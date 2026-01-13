XUZHOU, China, 13 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (SHE: 000425) comienza el año 2026 por todo lo alto con múltiples entregas de una amplia gama de productos a clientes tanto nacionales como internacionales. Los envíos de gran volumen han emprendido su viaje hacia Europa, Norteamérica, Asia Meridional, Medio Oriente, Sudamérica y otros destinos para apoyar los proyectos de construcción a nivel mundial y el desarrollo de infraestructuras con bajas emisiones de carbono.

XCMG comienza el año 2026 con muy buen pie, con múltiples entregas a los mercados internacionales (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

El 1 de enero, con la primera grúa XCA4000 del mundo como líder, casi 30 gigantes de acero se reunieron para su despliegue con un valor total de casi 200 millones de yuanes (28,66 millones de dólares).

XCMG Machinery ha enviado cientos de excavadoras y cargadoras de tonelaje mediano y grande a minas en China y en el extranjero, anunciando un nuevo año de expansión mundial con un valor total de pedidos superior a los mil millones de yuanes, lo que proporciona un sólido apoyo en materia de equipamiento para el desarrollo minero mundial:

La flota minera inteligente, compuesta por 190 unidades de excavadoras sobre orugas XE215C y 7 unidades de XE335G, 2 unidades de excavadoras sobre ruedas XE150WD y otras máquinas, realizará tareas precisas de desmonte, excavación, carga y nivelación en las explotaciones mineras de Myanmar.

La flota de carga ecológica reúne la cargadora eléctrica pura de mayor capacidad de carga del mundo, la XC9150-EV, la cargadora híbrida con mayor capacidad de carga de su clase, la XC9260XE, y la cargadora eléctrica pura más vendida, la XC9108-EV. El modelo XC9260XE cuenta con un sistema de transmisión eléctrica de alto voltaje que mejora la eficiencia de la transmisión en más de un 20 % en comparación con los sistemas hidráulicos tradicionales, reduce el consumo de combustible en más de un 20 % y disminuye las emisiones de carbono en más de 200 toneladas por unidad al año.

Mientras tanto, el 7 de enero salieron hacia los mercados mundiales docenas de plataformas elevadoras de XCMG, entre las que se encuentran la plataforma elevadora de gran alcance XGS50K, los productos XGA16ACK, XGA20ACK, y XGA22ACK y de brazo articulado eléctrico, las plataformas elevadoras de tijera de la serie de 8-16 metros, así como los manipuladores telescópicos XT2506E y XT5017K, que cumplen con las exigencias de diversos escenarios de construcción en todo el mundo.

XCMG Sanitation anunció un comienzo prometedor con el envío de más de 20 unidades de compactadoras de carga trasera de 20 metros cúbicos a África. El diseño totalmente sellado del modelo elimina eficazmente la contaminación secundaria durante el traslado de residuos; su fácil manejo y su alta eficiencia lo convierten en el vehículo ideal para zonas densamente pobladas. Con ventajas fundamentales como su gran capacidad, alta relación de compresión y un diseño de superestructura robusto y confiable, la serie de vehículos compactadores de residuos de XCMG ya se ha introducido con éxito en 22 países.

Mientras tanto, XCMG ha conseguido un pedido de más de 300 montacargas eléctricos del mercado europeo, y ya se ha enviado con éxito el primer lote de 60 montacargas de nueva energía de la serie KP. En cuanto al sudeste asiático, también se ha enviado parcialmente el primer lote de más de cien montacargas y más de diez máquinas portuarias eléctricas personalizadas.

A través del modelo "Producto + Servicio + Solución", XCMG ofrece asistencia durante todo el ciclo de vida mediante un sistema de servicio inteligente, respaldado por una red de cadena de suministro mundial y centros regionales de repuestos. XCMG se compromete a ofrecer a sus clientes de todo el mundo soluciones de equipamiento integradas, eficientes, fiables y ecológicas, que les permitan minimizar los costos operativos y maximizar la creación de valor.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2860505/image.jpg

FUENTE XCMG Machinery