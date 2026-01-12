XCMG comienza con buen pie el año 2026 con múltiples entregas a mercados internacionales

XUZHOU, China, 12 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (SHE: 000425) comienza 2026 con buen pie, con múltiples entregas de una amplia gama de productos a clientes nacionales e internacionales. Los envíos a granel se han dirigido a Europa, Norteamérica, Asia Meridional, Oriente Medio, Sudamérica y otros países para apoyar las iniciativas globales de construcción y el desarrollo de infraestructuras bajas en carbono.

XCMG gets off to a flying start in 2026 with multiple deliveries to international markets

El 1 de enero, con la primera grúa del mundo, la XCA4000, liderando con orgullo el camino, casi 30 gigantes del acero se reunieron para su despliegue, con un valor total cercano a los 200 millones de yuanes (28,66 millones de dólares estadounidenses).

XCMG Machinery envió cientos de excavadoras y cargadoras de mediano y gran tonelaje a minas en China y en el extranjero, anunciando un nuevo año de expansión global con un valor total de pedidos superior a los mil millones de yuanes, lo que proporciona un sólido apoyo en equipos para el desarrollo minero global:

La flota minera inteligente, compuesta por 190 excavadoras de cadenas XE215C, 7 excavadoras de cadenas XE335G, 2 excavadoras de ruedas XE150WD y otras unidades, realizará tareas precisas de desmonte, excavación, carga y nivelación en minas de Myanmar.

La flota de carga ecológica incluye la cargadora eléctrica pura de mayor tonelaje del mundo, la XC9150-EV, la cargadora híbrida con mayor capacidad de carga del mundo en su clase, la XC9260XE, y la cargadora eléctrica pura más vendida, la XC9108-EV. La XC9260XE cuenta con un sistema de accionamiento eléctrico de alto voltaje que mejora la eficiencia de la transmisión en más de un 20% en comparación con los sistemas hidráulicos tradicionales, reduce el consumo de combustible en más de un 20% y reduce las emisiones de carbono en más de 200 toneladas por unidad al año.

Mientras tanto, decenas de plataformas de trabajo aéreo de XCMG partieron el 7 de enero hacia los mercados globales, incluyendo la plataforma elevadora de gran alcance XGS50K, las plataformas articuladas eléctricas XGA16ACK, XGA20ACK y XGA22ACK, las plataformas de tijera de la serie de 8 a 16 metros, así como los manipuladores telescópicos XT2506E y XT5017K, satisfaciendo plenamente las demandas de diversos escenarios de construcción en todo el mundo.

XCMG Sanitation anunció un inicio prometedor con el envío de más de 20 unidades de compactadores de carga trasera de 20 metros cúbicos a África. El diseño totalmente sellado del modelo elimina eficazmente la contaminación secundaria durante la transferencia de residuos; su fácil manejo y alta eficiencia los convierten en el vehículo ideal para zonas densamente pobladas. Con ventajas clave como gran capacidad, alta relación de compresión y un diseño de superestructura robusto y fiable, la serie de vehículos de compactación de residuos de XCMG ya ha entrado con éxito en 22 países.

Mientras tanto, XCMG ha cerrado un pedido de más de 300 carretillas elevadoras eléctricas del mercado europeo, con el primer lote de 60 carretillas elevadoras de nueva energía de la serie KP enviado con éxito. Para el Sudeste Asiático, más de cien carretillas elevadoras y más de diez máquinas portuarias eléctricas personalizadas también han enviado parcialmente el primer lote.

Mediante el modelo "Producto + Servicio + Solución", XCMG ofrece soporte durante todo el ciclo de vida mediante un sistema de servicio inteligente, respaldado por una red global de cadena de suministro y centros regionales de repuestos. XCMG se compromete a ofrecer a sus clientes de todo el mundo soluciones integradas de equipos de alta eficiencia, fiables y ecológicos, permitiéndoles minimizar los costes operativos y maximizar la creación de valor.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2859231/image.jpg