A XPPen apresenta a Artist Ultra 14, aliando desempenho profissional para desenho a um formato ainda mais portátil.

LOS ANGELES, 17 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A XPPen, líder global em inovação em arte digital, apresentou hoje a Artist Ultra 14, um monitor de desenho portátil Ultra Clear True Color com tela OLED de 2,8K, reprodução de cores de nível profissional, a avançada solução X-Touch e um design ultrafino. Para celebrar o 21º aniversário da XPPen, a Artist Ultra 14 combina desempenho de nível superior com portabilidade excepcional, permitindo que os criadores desenvolvam seu trabalho com qualidade profissional onde quer que a inspiração surja.

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"Os fluxos de trabalho criativos estão se tornando cada vez mais flexíveis, e os criadores de hoje precisam de ferramentas que possam acompanhar e se adaptar à sua forma de trabalhar", disse Brian Huang, diretor de marketing da XPPen. "O Artist Ultra 14 foi projetado para criadores profissionais que buscam maior mobilidade sem comprometer a qualidade visual ou o desempenho criativo. Isso dá aos artistas a liberdade de criar em diferentes ambientes, ampliando as possibilidades da criação de arte digital profissional."

Desempenho de nível profissional para uma experiência criativa de excelência

O Artist Ultra 14 possui uma tela OLED de 2,8K, com arranjo de pixels True RGB Stripe, profundidade de cor nativa de 10 bits e cobertura de 99% das gamas de cores Adobe RGB, 99% de sRGB e 99% de Display P3, proporcionando excepcional nitidez e reprodução de cores realistas. Com precisão de cores Delta E < 1 e certificação Calman Verified, o monitor garante elevada fidelidade de cores, sendo ideal para ilustrações, animações e outros fluxos de trabalho criativos profissionais.

Com uma taxa de atualização de 90 Hz e um tempo de resposta OLED ultrarrápido, o Artist Ultra 14 minimiza o desfoque de movimento e a latência da caneta, garantindo traços mais suaves e uma reprodução mais fluida. Uma relação de contraste de 100.000:1 amplia ainda mais a profundidade visual, com detalhes de sombra mais definidos e imagens mais realistas. Sua superfície de vidro com nanogravura AG ajuda a reduzir o brilho em ambientes claros, enquanto a solução híbrida de escurecimento minimiza a cintilação, contribuindo para reduzir o cansaço visual durante longas sessões de criação.

Além do excelente desempenho visual, a Artist Ultra 14 proporciona uma experiência de desenho natural e intuitiva graças às duas pontas da série X3 Pro. Elas oferecem suporte para 16K níveis de pressão e reconhecimento de inclinação de 60°, possibilitando traços precisos e responsivos. A tecnologia X-Touch da XPPen torna a interação ainda mais simples com gestos intuitivos de vários dedos, zonas de toque personalizáveis e um menu de atalhos flutuante. Assim, os usuários podem navegar e controlar a tela de maneira mais eficiente. O novo modo de tablet virtual permite usar a caneta stylus para controlar até 10 ecrãs, com uma transição fluida entre eles, facilitando a movimentação de ficheiros e janelas sem interrupções.

Desenvolvido para atender às necessidades dos criadores de conteúdo, o Artist Ultra 14 possui dois botões laterais predefinidos para o menu flutuante e a interface virtual do tablet. Esses botões podem ser personalizados para se adaptarem aos fluxos de trabalho individuais. Juntamente com o controlo remoto ACK05 Shortcut Remote, o suporte portátil e a capa para a caneta, oferece uma configuração criativa completa e eficiente.

Design ultrafino para maior mobilidade criativa

Com apenas 6 mm de espessura e pesando somente 720 g, o Artist Ultra 14 foi projetado para oferecer mobilidade e praticidade a criadores que trabalham em diferentes locais. Seu formato de tela 16:10 oferece mais espaço de trabalho vertical do que os tradicionais formatos 16:9, proporcionando espaço adicional para barras de ferramentas, linhas do tempo e outras etapas do fluxo de trabalho criativo. A tela combina um design de vidro gravado flutuante com uma moldura ultrafina de 14,5 mm, maximizando cada centímetro de espaço e oferecendo uma experiência imersiva e praticamente sem bordas, mantendo os criadores focados no seu trabalho.

As bordas ligeiramente curvas proporcionam uma posição mais confortável para o pulso durante longas sessões de criação, ao passo que o painel traseiro em liga de alumínio melhora a dissipação de calor e a resistência estrutural. Para uma configuração criativa flexível, basta uma conexão USB-C para fornecer energia, transmitir vídeo e transferir dados por meio de um único cabo, mantendo o espaço de trabalho limpo e organizado e permitindo uma configuração rápida, seja em casa, no estúdio ou em deslocamento.

Preço e disponibilidade

O Artist Ultra 14 estará disponível a partir de 17 de agosto de 2026, com preço sugerido de varejo de US$ 699. Os preços e a disponibilidade podem variar de acordo com a região. Para informações adicionais, acesse: https://www.xp-pen.com/product/artist-ultra-14.html.

FONTE XPPen