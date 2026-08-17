XPPen เปิดตัว Artist Ultra 14 นำเสนอประสิทธิภาพการวาดภาพระดับมืออาชีพในรูปแบบที่พกพาสะดวกยิ่งขึ้น
News provided byXPPen
17 Aug, 2026, 22:06 CST
ลอสแอนเจลิส, 17 ส.ค. 2569 /PRNewswire/ -- XPPen ผู้นำระดับโลกด้านนวัตกรรมศิลปะดิจิทัล ได้เปิดตัว Artist Ultra 14 ในวันนี้ ซึ่งเป็นหน้าจอวาดภาพแบบพกพาที่ให้สีสันสมจริงและคมชัดเป็นพิเศษ โดยมาพร้อมหน้าจอ OLED ความละเอียด 2.8K ประสิทธิภาพสีระดับสตูดิโอ โซลูชัน X-Touch ขั้นสูง และดีไซน์ที่บางเฉียบ และเนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปีของ XPPen ผลิตภัณฑ์ Artist Ultra 14 ได้ผสานประสิทธิภาพระดับเรือธงเข้ากับความสามารถในการพกพาที่โดดเด่น เพื่อสนับสนุนให้เหล่าครีเอเตอร์สามารถถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ระดับมืออาชีพได้ทุกที่ที่กระตุ้นให้พวกเขารู้สึกมีแรงบันดาลใจขึ้นมา
"ขั้นตอนการทำงานสร้างสรรค์มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเรื่อยๆ และเหล่าครีเอเตอร์ในปัจจุบันต้องการเครื่องมือที่สามารถปรับให้เข้ากับรูปแบบการทำงานของพวกเขาได้" Brian Huang ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ XPPen กล่าว "Artist Ultra 14 ได้รับการออกแบบมาสำหรับครีเอเตอร์มืออาชีพที่มองหาความคล่องตัวที่มากขึ้น โดยไม่ลดทอนคุณภาพของภาพหรือประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์ พร้อมมอบอิสระให้กับศิลปินในการสร้างสรรค์ผลงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน และยกระดับความเป็นไปได้ให้กับศิลปะดิจิทัลระดับมืออาชีพ"
ประสิทธิภาพระดับมืออาชีพเพื่อความเป็นเลิศในการสร้างสรรค์
Artist Ultra 14 มาพร้อมหน้าจอ OLED ความละเอียด 2.8K ที่มีการจัดเรียงพิกเซลแบบ True RGB Stripe ความลึกของสีระดับ 10-bit แท้ และครอบคลุมช่วงสี 99% Adobe RGB, 99% sRGB และ 99% Display P3 เพื่อมอบความคมชัดที่เหนือชั้นและสีสันที่สมจริง ความแม่นยำของสี Delta E < 1 และการรับรอง Calman Verified จะช่วยให้มั่นใจได้ถึงความเที่ยงตรงของสีที่เชื่อถือได้สำหรับงานภาพประกอบ แอนิเมชัน และขั้นตอนการทำงานสร้างสรรค์ระดับมืออาชีพอื่นๆ
นอกจากนี้ Artist Ultra 14 ยังช่วยลดความเบลอจากการเคลื่อนไหวและความหน่วงของปากกาให้เหลือน้อยที่สุดด้วยอัตรารีเฟรช 90Hz และเวลาตอบสนองของ OLED ที่รวดเร็วเป็นพิเศษ เพื่อช่วยให้การตวัดปากกามีความราบรื่นยิ่งขึ้น และมีการเล่นภาพที่ลื่นไหล อัตราส่วนคอนทราสต์ 100,000:1 ยังช่วยเพิ่มมิติความลึกของภาพด้วยรายละเอียดของเงาที่คมชัดยิ่งขึ้นและภาพที่ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นอีกด้วย พื้นผิวกระจก AG แกะสลักระดับนาโนจะช่วยลดแสงสะท้อนในสภาพแวดล้อมที่สว่าง ในขณะที่โซลูชันการหรี่แสงแบบไฮบริดช่วยลดการกะพริบ ซึ่งช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาในระหว่างช่วงเวลาการสร้างสรรค์ที่ยาวนาน
