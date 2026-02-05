SÍDNEY, 5 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- En medio de una mayor volatilidad en los mercados mundiales de metales preciosos, VT Markets demostró la solidez de su infraestructura de trading, al mantener una ejecución estable y un acceso sin interrupciones durante períodos de intenso estrés en el mercado.

VT Markets potencia operaciones confiables con oro en medio de la extrema volatilidad del mercado

Durante la reciente volatilidad del mercado, VT Markets registró un volumen de operaciones de oro de 1,5 billones de dólares en enero, lo que destaca el sólido compromiso de los clientes y la confianza que mantiene en su entorno de operaciones. Cabe destacar que el 20 % de los operadores de oro eran nuevos en la plataforma, lo que resalta la capacidad de VT Markets para atraer nuevos operadores que desean aprovechar oportunidades en un contexto de mayores fluctuaciones del mercado.

La plataforma experimentó su mayor volumen de operaciones de oro el 29 de enero de 2026, un día en el que los mercados mundiales del oro experimentaron oscilaciones dramáticas en los precios: los futuros del oro superaron los $5.500 por onza y luego mostraron una fuerte volatilidad intradía en medio de presiones geopolíticas y macroeconómicas.

Fundamentalmente, el fondo de liquidez profundo y diversificado de VT Markets permitió a la plataforma mantener precios constantes y altas tasas de ejecución de las órdenes, incluso durante la máxima volatilidad. Los spreads promedio del oro y la plata se mantuvieron competitivos, mientras que la estabilidad de la ejecución se mantuvo durante las condiciones de mercado rápido que desafiaron la liquidez en toda la industria.

Ross Maxwell, de Operaciones de Estrategia Global de VT Markets, comentó: "Las condiciones volátiles inevitablemente ponen a prueba la infraestructura del mercado. Durante períodos de estrés extremo en el mercado, entra en juego la estabilidad de una plataforma de trading. Nuestro sistema funcionó exactamente como fue diseñado, por lo que mantuvo las operaciones de oro y plata abiertas y accesibles para los clientes. Esa capacidad de permanecer operativos durante condiciones extremas es lo que nos distingue de otros brókers".

Este desempeño destaca el compromiso de VT Markets de brindar a los operadores un acceso confiable al mercado cuando más importa. En condiciones volátiles en las que la velocidad de ejecución, la profundidad de la liquidez y la resiliencia de la plataforma son fundamentales, VT Markets ha demostrado su capacidad para desempeñarse bajo presión, al convertir la incertidumbre del mercado en una oportunidad para su comunidad de trading mundial.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2876870/VT_Markets_Powers_Reliable_Gold_Trading_Amid_Extreme_Market_Volatility.jpg

FUENTE VT Markets