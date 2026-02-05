A VT Markets possibilita negociações confiáveis com ouro em meio à extrema volatilidade do mercado

VT Markets

05 fev, 2026, 12:58 GMT

SYDNEY, 5 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Em meio à elevada volatilidade nos mercados globais de metais preciosos, a VT Markets provou a solidez de sua infraestrutura de negociação, mantendo uma execução estável e acesso ininterrupto durante períodos de intenso estresse no mercado.

Durante a recente volatilidade do mercado, a VT Markets registrou um volume de negociação de ouro de US$ 1,5 trilhão em janeiro, destacando o forte envolvimento dos clientes e a confiança sustentada em seu ambiente de negociação. Notavelmente, 20% dos traders de ouro eram novos na plataforma, destacando a capacidade da VT Markets de atrair novos negociantes ansiosos por aproveitar oportunidades em meio a flutuações intensas do mercado.

A plataforma registrou seu maior volume de negociação de ouro em 29 de janeiro de 2026, um dia em que os mercados globais de ouro sofreram oscilações dramáticas de preço — os futuros do ouro ultrapassaram US$ 5.500 por onça e, em seguida, apresentaram forte volatilidade intradiária em meio a pressões geopolíticas e macroeconômicas.

Fundamentalmente, o pool de liquidez profundo e diversificado da VT Markets permitiu que a plataforma mantivesse preços consistentes e altas taxas de execução de ordens, mesmo durante picos de volatilidade. Os spreads médios sobre o ouro e a prata permaneceram competitivos, enquanto a estabilidade da execução foi preservada durante condições de mercado aceleradas que desafiaram a liquidez em todo o setor.

Ross Maxwell, operações estratégicas globais da VT Markets, comentou: "Condições de volatilidade inevitavelmente desafiam a infraestrutura do mercado. Durante períodos de extrema tensão no mercado, entra em jogo a estabilidade de uma plataforma de trading. Nosso sistema funcionou conforme o planejado, mantendo as negociações de ouro e prata abertas e acessíveis aos clientes. Essa capacidade de continuar operando em condições extremas é o que nos diferencia da concorrência."

Este desempenho reforça o compromisso da VT Markets em fornecer aos negociadores acesso confiável ao mercado quando isso é mais importante. Em condições voláteis, onde a velocidade de execução, a profundidade da liquidez e a resiliência da plataforma são fundamentais, a VT Markets demonstrou sua capacidade de atuar sob pressão, transformando a incerteza do mercado em oportunidade para sua comunidade global de negociação.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2876869/VT_Markets_Powers_Reliable_Gold_Trading_Amid_Extreme_Market_Volatility.jpg

