticas como saúde mental, alfabetização financeira e isolamento social. Por meio do apoio a instituições de caridade locais e iniciativas globais, a Vantage continua a demonstrar seu compromisso de construir comunidades mais fortes e fazer uma diferença positiva.

Ao olhar para o futuro, a Vantage planeja aproveitar os sucessos de 2024 para impulsionar a inovação, aprimorar as experiências dos clientes e expandir seus esforços para criar um impacto duradouro no setor de trading e em outros setores.

Sobre a Vantage

A Vantage Markets (ou Vantage) é uma corretora de multiativos que proporciona aos clientes acesso a um serviço ágil e poderoso para negociação de produtos de Forex e Contratos por Diferença (CFDs) em commodities, índices, ações, ETFs e títulos.

Com mais de 15 anos de experiência no mercado, a Vantage transcende o papel de corretora, disponibilizando um ecossistema de trading confiável, um premiado aplicativo de trading para celulares e uma plataforma intuitiva que capacita os clientes para aproveitarem as oportunidades de trading. Baixe o aplicativo Vantage na App Store ou no Google Play.

Qualquer referência a números ou prêmios se refere ao grupo de empresas Vantage.

opere de forma mais inteligente @vantage

A Vantage Global Prime Pty Ltd (ACN 157 768 566), localizada na 12/15 Castlereagh Street, Sydney, NSW, Austrália, 2000, é autorizada e regulamentada pela Australian Securities & Investments Commission (ASIC) AFSL n.º 428901.

A negociação de derivativos envolve riscos significativos. Não é adequada para todos os investidores e, se você for um cliente profissional, poderá perder muito mais do que seu investimento inicial. Ao adquirir nossos produtos de derivativos, você não tem legitimidade, direito ou obrigação sobre os ativos financeiros subjacentes. O desempenho passado não é uma indicação de desempenho futuro e as leis tributárias estão sujeitas a alterações. As informações apresentadas neste site são de natureza geral e não levam em conta seus objetivos pessoais, sua situação financeira ou suas necessidades. Dessa forma, antes de agir com base na orientação, você deve considerar se essa orientação é adequada para você, levando em consideração seus objetivos, sua situação financeira e suas necessidades. Sugerimos que você procure orientação independente, se julgar necessário.

Você deve considerar se faz parte de nosso mercado-alvo, analisando nossa Determinação de Mercado Alvo (TMD), lendo nossa Declaração de Divulgação de Produto (PDS) e outros documentos legais para garantir que você esteja totalmente ciente dos riscos antes de tomar qualquer decisão de negociação. Sugerimos que você procure orientação independente, se julgar necessário.

Vantage