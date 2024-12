Vantage Australia celebra un anno di successi nel 2024

SYDNEY, 19 dicembre 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets celebra un anno eccezionale nel 2024, caratterizzato da risultati record, partnership significative e contributi di impatto alla comunità. Dal riconoscimento del settore alle iniziative di responsabilità sociale, quest'anno riflette l'impegno di Vantage verso l'eccellenza, l'innovazione e l'empowerment dei trader a livello globale.

Vantage AU Celebrates a Landmark Year of Achievements in 2024

Nel 2024 Vantage ha ricevuto 26 prestigiosi riconoscimenti – un incremento di 1,6 volte rispetto all'anno precedente – che ne attestano la leadership nell'innovazione commerciale, nel servizio clienti e nella tecnologia, confermandone la posizione di una delle principali piattaforme di trading internazionali.

Il 2024 ha segnato il terzo anno della partnership stretta con McLaren Racing, una collaborazione basata sui valori condivisi di velocità, precisione e innovazione. Insieme, le due aziende hanno sfruttato la piattaforma globale del motorsport per entrare in contatto con milioni di appassionati e trader, rafforzando l'impegno di Vantage verso le prestazioni e la collaborazione.

Nel 2024 Vantage ha anche celebrato il suo 15° anniversario, una pietra miliare che ne riflette l'evoluzione da piattaforma di singolo mercato a potenza globale delle contrattazioni. Nel corso degli anni Vantage ha messo a disposizione dei trader strumenti all'avanguardia, una formazione completa e un'esperienza di trading integrata.

Jack Kelly, direttore vendite Vantage Australia, ha così commentato l'anno:

"Il 2024 è stato un anno straordinario per Vantage. Celebrando 15 anni di innovazione, ricevendo un numero record di riconoscimenti e consolidando una straordinaria partnership con McLaren Racing, abbiamo dimostrato il nostro impegno verso l'eccellenza su ogni fronte. Guardando al futuro, continueremo a impegnarci per offrire soluzioni di trading di livello mondiale, al contempo promuovendo fiducia, innovazione e relazioni significative con i nostri clienti e partner".

Oltre al successo commerciale, Vantage ha avuto un impatto significativo attraverso la Vantage Foundation, che affronta problemi sociali critici come la salute mentale, l'istruzione finanziaria e l'isolamento sociale. Grazie al supporto di enti di beneficenza locali e a iniziative globali, Vantage continua a dimostrare il suo impegno nel costruire comunità più forti e nel fare una differenza positiva.

Guardando al futuro, Vantage prevede di trarre vantaggio dai successi del 2024 promuovendo l'innovazione, migliorando le esperienze dei clienti ed espandendo le attività per avere un impatto duraturo nel settore del trading e oltre.

Informazioni su Vantage

Vantage Markets (o Vantage) è un broker multi-asset che offre ai clienti accesso a un servizio agile e potente per contrattare prodotti Forex e contratti per Differenza (CFD) su materie prime, indici, azioni, ETF e obbligazioni.

Con oltre 15 anni di esperienza di mercato, Vantage trascende il ruolo di broker, offrendo un ecosistema di trading affidabile, un'app di trading pluripremiata e una piattaforma di trading intuitiva che consente ai clienti di cogliere le opportunità di trading. Scaricare l'app Vantage dall'App Store o da Google Play.

Ogni riferimento a cifre o riconoscimenti riguarda il gruppo di imprese Vantage.

Il trading più intelligente è @vantage

Vantage Global Prime Pty Ltd (ACN 157 768 566), con sede in 12/15 Castlereagh Street, Sydney, NSW, Australia, 2000, è autorizzata e regolamentata dall'Australian Securities & Investments Commission (ASIC) AFSL n. 428901.

Il trading di derivati comporta rischi significativi. Non è adatto a tutti gli investitori e se si è un cliente professionale si potrebbe perdere molto di più dell'investimento iniziale. Acquistando i nostri prodotti derivati non si ha alcun diritto, obbligo o pretesa sulle attività finanziarie sottostanti. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e le normative fiscali sono soggette a modifiche. Le informazioni contenute in questo sito web sono di natura generale e non tengono conto degli obiettivi personali, della situazione finanziaria o delle esigenze dell'utente. Di conseguenza, prima di agire in base ai consigli, occorre valutare se questi sono adatti alla propria situazione, tenendo conto dei propri obiettivi, della particolare situazione finanziaria e delle specifiche esigenze. Suggeriamo vivamente di chiedere, se necessario, una consulenza indipendente.

Occorre valutare se si è parte del nostro mercato di riferimento esaminando la nostra Determinazione del mercato di riferimento (TMD), leggendo la nostra Dichiarazione di divulgazione del prodotto (PDS) e altri documenti legali per assicurarsi di comprendere appieno i rischi prima di prendere qualsiasi decisione di trading. Suggeriamo vivamente di chiedere, se necessario, una consulenza indipendente.

