Vantage Markets Luncurkan "The Future of HealthTech", Episode Terbaru The Vantage View

PORT VILA, Vanuatu, 12 Agustus 2024 /PRNewswire/ -- Broker multiaset terkemuka, Vantage Markets ("Vantage"), meluncurkan episode kelima dari The Vantage View, "The Future of HealthTech". Serial video The Vantage View diproduksi lewat kolaborasi dengan Bloomberg Media Studios, menyajikan analisis dan perspektif finansial yang menarik.

Episode terbaru ini menampilkan Arnaud Bauer, Partner, L.E.K. Consulting, serta membahas potensi transformatif teknologi layanan kesehatan, dan peluang investasi yang menarik.