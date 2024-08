A Vantage Markets revela "O futuro da tecnologia da saúde" no último episódio da série The Vantage View

PORT VILA, Vanuatu, 7 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Vantage Markets ("Vantage"), corretora líder em multiativos, tem o prazer de anunciar o lançamento do quinto episódio da série The Vantage View , "The Future of HealthTech" (O futuro da tecnologia de saúde). A série de vídeos Vantage View é produzida em parceria com a Bloomberg Media Studios e oferece análises e perspectivas financeiras interessantes.

Este último episódio conta com a participação de Arnaud Bauer, sócio da L.E.K. Consulting, e investiga o potencial transformador da tecnologia de saúde e suas oportunidades promissoras de investimento.

Bauer começa abordando o rápido crescimento na produção de dados de saúde, afirmando: "Até 2025, a previsão é de que o mundo produza 15.000 exabytes de dados de saúde por ano, contra apenas 2.000 em 2020." De acordo com a pesquisa da L.E.K. Consulting, o setor de saúde por si só já é responsável por aproximadamente 30% do volume de dados do mundo. Além disso, a projeção é de que o mercado global de análise de dados de saúde chegue a um valor de US$ 1,5 a US$ 2 bilhões até 2030.

Destacando o potencial das oportunidades de investimento nos mercados, Bauer explica: "Os dados de saúde são cada vez mais utilizados por empresas farmacêuticas e de tecnologia médica para trazer inovações ao mercado, monitorar produtos com dados sobre evidências disponíveis e agora estão sendo aproveitados por empresas de tecnologia e IA. A amplitude e a profundidade dos dados, seu caráter longitudinal e a qualidade dos dados subjacentes são os principais fatores que aumentam seu valor."

Marc Despallieres, diretor de estratégia e negociação da Vantage, afirma: "Estamos empolgados em apresentar este último episódio, que destaca a tecnologia de saúde. O foco na tecnologia de saúde visa a oferecer uma nova perspectiva sobre um setor em rápida evolução e, ao mesmo tempo, revelar oportunidades ocultas em uma área que muitos investidores ainda não exploraram totalmente. Estamos confiantes de que a interação entre a área da saúde e a tecnologia está pronta para gerar um potencial significativo de inovação e investimento."

Os episódios anteriores da série The Vantage View exploraram tópicos como IA, economia espacial, economia circular e mobilidade sustentável, apresentando perspectivas de líderes como a Dra. Ayesha Khanna, Simon Gwozdz, Dr. Seeram Ramakrishna e Andrey Berdichevskiy.

Assista ao mais recente episódio da série The Vantage View para explorar o mundo dinâmico da Tecnologia de Saúde e suas possibilidades de investimento.

