VT Markets ermöglicht zuverlässigen Goldhandel trotz extremer Marktvolatilität

SYDNEY, 5. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Angesichts der erhöhten Volatilität auf den globalen Edelmetallmärkten hat VT Markets die Stärke seiner Handelsinfrastruktur unter Beweis gestellt und auch in Zeiten intensiver Marktbelastungen eine stabile Ausführung und einen ununterbrochenen Zugang gewährleistet.

VT Markets Powers Reliable Gold Trading Amid Extreme Market Volatility

Während der jüngsten Marktvolatilität verzeichnete VT Markets im Januar ein Handelsvolumen von 1,5 Billionen US-Dollar im Goldhandel, was das starke Engagement der Kunden und das anhaltende Vertrauen in das Handelsumfeld unterstreicht. Bemerkenswert ist, dass 20 % der Goldhändler neu auf der Plattform waren, was die Fähigkeit von VT Markets unterstreicht, neue Händler anzuziehen, die bereit sind, Chancen inmitten erhöhter Marktschwankungen zu nutzen.

Die Plattform verzeichnete ihr höchstes Goldhandelsvolumen am 29. Januar 2026, einem Tag, an dem die globalen Goldmärkte dramatische Preisschwankungen erlebten – Gold-Futures stiegen über 5.500 USD pro Unze und zeigten dann angesichts geopolitischer und makroökonomischer Belastungen eine starke Intraday-Volatilität.

Entscheidend war, dass der tiefe und diversifizierte Liquiditätspool von VT Markets es der Plattform ermöglichte, auch in Zeiten höchster Volatilität konsistente Preise und hohe Orderausführungsraten aufrechtzuerhalten. Die durchschnittlichen Spreads für Gold und Silber blieben wettbewerbsfähig, während die Ausführungsstabilität auch unter den Bedingungen eines schnellen Marktes, der die Liquidität in der gesamten Branche herausforderte, erhalten blieb.

Ross Maxwell, Global Strategy Operation bei VT Markets, erklärt: „Volatile Bedingungen stellen die Marktinfrastruktur unweigerlich auf die Probe. In Zeiten extremer Marktbelastungen kommt es auf die Stabilität einer Handelsplattform an. Unser System funktionierte genau wie vorgesehen und hielt den Handel mit Gold und Silber für Kunden offen und zugänglich. Diese Fähigkeit, auch unter extremen Bedingungen betriebsbereit zu bleiben, unterscheidet uns von anderen Brokern."

Diese Leistung unterstreicht das Engagement von VT Markets, Händlern einen zuverlässigen Marktzugang zu bieten, wenn es darauf ankommt. Unter volatilen Bedingungen, bei denen Ausführungsgeschwindigkeit, Liquiditätstiefe und Plattformstabilität entscheidend sind, hat VT Markets seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, unter Druck zu performen und die Marktunsicherheit in eine Chance für seine globale Handelsgemeinschaft zu verwandeln.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2876751/VT_Markets_Powers_Reliable_Gold_Trading_Amid_Extreme_Market_Volatility.jpg