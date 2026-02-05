VT Markets waarborgt betrouwbare goudhandel te midden van extreme marktvolatiliteit

SYDNEY, 5 februari 2026 /PRNewswire/ -- Te midden van verhoogde volatiliteit op de wereldwijde edelmetaalmarkten heeft VT Markets de kracht van zijn handelsinfrastructuur bewezen door stabiele uitvoering en ononderbroken toegang te handhaven tijdens perioden van intense marktstress.

VT Markets Powers Reliable Gold Trading Amid Extreme Market Volatility

Tijdens de recente marktvolatiliteit registreerde VT Markets in januari een goudhandelsvolume van 1,5 biljoen USD, wat wijst op sterke klantbetrokkenheid en aanhoudend vertrouwen in de handelsomgeving van het platform. Opvallend is dat 20% van de goudhandelaren nieuw was op het platform, wat het vermogen van VT Markets onderstreept om nieuwe handelaren aan te trekken die kansen willen benutten in tijden van verhoogde marktfluctuaties.

Het platform bereikte zijn hoogste goudhandelsvolume op 29 januari 2026, een dag waarop de wereldwijde goudmarkten sterke prijsschommelingen kenden, waarbij goudfutures boven 5.500 USD per ounce uitstegen en vervolgens scherpe intraday-volatiliteit vertoonden onder invloed van geopolitieke en macro-economische druk.

Cruciaal was dat de diepe en gediversifieerde liquiditeitspool van VT Markets het platform in staat stelde consistente prijsstelling en hoge percentages op de uitvoering van orders te handhaven, zelfs tijdens pieken in volatiliteit. De gemiddelde spreads op goud en zilver bleven concurrerend, terwijl de stabiliteit van de uitvoering behouden bleef onder snel veranderende marktomstandigheden die de liquiditeit in de hele sector onder druk zetten.

Ross Maxwell, Global Strategy Operation bij VT Markets, verklaarde: "Volatiele omstandigheden stellen marktinfrastructuur onvermijdelijk op de proef. Tijdens perioden van extreme marktstress komt de stabiliteit van een handelsplatform echt tot uiting. Ons systeem presteerde precies zoals ontworpen, door de handel in goud en zilver open en toegankelijk te houden voor klanten. Dat vermogen om operationeel te blijven onder extreme omstandigheden onderscheidt ons van andere brokers."

Deze prestaties onderstrepen de toewijding van VT Markets om handelaren betrouwbare toegang tot de markten te bieden wanneer die het meest nodig is. In volatiele omstandigheden waarin uitvoeringssnelheid, liquiditeitsdiepte en platformbestendigheid cruciaal zijn, heeft VT Markets bewezen onder druk te kunnen presteren, en zo marktonzekerheid om te zetten in kansen voor zijn wereldwijde handelsgemeenschap.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2876751/VT_Markets_Powers_Reliable_Gold_Trading_Amid_Extreme_Market_Volatility.jpg