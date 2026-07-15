XUZHOU, China, 15 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Em sintonia com o tema do Dia Mundial das Competências da Juventude 2026, "Competências para um Futuro Compartilhado", o XCMG Group vem ampliando sua atuação em educação profissional nos mercados internacionais. A iniciativa integra capacitação técnica, certificação profissional e desenvolvimento de carreira para formar mão de obra qualificada, alinhada às demandas locais de emprego e às necessidades de atendimento aos clientes.

A XCMG fortalece a qualificação profissional no exterior para preparar a nova geração de talentos no Dia Mundial das Competências da Juventude

No fim de junho, a empresa promoveu a quinta edição da Competição de Habilidades em Manutenção de Máquinas de Construção XCMG Cup, realizada em conjunto com a Competição de Habilidades da Indústria de Máquinas da iniciativa Cinturão e Rota. Pela primeira vez, o evento contou com etapas internacionais. Com provas realizadas simultaneamente na China, Tailândia, Uzbequistão e Indonésia, a competição reuniu 150 participantes chineses e 62 estrangeiros. Mais do que avaliar conhecimentos técnicos, o evento serviu como plataforma para estimular o intercâmbio de experiências, o aprimoramento da capacidade de atendimento e a aproximação entre empresas e instituições de ensino em diferentes mercados.

A competição também marcou a primeira aplicação internacional do sistema global de certificação "1+3+X" da XCMG e introduziu, de forma pioneira no setor, um modelo de dupla certificação obtida por meio de uma única avaliação. Ao concluir a prova com aproveitamento, os participantes puderam conquistar simultaneamente o Certificado de Competência Profissional da Indústria de Máquinas – nível Júnior – e o Certificado de Nível de Competência para Engenheiros de Serviços Globais da XCMG.

A iniciativa integra uma estratégia mais ampla da XCMG para fortalecer a formação profissional e a capacitação técnica nos mercados em que atua. Atualmente, os programas de educação profissional e treinamento da XCMG já estão presentes em mais de 50 países, capacitaram mais de 3 mil profissionais, emitiram 158 certificações internacionais e desenvolveram, em parceria com instituições locais, mais de 20 programas de treinamento.

Desenvolvimento de talentos e certificação fortalecem a qualidade dos serviços na Indonésia e no Uzbequistão

Em 26 de maio, a XCMG inaugurou oficialmente a Estação de Certificação de Engenheiros de Serviços Globais da Indonésia e a unidade local da Academia de Artesãos da XCMG, ampliando sua estratégia de desenvolvimento de talentos no Sudeste Asiático.

Estação de Certificação de Engenheiros de Serviços Globais da Indonésia foi criada para avaliar e certificar as competências dos engenheiros de serviços locais, além de apoiar seu desenvolvimento profissional. O processo de avaliação inclui provas teóricas, diagnóstico e solução de falhas, comissionamento de equipamentos e demonstração de competências técnicas. Os profissionais aprovados recebem certificados padronizados de qualificação, reconhecendo oficialmente o nível de competência alcançado.

Já a Academia de Artesãos da XCMG na Indonésia oferece programas permanentes de capacitação voltados à integração de novos colaboradores, ao desenvolvimento profissional e à cooperação entre empresas e instituições de ensino. Os cursos são estruturados de acordo com as necessidades do mercado local nas áreas de operação e manutenção de equipamentos, criando uma trilha de desenvolvimento que acompanha o profissional desde a formação inicial até sua qualificação como técnico especializado. Em conjunto, essas duas iniciativas unem capacitação técnica e certificação padronizada de competências, contribuindo para elevar o nível dos serviços prestados localmente.

"Por meio de treinamentos realizados no próprio mercado, programas de certificação profissional e iniciativas de desenvolvimento intercultural, a XCMG ajuda colaboradores e parceiros locais a ampliar suas competências técnicas e construir carreiras mais sólidas", afirmou Li Qiankun, assistente do gerente-geral da Região da XCMG Indonésia. "Essa iniciativa também fortalece a implementação dos padrões de serviço da XCMG em cada mercado, gerando valor de longo prazo para nossos clientes."

Em 20 de junho, esse modelo também foi implantado no Uzbequistão, reforçando a expansão da estratégia global de serviços da XCMG. A iniciativa representa mais um passo na evolução da empresa, que amplia sua atuação da exportação de equipamentos para a disseminação de padrões, conhecimento e sistemas de gestão, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da indústria de máquinas de construção na Ásia Central.

XCMG cria oportunidades de carreira para a nova geração de jovens profissionais no Brasil

No Brasil, a XCMG vem ampliando a formação de jovens profissionais por meio de programas de aprendizagem que criam oportunidades de ingresso e desenvolvimento de carreira na empresa. Atualmente, mais de 80 jovens atuam em diferentes unidades da XCMG Brasil, desempenhando funções nas áreas de manufatura, pesquisa e desenvolvimento (P&D), marketing, suporte técnico e outros setores.

A empresa também mantém parcerias de longo prazo com os Institutos Federais (IFs) e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), fortalecendo a integração entre ensino técnico e mercado de trabalho. Ao combinar formação em sala de aula com experiência prática no ambiente profissional, os programas permitem que os participantes desenvolvam competências técnicas e adquiram uma visão mais ampla das tendências do setor e do funcionamento da indústria.

Como parte dessa estratégia, a XCMG também criou um programa internacional de desenvolvimento de competências que seleciona jovens técnicos brasileiros de destaque para participar de seis meses de treinamento especializado na China. Durante esse período, os participantes recebem formação abrangente em operação, manutenção e serviços de equipamentos, ampliando sua qualificação para atuar na indústria de mineração. O programa também proporciona uma sólida base de conhecimento técnico e experiência prática, preparando esses profissionais para os desafios da área. Além de impulsionar o desenvolvimento dos participantes, a iniciativa contribui para o fortalecimento sustentável do setor ao ampliar a formação de mão de obra altamente qualificada no mercado brasileiro.

FONTE XCMG Group