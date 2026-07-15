XCMG Majukan Pendidikan Vokasional Luar Negara Pupuk Bakat Bersedia untuk Masa Depan pada Hari Kemahiran Belia Sedunia

XUZHOU, China, 15 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Ketika Hari Kemahiran Belia Sedunia 2026 mengetengahkan tema "Kemahiran untuk Masa Depan Bersama", XCMG Group memajukan sistem pendidikan vokasional luar negara bagi menghubungkan keperluan pekerjaan tempatan dan senario perkhidmatan pelanggan dengan pembangunan bakat berstruktur, pensijilan kemahiran serta laluan kerjaya.

XCMG Advances Overseas Vocational Education to Cultivate Future-Ready Talent on World Youth Skills Day

Pada penghujung Jun, Pertandingan Kemahiran Penyelenggaraan Jentera Pembinaan Piala XCMG ke-5 telah diadakan bersempena Pertandingan Kemahiran Industri Jentera Jalur dan Jalan, dengan pembukaan lokasi antarabangsa diadakan buat julung kalinya. Menghubungkan China dengan lokasi pertandingan di Thailand, Uzbekistan dan Indonesia, pertandingan itu menghimpunkan 150 peserta China dan 62 peserta luar negara, dengan memanfaatkan pertandingan teknikal sebagai platform untuk menggalakkan pertukaran kemahiran, pembangunan keupayaan perkhidmatan serta kerjasama industri-pendidikan merentas pasaran.

Pertandingan ini merupakan pelaksanaan luar negara yang pertama bagi sistem pensijilan standard global "1+3+X" XCMG, di samping amalan pertama seumpamanya dalam industri bagi mekanisme dwipensijilan menerusi satu peperiksaan. Melalui pertandingan ini, peserta berpeluang memperoleh Sijil Kecekapan Vokasional Industri Jentera Peringkat Permulaan dan Sijil Tahap Kemahiran Jurutera Perkhidmatan Global XCMG.

Pertandingan ini juga merupakan sebahagian daripada usaha XCMG yang lebih luas untuk menyetempatkan pendidikan vokasional dan latihan teknikal di pasaran global. Menerusi sistem pendidikan dan latihan vokasionalnya, program XCMG telah menjangkau lebih 50 negara, memperkasakan lebih 3,000 tenaga profesional mahir, mengeluarkan 158 sijil antarabangsa serta membangunkan secara bersama lebih 20 program latihan.

Pembangunan Bakat dan Pensijilan Setempat Perteguh Komitmen terhadap Standard Perkhidmatan di Indonesia dan Uzbekistan

Pada 26 Mei, XCMG melancarkan secara rasmi Stesen Pensijilan Jurutera Perkhidmatan Global (Indonesia) dan Craftsman Academy (Cawangan Indonesia), sekali gus melakar kemajuan terkini dalam sistem pembangunan bakat setempat XCMG di Asia Tenggara.

Stesen Pensijilan Jurutera Perkhidmatan Global XCMG (Indonesia) memberi tumpuan kepada penilaian kemahiran, pensijilan tahap kemahiran dan peningkatan keupayaan untuk jurutera perkhidmatan tempatan, dengan penaksiran meliputi penilaian teori, amali penyelesaian masalah, pengoperasian peralatan serta kecekapan pekerjaan. Peserta yang layak berpeluang menerima sijil tahap kemahiran bersepadu.

XCMG Craftsman Academy (Cawangan Indonesia) menyediakan latihan berkala bagi pembangunan pekerja baharu, peningkatan kemahiran semasa bekerja dan kerjasama antara institusi pendidikan dengan perusahaan. Kursusnya dirangka berdasarkan keperluan penggunaan dan penyelenggaraan peralatan tempatan, sekali gus membina laluan daripada latihan aras permulaan kepada pembangunan juruteknik lanjutan. Kedua-dua platform itu bersama-sama mengintegrasikan pembangunan keupayaan dengan pensijilan kemahiran diseragamkan, sekali gus memperkukuh keupayaan perkhidmatan tempatan.

"Menerusi latihan setempat, pensijilan kemahiran dan pembangunan silang budaya, XCMG membantu pekerja serta rakan kongsi tempatan memperkukuh keupayaan praktikal dan laluan kerjaya," kata Li Qiankun, penolong kepada pengurus besar XCMG Wilayah Indonesia. "Ia turut menyokong pelaksanaan standard perkhidmatan XCMG khusus pasaran, seterusnya mencipta nilai pelanggan jangka panjang."

Pada 20 Jun, model ini berjaya diperluas ke Uzbekistan, sekali gus mempercepat peralihan sistem perkhidmatan global XCMG daripada eksport produk kepada eksport standard dan sistem, seterusnya menyokong industri jentera pembinaan yang berkualiti tinggi di Asia Tengah.

Membina Laluan Kerjaya untuk Generasi Profesional Muda Brazil Seterusnya

Di Brazil, XCMG membina laluan kerjaya untuk golongan profesional muda menerusi program perantisan. Lebih daripada 80 ahli profesional muda berkhidmat dalam fungsi pembuatan, penyelidikan dan pembangunan (R&D), pemasaran, sokongan perkhidmatan dan fungsi-fungsi XCMG Brazil yang lain di beberapa wilayah.

XCMG turut menjalin kerjasama jangka panjang dengan institusi pendidikan Instituto Federal (IF) serta sistem pendidikan vokasional dan teknikal SENAI. Dengan menggabungkan kaedah pembelajaran berasaskan bilik darjah dan latihan amali, program tersebut menyediakan latihan kemahiran vokasional yang dapat membantu peserta muda memahami trend industri dan operasi korporat.

Selain itu, XCMG melancarkan program pembangunan kemahiran antarabangsa yang memilih juruteknik muda Brazil yang cemerlang untuk mengikuti latihan khusus selama enam bulan di China. Menerusi pengajaran sistematik dalam bidang operasi, penyelenggaraan dan perkhidmatan peralatan, program itu memperkukuh keupayaan profesional untuk industri perlombongan, di samping turut melengkapkan tenaga mahir XCMG dengan pengetahuan teknikal yang komprehensif serta kepakaran amali. Inisiatif tersebut turut menyumbang kepada pembangunan industri yang mampan dengan membina kumpulan bakat tempatan berkemahiran tinggi.

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