XCMG startet mit mehreren Lieferungen an internationale Märkte erfolgreich ins Jahr 2026

XUZHOU, China, 12. Januar 2026 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (SHE: 000425) startet mit mehreren Lieferungen einer breiten Produktpalette an Kunden im In- und Ausland erfolgreich ins Jahr 2026. Die Massenguttransporte haben ihre Reise nach Europa, Nordamerika, Südasien, in den Nahen Osten, nach Südamerika und in weitere Regionen angetreten, um globale Bauvorhaben und die Entwicklung einer kohlenstoffarmen Infrastruktur zu unterstützen.

Am 1. Januar versammelten sich unter der stolzen Führung des weltweit ersten Krans XCA4000 fast 30 Stahlgiganten mit einem Gesamtwert von fast 200 Millionen CNY (28,66 Millionen USD) zum Einsatz.

XCMG Machinery hat Hunderte von mittel- und großtonnigen Baggern und Ladern an Bergbaustandorte in China und Übersee geliefert und damit ein neues Jahr der globalen Expansion mit einem Gesamtauftragswert von über einer Milliarde Yuan eingeläutet, wodurch die globale Bergbauentwicklung mit leistungsstarken Geräten unterstützt wird:

Die intelligente Bergbauflotte mit 190 Einheiten des Raupenbaggers XE215C und 7 Einheiten des Raupenbaggers XE335G, 2 Einheiten des Radbaggers XE150WD und weiteren Maschinen wird präzise Aufgaben wie Abraumarbeiten, Aushub, Verladung und Planierung an Bergbaustandorten in Myanmar übernehmen.

Die grüne Ladeflotte vereint den rein elektrischen Lader XC9150-EV mit der weltweit größten Tonnage, den Hybrid-Lader XC9260XE mit der weltweit höchsten Ladekapazität seiner Klasse und den meistverkauften rein elektrischen Lader XC9108-EV. Der XC9260XE verfügt über ein Hochspannungs-Elektroantriebssystem, das die Übertragungseffizienz im Vergleich zu herkömmlichen Hydrauliksystemen um über 20 % verbessert, den Kraftstoffverbrauch um mehr als 20 % senkt und die CO2-Emissionen um über 200 Tonnen pro Einheit und Jahr reduziert.

In der Zwischenzeit sind am 7. Januar Dutzende von XCMG-Hubarbeitsbühnen auf den Weltmarkt ausgeliefert worden, darunter die Hochhubarbeitsbühne XGS50K, die elektrischen Gelenkausleger XGA16ACK, XGA20ACK und XGA22ACK, Scherenhebebühnen der 8-16-Meter-Serie sowie die Teleskoplader XT2506E und XT5017K, die den Anforderungen verschiedener Bauszenarien weltweit voll und ganz gerecht werden.

XCMG Sanitation verzeichnete einen vielversprechenden Start mit der Auslieferung von über 20 Stück 20-Kubikmeter-Heckkipp-Müllpressen nach Afrika. Das vollständig gekapselte Design des Modells verhindert wirksam eine sekundäre Verschmutzung während des Abfalltransports. Die benutzerfreundliche Bedienung und die hohe Effizienz machen sie zum idealen Fahrzeug für dicht besiedelte Gebiete. Mit den Kernvorteilen einer großen Kapazität, einer hohen Verdichtungsrate und einer robusten, zuverlässigen Aufbaustruktur wurde die Abfallverdichtungsfahrzeugserie von XCMG nun erfolgreich in 22 Ländern eingeführt.

Gleichzeitig hat XCMG einen Auftrag über mehr als 300 Elektrostapler aus dem europäischen Markt erhalten, wobei die erste Charge von 60 Staplern der KP-Serie mit neuer Energie erfolgreich ausgeliefert wurde. Für Südostasien wurden ebenfalls bereits die ersten hundert Gabelstapler und über zehn maßgeschneiderte elektrische Hafenmaschinen teilweise ausgeliefert.

Durch das Modell „Produkt + Service + Lösung" bietet XCMG Lebenszyklus-Support über ein intelligentes Service-System, das durch ein globales Lieferkettennetzwerk und regionale Ersatzteilzentren unterstützt wird. XCMG hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kunden weltweit hocheffiziente, zuverlässige und umweltfreundliche integrierte Ausrüstungslösungen anzubieten, mit denen sie ihre Betriebskosten minimieren und ihre Wertschöpfung maximieren können.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2859231/image.jpg