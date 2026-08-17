XPPen Perkenal Artist Ultra 14, Bawa Prestasi Lukisan Profesional dalam Faktor Bentuk Lebih Mudah Alih

LOS ANGELES, 17 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- XPPen, peneraju global dalam inovasi seni digital, hari ini memperkenalkan Artist Ultra 14, iaitu Paparan Lukisan Mudah Alih Warna Sebenar Amat Jelas yang menampilkan paparan OLED 2.8K, prestasi warna bertaraf studio, penyelesaian X-Touch termaju serta reka bentuk ultra-nipis. Bersempena ulang tahun ke-21 XPPen, Artist Ultra 14 menggabungkan prestasi bermutu terbaik dengan ciri mudah alih yang luar biasa, sekali gus memperkasakan golongan pencipta untuk menghasilkan karya kreatif profesional bilamana ilham tercetus.

XPPen Artist Ultra 14 XPPen Artist Ultra 14 XPPen Artist Ultra 14

"Aliran kerja kreatif kini menjadi semakin fleksibel, dan pencipta hari ini memerlukan alat yang dapat disesuaikan dengan cara mereka bekerja," kata Brian Huang, Pengarah Pemasaran XPPen. "Artist Ultra 14 direka untuk pencipta profesional yang mahukan mobiliti lebih tinggi tanpa menjejaskan kualiti visual atau prestasi kreatif. Paparan ini juga memberikan kebebasan kepada artis untuk berkarya dalam pelbagai persekitaran, sekali gus memperluas keupayaan seni digital profesional."

Prestasi Bertaraf Profesional untuk Kecemerlangan Kreatif

Artist Ultra 14 menampilkan paparan OLED 2.8K dengan susunan piksel True RGB Stripe, kedalaman warna 10-bit natif serta liputan gamut warna 99% Adobe RGB, 99% sRGB dan 99% Display P3, sekali gus memberikan kejelasan luar biasa dan warna yang menyerupai keadaan sebenar. Dengan ketepatan warna Delta E < 1 dan pensijilan Calman Verified, paparan ini memastikan ketepatan warna yang boleh dipercayai untuk ilustrasi, animasi serta aliran kerja kreatif profesional yang lain.

Dengan kadar segar semula 90Hz dan masa tindak balas OLED yang amat pantas, Artist Ultra 14 meminimumkan kekaburan gerakan dan kependaman pen untuk menghasilkan goresan pen yang lebih lancar serta main balik yang lebih mulus. Nisbah kontras 100,000:1 memperkayakan lagi kedalaman visual dengan perincian bayang-bayang yang lebih halus serta imej yang tampak lebih hidup. Permukaan kaca terukir nano AG membantu mengurangkan silau dalam persekitaran terang, manakala penyelesaian pemalapan hibrid meminimumkan kelipan, sekali gus membantu mengurangkan ketegangan mata sepanjang sesi berkarya kreatif yang lama.

Selain prestasi visual, Artist Ultra 14 menawarkan pengalaman melukis yang semula jadi dan intuitif menerusi dua stilus siri X3 Pro, yang masing-masing menyokong 16K tahap tekanan dan pengecaman kecondongan 60° bagi menghasilkan goresan yang tepat dan responsif. Penyelesaian X-Touch XPPen turut memperkemas lagi interaksi dengan kawalan pergerakan beberapa jari yang intuitif, zon sentuhan yang boleh disesuaikan serta menu pintasan terapung yang membolehkan pencipta menavigasi dan mengawal kanvas dengan lebih cekap. Mod tablet maya baharu pula membolehkan pencipta menggunakan stilus untuk mengawal sehingga 10 skrin dengan operasi rentas skrin yang lancar, sekali gus memudahkan fail diseret dan tetingkap dialihkan dengan lancar.

Direka berasaskan cara pencipta bekerja, Artist Ultra 14 dilengkapi dua butang sisi yang dipratetap untuk menu terapung dan antara muka tablet maya, namun masih boleh disesuaikan mengikut aliran kerja individu. Bersama-sama ACK05 Shortcut Remote, penyokong boleh lipat dan bekas pen yang disertakan, paparan ini menyediakan persediaan kreatif yang lengkap dan cekap.

Reka Bentuk Ultra-Nipis untuk Mobiliti Kreatif

Dengan ketebalan hanya 6mm dan berat cuma 720g, Artist Ultra 14 direkayasa untuk memberikan ciri mudah alih yang dapat dibawa dengan amat senang kepada pencipta yang bekerja di pelbagai lokasi. Paparan 16:10 menyediakan ruang kerja menegak yang lebih luas berbanding skrin 16:9 tradisional, sekali gus memberikan ruang tambahan untuk bar alat, garis masa dan aliran kerja kreatif. Digabungkan dengan reka bentuk kaca terukir terapung dan bezel 14.5mm amat nipis, paparan ini memaksimumkan setiap inci ruang untuk menyediakan kanvas imersif hampir tanpa bingkai yang dapat memastikan pencipta memberi tumpuan kepada hasil kerja mereka.

Bahagian tepi yang sedikit melengkung menyediakan kedudukan rehat pergelangan tangan yang lebih selesa sepanjang sesi berkarya kreatif yang lama, manakala panel belakang aloi aluminium meningkatkan pelesapan haba serta ketahanan struktur. Bagi persediaan kreatif yang fleksibel, satu sambungan USB-C serba lengkap menyokong penghantaran kuasa, video dan data menerusi satu kabel, sekali gus mewujudkan ruang kerja yang kemas dan bebas daripada kabel berselirat serta membolehkan persediaan pantas sama ada di rumah, studio atau ketika dalam perjalanan.

Harga & Ketersediaan

Artist Ultra 14 boleh didapati mulai 17 Ogos 2026 pada harga runcit $699. Harga dan ketersediaan mungkin berbeza mengikut kawasan. Untuk maklumat lanjut, sila layari: https://www.xp-pen.com/product/artist-ultra-14.html.

SOURCE XPPen