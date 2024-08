Vantage Markets da a conocer "The Future of HealthTech" en el último episodio de The Vantage View

PORT VILA, Vanuatu, 6 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- El bróker de multiactivos líder, Vantage Markets ("Vantage"), se complace en anunciar el estreno del quinto episodio de The Vantage View , "The Future of HealthTech" (El futuro de la tecnología en salud). La serie de videos Vantage View está producida en colaboración con Bloomberg Media Studios y presenta análisis y perspectivas financieras profundas.

Vantage Markets revela "The Future of HealthTech" (El futuro de la tecnología de la salud) en el último episodio de The Vantage View

Este último episodio presenta a Arnaud Bauer, socio de L.E.K. Consulting, y profundiza en el potencial transformador de la tecnología en salud, así como en sus prometedoras oportunidades de inversión.

Bauer comienza hablando del rápido crecimiento de la producción de datos sanitarios, y afirma: "Para 2025, se espera que el mundo produzca 15.000 exabytes de datos sobre salud al año, frente a solo 2000 en 2020". Según la investigación de L.E.K. Consulting, únicamente el sector de salud representa aproximadamente el 30 % del volumen mundial de datos. Además, se prevé que el mercado mundial de análisis de datos sanitarios alcance entre 1500 y 2000 millones de dólares en 2030.

Bauer destaca el potencial de las oportunidades de inversión en los mercados y explica: "Los datos sanitarios son cada vez más utilizados por las empresas farmacéuticas y de tecnología médica para llevar nuevas innovaciones al mercado, supervisar los productos con datos de pruebas disponibles y, actualmente, los aprovechan las empresas tecnológicas y de IA. La amplitud y profundidad de los datos, su longitudinalidad y la calidad de los datos subyacentes son factores clave que impulsan su valor".

Marc Despallieres, director de Estrategia y Comercio de Vantage, afirma: "Estamos encantados de presentar este último episodio, centrado en la tecnología en salud. El enfoque en la tecnología en salud pretende ofrecer una perspectiva fresca de un sector en rápida evolución, a la vez que descubre oportunidades ocultas en un área que muchos inversores aún no han explorado en profundidad. Estamos seguros de que la intersección entre salud y tecnología está preparada para impulsar una innovación y un potencial de inversión significativos".

En episodios anteriores de The Vantage View se han explorado temas como la IA, la economía espacial, la economía circular y la movilidad sostenible, con las opiniones de líderes como la Dra. Ayesha Khanna, Simon Gwozdz, el Dr. Seeram Ramakrishna y Andrey Berdichevskiy.

Vea el último episodio de The Vantage View para explorar el mundo dinámico de la tecnología en salud y sus posibilidades de inversión.

