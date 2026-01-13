XUZHOU, China, 13 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A XCMG Machinery (SHE: 000425) está começando 2026 em alta, com múltiplas entregas em lote de uma ampla variedade de produtos para clientes tanto no país quanto no exterior. Os carregamentos já partiram para a Europa, América do Norte, Sul da Ásia, Oriente Médio, América do Sul e outras regiões, com o objetivo de apoiar projetos de construção globais e o desenvolvimento de infraestrutura de baixo carbono.

A XCMG terá um início promissor em 2026 com diversas entregas para mercados internacionais (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

No dia 1º de janeiro, com o primeiro guindaste do mundo, o XCA4000, liderando o caminho com orgulho, quase 30 gigantes de aço se reuniram para serem utilizados, com um valor total de quase 200 milhões de yuans (US$ 28,66 milhões).

A XCMG Machinery enviou centenas de escavadeiras e carregadeiras de média e grande tonelagem para locais de mineração na China e no exterior, marcando um novo ano de expansão global com um valor total de pedidos que ultrapassa um bilhão de yuans, oferecendo forte suporte de equipamentos para o desenvolvimento global de mineração:

A frota inteligente de mineração, composta por 190 unidades de escavadeiras de esteira XE215C e 7 unidades de escavadeiras de esteira XE335G, 2 unidades de escavadeiras de rodas XE150WD e outros equipamentos, executará tarefas precisas de remoção de solo, escavação, carregamento e nivelamento em áreas de mineração em Myanmar.

A frota de carregadeiras ecológicas reúne a carregadeira elétrica de maior tonelagem do mundo, a XC9150-EV, a carregadeira híbrida com a maior capacidade de carga do mundo em sua classe, a XC9260XE, e a carregadeira elétrica mais vendida, a XC9108-EV. A XC9260XE possui um sistema de acionamento elétrico de alta tensão, que melhora a eficiência da transmissão em mais de 20% em comparação com os sistemas hidráulicos tradicionais, reduz o consumo de combustível em mais de 20% e diminui as emissões de carbono em mais de 200 toneladas por unidade anualmente.

Entretanto, dezenas de plataformas aéreas da XCMG partiram em 7 de janeiro para mercados globais, incluindo a plataforma elevatória de longo alcance XGS50K, as plataformas articuladas elétricas XGA16ACK, XGA20ACK e XGA22ACK, plataformas tesoura de 8 a 16 metros, bem como os manipuladores telescópicos XT2506E e XT5017K, atendendo plenamente às demandas de diversos cenários de construção em todo o mundo.

A XCMG Sanitation anunciou um início promissor com o envio de mais de 20 unidades de compactadores de lixo traseiros de 20 metros cúbicos para a África. O design totalmente selado do modelo elimina efetivamente a poluição secundária durante a transferência de resíduos; A operação fácil de usar e alta eficiência os tornam o veículo ideal para áreas densamente povoadas. Com as principais vantagens de grande capacidade, alta taxa de compressão e design robusto e confiável de superestruturas, a série de veículos de compactação de resíduos da XCMG já entrou com sucesso em 22 países.

Entretanto, a XCMG garantiu uma encomenda de mais de 300 empilhadeiras elétricas do mercado europeu, com o primeiro lote de 60 empilhadeiras de nova energia da série KP já entregue com sucesso. Para o Sudeste Asiático, mais de cem empilhadeiras e mais de dez máquinas portuárias elétricas personalizadas também já foram parcialmente entregues no primeiro lote.

Por meio do modelo "Produto + Serviço + Solução", a XCMG oferece suporte ao longo do ciclo de vida através de um sistema de serviços inteligente, apoiado por uma rede global de cadeia de suprimentos e centros regionais de peças de reposição. A XCMG está comprometida em oferecer aos clientes em todo o mundo soluções de equipamentos integrados, altamente eficientes, confiáveis e sustentáveis, permitindo-lhes minimizar custos operacionais e maximizar a criação de valor.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2860504/image.jpg

FONTE XCMG Machinery