XUZHOU, China, 15 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Con motivo del Día Mundial de las Habilidades de la Juventud 2026, que destaca el lema "Skills for a Shared Future" (Habilidades para un futuro compartido), XCMG Group está impulsando su sistema de educación vocacional en el extranjero para vincular las necesidades de empleo locales y las situaciones de atención al cliente con el desarrollo estructurado del talento, la certificación de habilidades y las trayectorias profesionales.

XCMG impulsa la educación vocacional en el extranjero para formar talentos preparados para el futuro en el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud

A finales de junio, se celebró la Quinta Competencia de Habilidades de Mantenimiento de Maquinaria de Construcción de la Copa XCMG, en conjunto con la Competencia de Habilidades del Sector de Maquinaria de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, que abrió por primera vez sedes internacionales. Al conectar a China con sedes en Tailandia, Uzbekistán e Indonesia, la competencia reunió a 150 participantes chinos y 62 del extranjero, y utilizó la competencia técnica como plataforma para promover el intercambio de habilidades, el desarrollo de capacidades de servicio y la colaboración entre la industria y la educación en distintos mercados.

Esta competencia fue la primera implementación en el extranjero del sistema de certificación de estándares globales "1+3+X" de XCMG, junto con la puesta en práctica de un mecanismo de doble certificación mediante un único examen pionero en el sector. Mediante esta competencia, los participantes podían obtener un certificado de competencia vocacional de la industria de maquinaria de nivel junior y un certificado de nivel de habilidades de ingeniero de servicio mundial de XCMG.

La competencia forma parte de la iniciativa más amplia de XCMG por adaptar la educación vocacional y la capacitación técnica a los mercados mundiales. Mediante su sistema de educación y capacitación vocacional, los programas de XCMG han llegado a más de 50 países, han capacitado a más de 3.000 profesionales calificados, han emitido 158 certificados internacionales y han desarrollado más de 20 programas de capacitación en conjunto.

El desarrollo y la certificación de talento local refuerzan el compromiso con los estándares de servicio en Indonesia y Uzbekistán

El 26 de mayo, XCMG inauguró de manera oficial la Estación de Certificación de Ingenieros de Servicio Mundial (Indonesia) y la Craftsman Academy (sucursal de Indonesia), lo que representa el avance más reciente en el sistema de desarrollo de talento local de XCMG en el Sudeste Asiático.

El Centro de Certificación de Ingenieros de Servicio Mundial de XCMG (Indonesia) se enfoca en evaluar habilidades, certificar el nivel de habilidades y desarrollar capacidades de los ingenieros de servicio locales. La evaluación abarca pruebas teóricas, prácticas de resolución de problemas, puesta en marcha de equipos y competencia laboral. Los participantes calificados reciben certificados unificados de nivel de habilidad.

XCMG Craftsman Academy (sucursal de Indonesia) ofrece capacitación continua para el desarrollo de nuevos empleados, el ascenso laboral y la colaboración entre escuelas y empresas. Sus cursos están diseñados en torno a las necesidades locales de aplicación y mantenimiento de equipos, y establecen una trayectoria que va desde la capacitación inicial hasta el desarrollo de técnicos avanzados. En conjunto, las dos plataformas integran el desarrollo de capacidades con la certificación estandarizada de habilidades, lo que fortalece las capacidades locales de prestación de servicios.

"Mediante la capacitación adaptada a las necesidades locales, la certificación de habilidades y el desarrollo intercultural, XCMG ayuda a los empleados y socios locales a fortalecer sus capacidades prácticas y sus trayectorias profesionales", afirmó Li Qiankun, asistente del director general de XCMG para la región de Indonesia. "Además, respalda la implementación de los estándares de servicio específicos para cada mercado de XCMG, lo que genera valor a largo plazo para el cliente".

El 20 de junio, este modelo se extendió con éxito a Uzbekistán, lo que aceleró el sistema de servicio mundial de XCMG en su transición de la exportación de productos a la exportación de estándares y sistemas, y apoyó así al sector de maquinaria de construcción de alta calidad en Asia Central.

Creación de trayectorias profesionales para la próxima generación de jóvenes profesionales de Brasil

En Brasil, XCMG está creando trayectorias profesionales para jóvenes profesionales mediante programas de aprendizaje. Más de 80 jóvenes profesionales trabajan en las áreas de fabricación, investigación y desarrollo (I+D), marketing, soporte de servicio y otras funciones de XCMG Brasil, distribuidos en múltiples regiones.

XCMG también ha establecido una cooperación a largo plazo con las instituciones educativas del Instituto Federal (IF) y con el sistema de educación técnica y vocacional SENAI. Al combinar el aprendizaje en el aula con la práctica directa, los programas ofrecen capacitación en habilidades vocacionales que ayuda a los jóvenes participantes a comprender las tendencias del sector y las operaciones de las empresas.

Además, XCMG ha puesto en marcha un programa internacional de desarrollo de habilidades que selecciona a jóvenes técnicos brasileños destacados para que reciban una capacitación especializada de seis meses en China. Mediante una capacitación sistemática en el manejo, mantenimiento y servicio de los equipos, el programa fortalece las capacidades profesionales para el sector minero, a la vez que dota a los especialistas de XCMG de conocimientos técnicos integrales y experiencia práctica. La iniciativa también contribuye al desarrollo sostenible del sector al crear una reserva de talento local altamente calificado.

FUENTE XCMG Group