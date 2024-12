Vantage Australië viert jaar van baanbrekende prestaties in 2024

SYDNEY, 18 december 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets viert een uitstekend jaar in 2024, gekenmerkt door recordprestaties, betekenisvolle samenwerkingsverbanden en impactvolle bijdragen aan de gemeenschap. Dit jaar stond in het teken van de toewijding van Vantage tot topprestaties, innovatie en het wereldwijd ondersteunen van handelaren, zowel door branche-erkenning als door initiatieven op het gebied van sociale verantwoordelijkheid.

Vantage AU Celebrates a Landmark Year of Achievements in 2024

In 2024 ontving Vantage 26 prestigieuze brancheprijzen in 2024, 1,6 keer zoveel als het voorgaande jaar. Deze onderscheidingen erkennen het leiderschap van het bedrijf op het gebied van handelsinnovatie, klantenservice en technologie, en onderstrepen de positie van het bedrijf als wereldwijd handelsplatform van topklasse.

Dit jaar stond in het teken van de driejarige samenwerking van Vantage met McLaren Racing, een samenwerking die is gebaseerd op gemeenschappelijke waarden als snelheid, precisie en innovatie. Samen maakten ze gebruik van het wereldwijde platform van de autosport om een brug te slaan naar miljoenen fans en handelaren, hetgeen de toewijding tot hoge prestaties en samenwerking onderstreepte.

In 2024 vierde Vantage ook haar 15-jarig jubileum, een mijlpaal die de evolutie weerspiegelt van een single-market platform naar een wereldwijd handelspowerhouse. In de loop der jaren heeft het bedrijf handelaren voorzien van geavanceerde tools, uitgebreide opleidingen en een naadloze handelservaring.

Jack Kelly, hoofd van Sales bij Vantage Australië, blikt terug op het jaar:

"2024 is echt buitengewoon geweest voor Vantage. Van het vieren van 15 jaar innovatie tot het ontvangen van een recordaantal branche-onderscheidingen en een opmerkelijke samenwerking met McLaren Racing. We hebben op alle fronten blijk gegeven van onze toewijding tot topprestaties. In de toekomst blijven we ons inzetten voor het leveren van handelsoplossingen van wereldklasse, en blijven we werken aan vertrouwen, innovatie en de betekenisvolle band met onze klanten en partners."

Vantage heeft niet alleen zakelijk succes geboekt, maar ook een aanzienlijke impact gehad door middel van de Vantage Foundation, waarmee cruciale sociale problemen zoals geestelijke gezondheid, gebrek aan financiële kennis en sociaal isolement werden aangepakt. Door lokale liefdadigheidsinstellingen en wereldwijde initiatieven te ondersteunen, blijft Vantage zich inzetten om de samenleving te versterken en een positief effect te bewerkstelligen.

Met het oog op de toekomst is Vantage van plan voort te bouwen op de successen van 2024 door innovatie te stimuleren, de klantervaring te verbeteren en haar inspanningen om een blijvende impact te hebben zowel binnen de handelssector als daarbuiten uit te breiden.

