XCMG thúc đẩy giáo dục nghề nghiệp ở nước ngoài để trau dồi nhân lực sẵn sàng cho tương lai vào Ngày Kỹ năng Thanh niên Thế giới

TỪ CHÂU, Trung Quốc, ngày 15 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hưởng ứng chủ đề "Kỹ năng vì một tương lai chung" của Ngày Kỹ năng Thanh niên Thế giới 2026, XCMG Group đang đẩy mạnh hệ thống giáo dục nghề nghiệp ở nước ngoài nhằm kết nối nhu cầu việc làm tại địa phương và yêu cầu thực tế của hoạt động dịch vụ khách hàng với các chương trình phát triển nguồn nhân lực bài bản, chứng nhận kỹ năng và lộ trình phát triển nghề nghiệp.

XCMG Advances Overseas Vocational Education to Cultivate Future-Ready Talent on World Youth Skills Day

Vào cuối tháng 6, Cuộc thi Kỹ năng Bảo dưỡng Máy móc Xây dựng Cúp XCMG lần thứ năm đã được tổ chức đồng thời với Cuộc thi Kỹ năng Ngành Máy móc thuộc sáng kiến Vành đai và Con đường, lần đầu tiên mở rộng địa điểm thi ra nước ngoài. Kết nối Trung Quốc với các địa điểm thi tại Thái Lan, Uzbekistan và Indonesia, cuộc thi đã quy tụ 150 thí sinh đến từ Trung Quốc và 62 thí sinh quốc tế, lấy cuộc thi kỹ năng kỹ thuật làm nền tảng để thúc đẩy giao lưu kỹ năng, phát triển năng lực dịch vụ và hợp tác giữa doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo trên nhiều thị trường.

Cuộc thi cũng đánh dấu lần đầu tiên hệ thống chứng nhận tiêu chuẩn toàn cầu "1+3+X" của XCMG được triển khai ở nước ngoài, đồng thời cũng là lần đầu tiên trong ngành áp dụng cơ chế một kỳ thi hai chứng chỉ. Thông qua cuộc thi, các thí sinh có thể đồng thời đạt Chứng chỉ Năng lực Nghề nghiệp Ngành Máy móc cấp Sơ cấp và Chứng chỉ Cấp độ Kỹ năng Kỹ sư Dịch vụ Toàn cầu của XCMG.

Cuộc thi này là một phần trong nỗ lực lớn hơn của XCMG nhằm địa phương hóa hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đào tạo kỹ thuật tại các thị trường toàn cầu. Thông qua hệ thống giáo dục và đào tạo nghề, các chương trình của XCMG đã hiện diện tại hơn 50 quốc gia, nâng cao năng lực cho hơn 3.000 nhân lực chuyên môn có tay nghề, cấp 158 chứng chỉ quốc tế và phối hợp xây dựng hơn 20 chương trình đào tạo.

Phát triển và chứng nhận nguồn nhân lực địa phương, củng cố cam kết về tiêu chuẩn dịch vụ tại Indonesia và Uzbekistan

Ngày 26 tháng 5, XCMG chính thức ra mắt Trung tâm Chứng nhận Kỹ sư Dịch vụ Toàn cầu (Indonesia) và Học viện Thợ lành nghề (Chi nhánh Indonesia), đánh dấu tiến bộ mới nhất trong hệ thống phát triển nguồn nhân lực địa phương của XCMG tại khu vực Đông Nam Á.

Trung tâm Chứng nhận Kỹ sư Dịch vụ Toàn cầu (Indonesia) tập trung vào đánh giá kỹ năng, chứng nhận cấp độ kỹ năng và nâng cao năng lực cho các kỹ sư dịch vụ địa phương, với đánh giá bao gồm kiểm tra lý thuyết, thực hành xử lý sự cố, chạy thử và đưa thiết bị vào vận hành, cũng như năng lực thực hiện công việc. Những học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ cấp độ kỹ năng theo tiêu chuẩn thống nhất.

Trong khi đó, Học viện Thợ lành nghề (Chi nhánh Indonesia) cung cấp các chương trình đào tạo thường xuyên dành cho phát triển nhân viên mới, đào tạo nâng cao dành cho nhân viên đang làm việc và các chương trình hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp. Chương trình học được thiết kế dựa trên nhu cầu ứng dụng và bảo dưỡng thiết bị tại địa phương, xây dựng lộ trình đào tạo từ cấp độ nhập môn đến kỹ thuật viên nâng cao. Cùng nhau, hai nền tảng này tích hợp hoạt động phát triển năng lực với chứng nhận kỹ năng được tiêu chuẩn hóa, qua đó tăng cường năng lực dịch vụ tại địa phương.

"Thông qua hoạt động đào tạo địa phương hóa, chứng nhận kỹ năng và phát triển năng lực trong môi trường đa văn hóa, XCMG giúp nhân viên và các đối tác địa phương nâng cao năng lực thực tiễn và lộ trình nghề nghiệp", Li Qiankun, Trợ lý Tổng Giám đốc khu vực Indonesia của XCMG cho biết. "Đồng thời, điều này cũng góp phần triển khai các tiêu chuẩn dịch vụ dành riêng cho từng thị trường của XCMG, từ đó tạo ra giá trị lâu dài cho khách hàng".

Ngày 20 tháng 6, mô hình này đã được mở rộng thành công sang Uzbekistan, thúc đẩy quá trình chuyển đổi hệ thống dịch vụ toàn cầu của XCMG từ xuất khẩu sản phẩm sang xuất khẩu tiêu chuẩn và hệ thống, qua đó hỗ trợ ngành máy móc xây dựng chất lượng cao tại khu vực Trung Á.

Xây dựng lộ trình nghề nghiệp cho thế hệ nhân sự chuyên môn trẻ tại Brazil

Tại Brazil, XCMG đang xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp cho nhân sự chuyên môn trẻ thông qua các chương trình học nghề. Hiện có hơn 80 nhân sự chuyên môn trẻ đang làm việc tại XCMG Brazil trong các lĩnh vực sản xuất, nghiên cứu và phát triển (R&D), tiếp thị, hỗ trợ dịch vụ cùng các bộ phận khác tại nhiều khu vực.

XCMG cũng đã thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài với các cơ sở giáo dục Instituto Federal (IF) và hệ thống giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật SENAI. Thông qua việc kết hợp giữa học tập trên lớp và thực hành trực tiếp, các chương trình này cung cấp các khóa đào tạo kỹ năng nghề, giúp các học viên trẻ hiểu rõ hơn về xu hướng phát triển của ngành cũng như hoạt động của công ty.

Bên cạnh đó, XCMG đã triển khai chương trình phát triển kỹ năng quốc tế nhằm tuyển chọn các kỹ thuật viên trẻ xuất sắc của Brazil sang Trung Quốc tham gia khóa đào tạo chuyên sâu kéo dài sáu tháng. Thông qua chương trình đào tạo có hệ thống về vận hành, bảo dưỡng và dịch vụ thiết bị, chương trình này tăng cường năng lực chuyên môn phục vụ ngành khai khoáng, đồng thời trang bị cho các kỹ thuật viên trẻ kiến thức kỹ thuật toàn diện và chuyên môn thực hành cần thiết để trở thành những thợ lành nghề của XCMG. Sáng kiến này cũng góp phần thúc đẩy phát triển ngành một cách bền vững thông qua việc xây dựng đội ngũ nhân lực kỹ thuật địa phương có tay nghề cao.

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