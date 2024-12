Vantage Australia célèbre une année historique et pleine de réalisations en 2024

SYDNEY, 18 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets célèbre une année exceptionnelle en 2024, marquée par des réalisations record, des partenariats significatifs et des contributions communautaires importantes. De la reconnaissance du secteur aux initiatives de responsabilité sociale, cette année reflète l'engagement de Vantage en faveur de l'excellence, de l'innovation et de l'autonomisation des commerçants à l'échelle mondiale.

Vantage AU Celebrates a Landmark Year of Achievements in 2024

Vantage a reçu 26 prix prestigieux de l'industrie en 2024, soit une multiplication par 1,6 par rapport à l'année précédente. Ces distinctions reconnaissent le leadership de la société en matière d'innovation commerciale, de service à la clientèle et de technologie, affirmant ainsi sa position de plateforme de négociation mondiale de premier plan.

Cette année a marqué le partenariat triennal de avec McLaren Racing, une collaboration fondée sur des valeurs communes de vitesse, de précision et d'innovation. Ensemble, ils ont tiré parti de la plate-forme mondiale du sport automobile pour entrer en contact avec des millions de fans et de commerçants, renforçant ainsi l'engagement de Vantage en faveur de la performance et de la collaboration.

En 2024, Vantage a également commémoré son 15e anniversaire, une étape importante qui reflète son évolution d'une plateforme de marché unique à une centrale d'échange mondiale. Au fil des ans, la société a permis aux traders de bénéficier d'outils de pointe, d'une formation complète et d'une expérience de trading sans faille.

Jack Kelly, responsable des ventes chez Vantage Australia, a dressé le bilan de l'année :

« 2024 a été tout à fait extraordinaire pour Vantage. En célébrant 15 ans d'innovation, en recevant un nombre record de prix industriels et en établissant un partenariat remarquable avec McLaren Racing, nous avons démontré notre engagement en faveur de l'excellence sur tous les fronts. Pour l'avenir, nous restons déterminés à fournir des solutions de négociation de classe mondiale tout en encourageant la confiance, l'innovation et des liens significatifs avec nos clients et nos partenaires ».

Au-delà de la réussite commerciale, Vantage a eu un impact significatif grâce à laFondation Vantage, en s'attaquant à des problèmes sociaux cruciaux tels que la santé mentale, l'éducation financière et l'isolement social. En soutenant des organisations caritatives locales et des initiatives mondiales, Vantage continue de démontrer son engagement à construire des communautés plus fortes et à apporter une contribution positive.

Pour l'avenir, Vantage prévoit de s'appuyer sur les succès de 2024 en stimulant l'innovation, en améliorant l'expérience des clients et en intensifiant ses efforts pour créer un impact durable dans le secteur du commerce et au-delà.

À propos de Vantage

Vantage Markets (ou Vantage) est un courtier multi-actifs qui offre à ses clients l'accès à un service souple et puissant de négociation de produits Forex et de contrats de différence (CFD) sur les matières premières, les indices, les actions, les ETF et les obligations.

Avec plus de 15 ans d'expérience sur le marché, Vantage transcende le rôle de courtier, en fournissant un écosystème de trading de confiance, une application de trading sur mobile primée et une plateforme de trading intuitive qui permet aux clients de saisir des opportunités de trading. Téléchargez l'application Vantage sur l'App Store ou sur Google Play.

Toute référence à des chiffres ou à des prix concerne le groupe de sociétés Vantage.

Tradez plus intelligemment avec @vantage

Vantage Global Prime Pty Ltd (ACN 157 768 566), situé au 12/15 Castlereagh Street, Sydney, NSW, Australie, 2000, est autorisé et réglementé par l'Australian Securities & Investments Commission (ASIC) AFSL no. 428901.

La négociation de produits dérivés comporte des risques importants. Cette activité ne convient pas à tous les investisseurs et, si vous êtes un client professionnel, vous pourriez perdre beaucoup plus que votre investissement initial. Lorsque vous faites l'acquisition de nos produits dérivés, vous n'avez aucun droit ou obligation à l'égard des actifs financiers sous-jacents. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et les lois fiscales sont susceptibles d'être modifiées. Les informations contenues sur ce site sont de nature générale et ne tiennent pas compte de vos objectifs personnels, de votre situation financière ou de vos besoins. Par conséquent, avant d'agir sur la base de ces conseils, vous devez vous demander s'ils vous conviennent compte tenu de vos objectifs, de votre situation financière et de vos besoins. Nous vous encourageons à demander un avis indépendant si nécessaire.

Vous devez déterminer si vous faites partie de notre marché cible en examinant notre Target Market Determination (TMD), en lisant notre Déclaration de divulgation de produit (PDS) et d'autres documents juridiques afin de vous assurer de bien comprendre les risques avant de prendre toute décision de trading. Nous vous encourageons à demander un avis indépendant si nécessaire.