นอกเหนือจากประสิทธิภาพด้านภาพแล้ว Artist Ultra 14 ยังมอบประสบการณ์การวาดภาพที่เป็นธรรมชาติและใช้งานง่ายด้วยสไตลัสซีรีส์ X3 Pro สองด้าม ซึ่งแต่ละด้ามรองรับระดับแรงกด 16K และการจดจำการเอียง 60° เพื่อการลากเส้นที่แม่นยำและตอบสนองได้ดี อีกทั้งโซลูชัน X-Touch ของ XPPen ยังช่วยปรับปรุงการโต้ตอบด้วยท่าทางสัมผัสหลายนิ้วที่ใช้งานง่าย โซนสัมผัสที่ปรับแต่งได้ และเมนูทางลัดแบบลอยตัว ทำให้นักสร้างสรรค์สามารถเลื่อนดูและควบคุมแคนวาสของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ โหมดแท็บเล็ตเสมือนจริงแบบใหม่ยังช่วยให้ครีเอเตอร์สามารถใช้สไตลัสเพื่อควบคุมหน้าจอได้สูงสุดถึง 10 หน้าจอ ด้วยการทำงานข้ามหน้าจอที่ราบรื่น ทำให้ง่ายต่อการลากไฟล์และย้ายหน้าต่างได้อย่างไร้รอยต่อ
Artist Ultra 14 สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงรูปแบบการทำงานของนักสร้างสรรค์ โดยมีปุ่มด้านข้างสองปุ่มที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับเมนูแบบลอยตัวและอินเทอร์เฟซแท็บเล็ตเสมือนจริง ในขณะที่ยังคงสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับขั้นตอนการทำงานของแต่ละบุคคลได้ ซึ่งกลายเป็นชุดอุปกรณ์สร้างสรรค์ที่สมบูรณ์แบบ และมีประสิทธิภาพเมื่อใช้งานร่วมกับ ACK05 Shortcut Remote ที่ให้มาในชุด รวมถึงขาตั้งแบบพับได้ และกล่องใส่ปากกา
ดีไซน์บางเฉียบเพื่อมอบความคล่องตัวในการสร้างสรรค์
Artist Ultra 14 ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมมาเพื่อให้พกพาได้อย่างง่ายดายสำหรับนักสร้างสรรค์ที่ต้องทำงานในสถานที่หลากหลายด้วยความบางเพียง 6 มม. และน้ำหนักเพียง 720 กรัม หน้าจออัตราส่วน 16:10 ให้พื้นที่ทำงานแนวตั้งมากกว่าหน้าจอ 16:9 แบบเดิม โดยเพิ่มพื้นที่สำหรับแถบเครื่องมือ ไทม์ไลน์ และขั้นตอนการทำงานสร้างสรรค์ จอแสดงผลนี้ได้ใช้ประโยชน์จากทุกตารางนิ้วได้อย่างสูงสุด เมื่อผสานเข้ากับดีไซน์กระจกแกะสลักแบบลอยตัวและขอบจอที่บางเฉียบเพียง 14.5 มม. เพื่อมอบแคนวาสที่สมจริงและแทบจะไร้ขอบเขต ซึ่งช่วยให้นักสร้างสรรค์จดจ่ออยู่กับผลงานของตนได้เต็มที่
ขอบที่โค้งมนเล็กน้อยช่วยให้การวางพักข้อมือมีความสบายมากยิ่งขึ้นในระหว่างช่วงเวลาการสร้างสรรค์ที่ยาวนาน ในขณะที่แผงด้านหลังทำจากอะลูมิเนียมอัลลอยด์จะช่วยเพิ่มการระบายความร้อน และเสริมความทนทานของโครงสร้าง การเชื่อมต่อ USB-C แบบเต็มรูปแบบเพียงช่องเดียวสามารถรองรับทั้งการจ่ายไฟ การส่งสัญญาณวิดีโอ และการถ่ายโอนข้อมูลผ่านสายเพียงเส้นเดียวได้นำเสนอการจัดพื้นที่สร้างสรรค์ที่ยืดหยุ่น เพื่อช่วยให้พื้นที่ทำงานดูสะอาดตา ไม่เกะกะ และติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน ในสตูดิโอ หรือระหว่างเดินทาง
ราคาและการวางจำหน่าย
Artist Ultra 14 จะเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2569 ในราคาขายปลีกที่ 699 ดอลลาร์สหรัฐ ราคาและการวางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่: https://www.xp-pen.com/product/artist-ultra-14.html
SOURCE XPPen
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