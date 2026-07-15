XCMG Perluas Program Pendidikan Kejuruan di Pasar Global untuk Menyiapkan Talenta Masa Depan, Bertepatan dengan Hari Keterampilan Pemuda Sedunia

Pada akhir Juni lalu, XCMG menggelar "Fifth XCMG Cup Construction Machinery Maintenance Skills Competition" yang berlangsung bersamaan dengan "Belt and Road Machinery Industry Skills Competition". Untuk pertama kalinya, kompetisi tersebut juga digelar di luar Tiongkok, tepatnya di Thailand, Uzbekistan, dan Indonesia. Ajang tersebut mempertemukan 150 peserta asal Tiongkok dan 62 peserta dari berbagai negara. Selain menjadi wadah unjuk kemampuan teknis, kompetisi ini juga mendorong pertukaran pengetahuan, peningkatan kompetensi layanan, serta kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri di berbagai pasar.

Kompetisi ini menjadi penerapan perdana sistem sertifikasi global "1+3+X" milik XCMG di luar negeri. XCMG juga memperkenalkan mekanisme sertifikasi ganda melalui satu kali ujian, sebuah pendekatan yang disebut sebagai terobosan di industri. Melalui skema ini, peserta dapat memperoleh "Junior-level Machinery Industry Vocational Competency Certificate" dan "XCMG Global Service Engineer Skill Level Certificate" secara sekaligus.

Program tersebut merupakan bagian dari upaya XCMG memperluas pendidikan kejuruan dan pelatihan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar lokal. Hingga kini, berbagai program pendidikan dan pelatihan XCMG telah menjangkau lebih dari 50 negara, melatih lebih dari 3.000 tenaga terampil, menerbitkan 158 sertifikat internasional, serta mengembangkan lebih dari 20 program pelatihan yang melibatkan mitra di berbagai wilayah.

Perkuat Pengembangan Talenta Lokal dan Sertifikasi Kompetensi guna Memperkuat Standar Layanan di Indonesia dan Uzbekistan

Pada 26 Mei 2026, XCMG meresmikan Global Service Engineer Certification Station (Indonesia) dan Craftsman Academy (Cabang Indonesia). Kehadiran kedua fasilitas tersebut menandai langkah terbaru perusahaan dalam membangun sistem pengembangan talenta lokal di Asia Tenggara.

Global Service Engineer Certification Station (Indonesia) berfokus pada penilaian kompetensi, sertifikasi keterampilan, serta peningkatan kemampuan teknisi layanan lokal. Proses evaluasinya mencakup penguasaan teori, kemampuan pemecahan masalah, pengoperasian dan pengujian peralatan, hingga kompetensi kerja secara menyeluruh. Peserta yang memenuhi standar akan memperoleh sertifikat keterampilan yang berlaku secara global.

Sementara itu, Craftsman Academy (Cabang Indonesia) menyediakan pelatihan rutin bagi karyawan baru, program peningkatan kompetensi bagi karyawan aktif, serta berbagai kegiatan kerja sama antara industri dan institusi pendidikan. Kurikulumnya mengacu pada kebutuhan operasional dan skenario pemeliharaan alat berat di pasar lokal sehingga membentuk jalur pengembangan yang berkesinambungan mulai dari tingkat dasar hingga teknisi profesional. Kedua platform tersebut menyatukan pengembangan kompetensi dengan sistem sertifikasi yang terstandardisasi guna memperkuat kualitas layanan di pasar lokal.

"Melalui program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, sertifikasi keterampilan, dan pengembangan lintasbudaya, kami membantu karyawan serta mitra meningkatkan kompetensi sekaligus memperluas peluang karier mereka," ujar Assistant to the General Manager, XCMG Indonesia Region, Li Qiankun. "Program ini juga mendukung penerapan standar layanan XCMG yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pasar sehingga dapat menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi pelanggan."

Model pengembangan talenta tersebut kemudian diperluas ke Uzbekistan pada 20 Juni 2026. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi XCMG dalam membangun sistem layanan global yang tidak hanya berfokus pada ekspor produk, namun juga ekspor standar, sistem, dan keahlian, serta mendukung pertumbuhan industri alat berat di Asia Tengah.

Membuka Peluang Karier bagi Generasi Muda di Brasil

Di Brasil, XCMG juga mengembangkan jalur karier bagi generasi muda melalui berbagai program magang. Saat ini, lebih dari 80 profesional muda bekerja di berbagai divisi XCMG Brasil, mulai dari manufaktur, riset dan pengembangan, pemasaran, hingga layanan purnajual.

Perusahaan juga menjalin kerja sama jangka panjang dengan institusi pendidikan Instituto Federal (IF) dan jaringan pendidikan vokasi SENAI. Melalui kombinasi pembelajaran di kelas dan praktik langsung di lapangan, peserta memperoleh keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri, serta memahami perkembangan sektor alat berat dan operasional perusahaan.

Selain itu, XCMG menjalankan program pengembangan keterampilan internasional yang memberikan kesempatan kepada teknisi muda terbaik dari Brasil untuk mengikuti pelatihan khusus selama enam bulan di Tiongkok. Program tersebut mencakup pengoperasian peralatan, pemeliharaan, dan layanan teknis secara menyeluruh. Melalui berbagai inisiatif tersebut, XCMG tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor alat berat dan pertambangan, melainkan juga membangun ekosistem talenta lokal yang berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat mendukung perkembangan industri dan membekali tenaga kerja terampil agar siap menghadapi kebutuhan masa depan.

SOURCE XCMG Group