XCMG เดินหน้าพัฒนาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ สร้างบุคลากรพร้อมรับอนาคต เนื่องในวันพัฒนาทักษะเยาวชนระดับโลก

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XCMG Group

15 Jul, 2026, 12:00 CST

ซูโจว, จีน, 15 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- เนื่องในวันพัฒนาทักษะเยาวชนระดับโลก (World Youth Skills Day) ประจำปี 2569 ภายใต้แนวคิด "Skills for a Shared Future" บริษัท XCMG Group ได้เดินหน้าพัฒนาระบบอาชีวศึกษาในต่างประเทศ เพื่อเชื่อมโยงความต้องการกำลังคนในท้องถิ่นและการให้บริการลูกค้า เข้ากับการพัฒนาบุคลากร การรับรองทักษะ และการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเป็นระบบ

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XCMG Advances Overseas Vocational Education to Cultivate Future-Ready Talent on World Youth Skills Day
XCMG Advances Overseas Vocational Education to Cultivate Future-Ready Talent on World Youth Skills Day

เมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา XCMG ได้จัดการแข่งขันทักษะการบำรุงรักษาเครื่องจักรก่อสร้าง XCMG Cup Construction Machinery Maintenance Skills Competition ครั้งที่ 5 ควบคู่กับการแข่งขันทักษะอุตสาหกรรมเครื่องจักร Belt and Road Machinery Industry Skills Competition ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการจัดการแข่งขันในต่างประเทศ เชื่อมโยงสนามแข่งขันทั้งในประเทศจีน ไทย อุซเบกิสถาน และอินโดนีเซีย โดยผู้เข้าแข่งขัน 150 คนจากจีน และ 62 คนจากต่างประเทศได้ร่วมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทักษะ การยกระดับศักยภาพการให้บริการ และความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคการศึกษาอย่างครอบคลุม

การแข่งขันดังกล่าวมีการนำระบบรับรองมาตรฐานระดับโลก "1+3+X" ของ XCMG มาใช้ในต่างประเทศเป็นครั้งแรก ควบคู่กับกลไก "สอบครั้งเดียว ได้ประกาศนียบัตรสองใบ" ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติแรกของอุตสาหกรรม โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถรับทั้ง Junior-level Machinery Industry Vocational Competency Certificate และ XCMG Global Service Engineer Skill Level Certificate จากการสอบเพียงครั้งเดียว

การแข่งขันดังกล่าวเป็นหนึ่งในความพยายามของ XCMG ในการผลักดันการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมทางเทคนิคให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละประเทศ ปัจจุบัน ระบบอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมของ XCMG ครอบคลุมกว่า 50 ประเทศ โดยพัฒนาบุคลากรทักษะสูงแล้วกว่า 3,000 คน พร้อมออกใบรับรองระดับนานาชาติ 158 ฉบับ และร่วมพัฒนาโครงการฝึกอบรมมากกว่า 20 โครงการ

พัฒนาบุคลากรและระบบรับรองในท้องถิ่น ตอกย้ำมาตรฐานการให้บริการในอินโดนีเซียและอุซเบกิสถาน

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม XCMG Global Service Engineer Certification Station (Indonesia) และ XCMG Craftsman Academy (Indonesia Branch) ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศอินโดนีเซีย นับเป็นความก้าวหน้าล่าสุดของ XCMG ในการส่งเสริมระบบพัฒนาบุคลากรระดับท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

XCMG Global Service Engineer Certification Station (Indonesia) มุ่งเน้นการประเมินทักษะ การรับรองระดับทักษะ และการยกระดับศักยภาพของวิศวกรบริการในท้องถิ่น โดยการประเมินครอบคลุมทั้งการทดสอบภาคทฤษฎี การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การทดสอบการติดตั้งและปรับแต่งเครื่องจักร รวมถึงการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับใบรับรองระดับทักษะที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

XCMG Craftsman Academy (Indonesia Branch) จัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาพนักงานใหม่ รวมถึงยกระดับทักษะของพนักงานในระหว่างการปฏิบัติงาน และสนับสนุนความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับภาคธุรกิจ โดยหลักสูตรได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องจักรในท้องถิ่น พร้อมสร้างเส้นทางการพัฒนาอาชีพตั้งแต่การฝึกอบรมขั้นพื้นฐานไปจนถึงการพัฒนาทางเทคนิคระดับสูง โดยทั้งสองแพลตฟอร์มผสานการพัฒนาศักยภาพเข้ากับระบบการรับรองทักษะที่ได้มาตรฐาน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการให้บริการในท้องถิ่น

"XCMG จัดการฝึกอบรมในท้องถิ่น การรับรองทักษะ และการพัฒนาศักยภาพข้ามวัฒนธรรม ช่วยให้พนักงานและพันธมิตรในแต่ละประเทศสามารถยกระดับทักษะการปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ" Li Qiankun ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปของ XCMG Indonesia Region กล่าว "XCMG ยังสนับสนุนให้นำมาตรฐานการบริการที่ออกแบบให้เหมาะกับแต่ละประเทศไปปรับใช้ เพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ลูกค้า"

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน โมเดลดังกล่าวได้ขยายผลสู่ประเทศอุซเบกิสถานด้วยความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยช่วยเร่งเปลี่ยนผ่านระบบบริการระดับโลกของ XCMG จากการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปสู่การส่งออกมาตรฐานและระบบ ซึ่งช่วยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้างในเอเชียกลางอย่างมีคุณภาพสูง

สร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้บุคลากรรุ่นใหม่ในบราซิล

ในประเทศบราซิล XCMG กำลังสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่คนรุ่นใหม่ผ่านโครงการฝึกงาน ปัจจุบัน มีคนรุ่นใหม่กว่า 80 คนปฏิบัติงานในภาคส่วนต่าง ๆ ของ XCMG Brazil ครอบคลุมในส่วนของการผลิต การวิจัยและพัฒนา การตลาด การบริการ และสายงานอื่น ๆ ในหลายภูมิภาค

XCMG ได้สร้างความร่วมมือระยะยาวกับสถาบันการศึกษา Instituto Federal (IF) รวมถึงระบบอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษาของ SENAI โดยผสานการเรียนรู้ในห้องเรียนเข้ากับการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อมอบการฝึกทักษะวิชาชีพที่ช่วยให้คนรุ่นใหม่เข้าใจแนวโน้มของอุตสาหกรรมและการดำเนินธุรกิจขององค์กร

นอกจากนี้ XCMG ยังเปิดตัวโครงการพัฒนาทักษะระดับนานาชาติ โดยคัดเลือกช่างเทคนิคชาวบราซิลรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ เดินทางไปฝึกอบรมเฉพาะทางที่ประเทศจีนเป็นเวลา 6 เดือน เพื่อเรียนรู้อย่างเป็นระบบด้านการใช้งานเครื่องจักร การบำรุงรักษา และการให้บริการ โดยมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับความสามารถด้านวิชาชีพสำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ พร้อมเสริมสร้างองค์ความรู้ทางเทคนิคและประสบการณ์ภาคปฏิบัติอย่างรอบด้าน ทั้งยังมีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างบุคลากรทักษะสูงในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

SOURCE XCMG Group

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