VT Markets assure la fiabilité du trading de l'or dans un contexte de volatilité extrême des marchés

SYDNEY, 5 février 2026 /PRNewswire/ -- Dans un contexte de volatilité accrue sur les marchés mondiaux des métaux précieux, VT Markets a prouvé la solidité de son infrastructure de trading, en maintenant une exécution stable et un accès ininterrompu pendant les périodes de pression sur les marchés.

Dans le cadre de la récente volatilité du marché, VT Markets a enregistré un volume de transactions sur l'or de 1,5 mille milliards de dollars en janvier, ce qui témoigne d'un engagement fort de la part des clients et d'une confiance soutenue dans son environnement de négociation. Notamment, 20 % des négociants en or étaient nouveaux sur la plateforme, ce qui souligne la capacité de VT Markets à attirer de nouveaux négociants désireux de saisir des opportunités dans un contexte de fortes fluctuations du marché.

La plateforme a enregistré son plus gros volume de transactions sur l'or le 29 janvier 2026, jour où les marchés mondiaux de l'or ont connu des fluctuations de prix spectaculaires : les contrats à terme sur l'or ont dépassé 5 500 dollars l'once et ont ensuite affiché une forte volatilité intrajournalière dans un contexte de pressions géopolitiques et macroéconomiques.

De manière déterminante, la profondeur et la diversité du pool de liquidités de VT Markets a permis à la plateforme de maintenir des prix cohérents et des taux d'exécution des ordres élevés, même pendant les pics de volatilité. Les écarts moyens sur l'or et l'argent sont restés compétitifs, tandis que la stabilité de l'exécution a été préservée dans des conditions de marché rapide qui ont fragilisé la liquidité sur l'ensemble du secteur.

Ross Maxwell, responsable de la stratégie mondiale chez VT Markets, explique : « Les conditions volatiles mettent inévitablement à l'épreuve l'infrastructure du marché. En période de tensions extrêmes sur les marchés, la stabilité d'une plateforme de négociation entre en jeu. Notre système a fonctionné exactement comme prévu, en maintenant le commerce de l'or et de l'argent ouvert et accessible aux clients. Cette capacité à rester opérationnel dans des conditions extrêmes est ce qui nous différencie des autres courtiers ».

Cette performance souligne l'engagement de VT Markets à fournir aux opérateurs un accès fiable au marché lorsque cela compte le plus. Dans des conditions volatiles où la vitesse d'exécution, la profondeur de la liquidité et la résilience de la plateforme sont essentielles, VT Markets a démontré sa capacité à fonctionner sous pression, transformant l'incertitude du marché en opportunité pour sa communauté de négociation mondiale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2876751/VT_Markets_Powers_Reliable_Gold_Trading_Amid_Extreme_Market_Volatility.jpg