XCMG démarre l'année 2026 sur les chapeaux de roues avec de nombreuses livraisons sur les marchés internationaux

XUZHOU, Chine, 12 janv. 2026 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (SHE : 000425) démarre l'année 2026 sur les chapeaux de roue avec de multiples livraisons de lots d'une large gamme de produits à des clients nationaux et étrangers. Les cargaisons en vrac ont entamé leur voyage vers l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Asie du Sud, le Moyen-Orient, l'Amérique du Sud et d'autres régions encore, afin de soutenir les projets de construction mondiaux et le développement d'infrastructures à faible émission de carbone.

Le 1er janvier, alors que la première grue XCA4000 au monde ouvrait fièrement la voie, près de 30 géants d'acier ont été assemblés pour être déployés, pour une valeur totale de près de 200 millions CNY (28,66 millions USD).

XCMG Machinery a envoyé des centaines de pelles et de chargeuses de moyen et gros tonnage sur des sites miniers en Chine et à l'étranger, annonçant une nouvelle année d'expansion mondiale avec une valeur de commande totale dépassant le milliard de yuans, fournissant un soutien solide en matière d'équipement pour le développement minier mondial :

La flotte minière intelligente, composée de 190 pelles sur chenilles XE215C et de 7 pelles sur chenilles XE335G, de 2 pelles sur pneus XE150WD et d'autres engins, exécutera des tâches précises de décapage, d'excavation, de chargement et de nivellement sur les sites miniers du Myanmar.

La flotte de chargeuses écologiques qui regroupe la chargeuse 100 % électrique XC9150-EV, la plus puissante au monde en termes de tonnage, la chargeuse hybride XC9260XE, la plus performante de sa catégorie en termes de capacité de charge, et la chargeuse 100 % électrique XC9108-EV, la plus vendue. La XC9260XE est dotée d'un système d'entraînement électrique haute tension qui améliore l'efficacité de la transmission de plus de 20 % par rapport aux systèmes hydrauliques traditionnels, réduit la consommation de carburant de plus de 20 % et diminue les émissions de carbone de plus de 200 tonnes par unité et par an.

Entre-temps, des dizaines de nacelles élévatrices XCMG sont parties le 7 janvier vers les marchés mondiaux, comprenant la nacelle à grande portée XGS50K, les produits à flèche articulée électrique XGA16ACK, XGA20ACK et XGA22ACK, les nacelles à ciseaux de la série 8-16 mètres, ainsi que les chariots télescopiques XT2506E et XT5017K, répondant pleinement aux demandes de divers scénarios de construction dans le monde entier.

XCMG Sanitation a annoncé un début prometteur avec l'envoi de plus de 20 unités de compacteurs à chargement arrière de 20 mètres cubes en Afrique. La conception entièrement étanche du modèle élimine efficacement la pollution secondaire lors des transferts de déchets. Son fonctionnement convivial et son efficacité élevée en font le véhicule idéal pour les zones densément peuplées. Avec pour principaux avantages une grande capacité, un taux de compression élevé et une conception robuste et fiable de la superstructure, la série de véhicules de compactage des déchets de XCMG a maintenant pénétré avec succès dans 22 pays.

Entre-temps, XCMG a obtenu une commande de plus de 300 chariots élévateurs électriques sur le marché européen, le premier lot de 60 chariots élévateurs à énergie nouvelle de la série KP ayant été expédié avec succès. Pour l'Asie du Sud-Est, une centaine de chariots élévateurs et plus de dix machines portuaires électriques personnalisées ont également été partiellement expédiées dans le cadre du premier lot.

Grâce au modèle « Produit + Service + Solution », XCMG fournit une assistance tout au long du cycle de vie par le biais d'un système de service intelligent, soutenu par un réseau mondial de chaîne d'approvisionnement et des centres régionaux de pièces détachées. XCMG s'engage à offrir à ses clients du monde entier des solutions d'équipement intégrées à haut rendement, fiables et écologiques, leur permettant de minimiser les coûts d'exploitation et de maximiser la création de valeur.

