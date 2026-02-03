VT Markets avança no crescimento em 2026

Com base no forte impulso de desempenho construído ao longo da última década

SYDNEY, 3 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A VT Markets , uma das principais plataformas globais de trading online, divulga hoje seus destaques de desempenho em 2025, marcando um ano histórico de recordes em volume de negociações, crescimento da base de clientes e expansão global.

VT Markets promove seu crescimento em 2026, aproveitando o forte impulso de desempenho da última década

VT Markets acelera o crescimento em 2026, impulsionada pelo forte desempenho da última década. Em abril, os volumes de transações atingiram US$ 720 bilhões, antes de superar esse patamar em outubro de 2025, com um volume de negociações de US$ 1,2 trilhão, evidenciando o engajamento contínuo dos clientes e o aumento da participação nos mercados globais.

O crescimento da base de clientes acelerou de forma significativa no fim do ano, com o número de usuários ativos diários dobrando em dezembro de 2025. Isso reforça a relevância crescente da plataforma entre traders ativos em todo o mundo. Além disso, a VT Markets continuou a oferecer um serviço de alta qualidade e uma experiência consistente à sua base de clientes, refletida em sua avaliação de 4,3 estrelas no Trustpilot, sustentada por mais de 1.500 avaliações de 5 estrelas.

Em apoio ao desenvolvimento de longo prazo dos clientes, a VT Markets relançou a VT Academy em 2025, oferecendo mais de 40 cursos educacionais em mais de cinco idiomas. Esses cursos foram desenvolvidos para ampliar o conhecimento em trading, atender a uma base diversificada de clientes, desde novos traders em busca de educação financeira até clientes institucionais focados em crescimento de negócios e volume, e promover uma participação mais informada nos mercados.

Os mercados regionais apresentaram forte crescimento ano a ano, impulsionado por estratégias de expansão direcionadas e por um engajamento local mais profundo. Em paralelo à expansão regional, a VT Markets fortaleceu sua presença no setor ao longo de 2025, participando de 54 eventos regionais e globais da indústria e conquistando mais de 32 prêmios do setor, refletindo o reconhecimento contínuo tanto nos segmentos de trading de varejo quanto profissional.

Para apoiar essa expansão, a VT Markets continuou a ampliar sua organização global. O quadro de colaboradores cresceu 135% na comparação anual, com presença em 10 escritórios ao redor do mundo, incluindo novos hubs regionais em Dubai e no México, para fortalecer a capacidade operacional, o desenvolvimento tecnológico e as funções de suporte ao cliente.

À medida que a VT Markets avança em 2026, a empresa mantém o foco em consolidar a escala alcançada em 2025, por meio de investimentos contínuos no desempenho da plataforma, no desenvolvimento dos mercados regionais e na capacidade organizacional. Apoiada por níveis recordes de atividade de negociação, pelo engajamento acelerado dos clientes e pela expansão das operações globais, a VT Markets inicia o novo ano posicionada para buscar um crescimento excepcional, mantendo os padrões de desempenho esperados por sua base global de clientes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2874513/VT_Markets_Advances_Growth_2026_Building_Strong_Performance_From_Past.jpg

FONTE VT Markets