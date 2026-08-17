XPPen、「Artist Ultra 14」を発表し、プロ仕様の描画性能をより携帯性に優れたフォームファクターで実現

ロサンゼルス、2026年8月17日 /PRNewswire/ -- デジタルアートのイノベーションで世界をリードするXPPenは本日、「Artist Ultra 14」を発表しました。本製品は、2.8K OLEDディスプレイ、スタジオグレードの色彩性能、高度なX-Touchソリューション、超薄型デザインを特長とする、超高精細で色再現性に優れたポータブル描画ディスプレイです。XPPenの創立21周年を記念するArtist Ultra 14は、フラッグシップ級の性能と優れた携帯性を兼ね備えており、インスピレーションが湧いたその場所で、クリエイターがプロフェッショナルな創造性を発揮できるよう支援します。

XPPenのマーケティングディレクターであるBrian Huang氏は、次のように述べました。「クリエイティブなワークフローは益々柔軟になっており、現在のクリエイターには自身の働き方に適応できるツールが求められています。Artist Ultra 14は、画質やクリエイティブ性能を損なうことなく、より優れた機動性を求めるプロのクリエイター向けに設計されています。これにより、アーティストはさまざまな環境で自由に作品を制作でき、プロフェッショナルなデジタルアートの可能性が広がります。」

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クリエイティブを極めるプロフェッショナルレベルの性能

Artist Ultra 14は、True RGB Stripeピクセル配列を採用した2.8K OLEDディスプレイを搭載し、ネイティブ10ビットの色深度と、Adobe RGB 99%、sRGB 99%、Display P3 99%の広色域カバー率により、卓越した鮮明さと忠実な色彩を実現しています。Delta E < 1の色精度とCalman Verified認証を備え、イラストやアニメーションをはじめとするプロフェッショナルなクリエイティブワークフローにおいて、信頼性の高い色彩精度を担保します。

90HzのリフレッシュレートとOLEDの超高速な応答速度を備えたArtist Ultra 14は、モーションブラーやペンの遅延を極限まで抑え、より滑らかなペンストロークとスムーズな表示を可能にします。100,000:1のコントラスト比が繊細な暗部描写と精緻な映像表現をもたらし、視覚的な奥行きをさらに深めます。AGナノエッチングガラスの表面処理により明るい環境での映り込みを低減し、ハイブリッド調光ソリューションがチラツキを抑えることで、長時間の制作作業における目の負担を軽減します。

高い表示性能にとどまらず、Artist Ultra 14はX3 Proシリーズのスタイラスペン2本を同梱し、それぞれ16K段階の筆圧検知と60°の傾き検知に対応することで、緻密でレスポンスに優れ、直感的かつ自然な描き心地を提供します。XPPenのX-Touchソリューションは、直感的なマルチフィンガージェスチャー、カスタマイズ可能なタッチゾーン、フローティングショートカットメニューによって操作性を一段と向上させ、クリエイターがキャンバスの移動や操作をより効率的に行えるようにします。新機能のバーチャルタブレットモードでは、スタイラスペンを用いて最大10画面を制御し、画面をまたいだスムーズな操作でファイルのドラッグやウィンドウの移動をシームレスに行えます。

クリエイターの作業スタイルに合わせて設計されたArtist Ultra 14は、フローティングメニューとバーチャルタブレットのインターフェース用にプリセットされた2つのサイドボタンを備えており、個々のワークフローに合わせてカスタマイズすることも可能です。付属のACK05ショートカットリモコン、折りたたみ式スタンド、ペンケースと組み合わせることで、完全で効率的な制作環境が整います。

創作のモバイル性を高める超薄型デザイン

厚さわずか6mm、重量720gのArtist Ultra 14は、複数の拠点で制作活動を行うクリエイターが手軽に持ち運べるよう設計されています。16:10のアスペクト比を持つディスプレイは、従来の16:9画面に比べ垂直方向の作業領域が広く、ツールバーやタイムライン、作業エリアのための余白を十分に確保します。フローティングエッチングガラスデザインと14.5mmの超狭額縁ベゼルを組み合わせたディスプレイは、スペースを隅々まで活用し、クリエイターが制作に没頭できるほぼフレームレスの没入型キャンバスを実現します。

緩やかに湾曲したエッジ処理により長時間の作業でも手首を快適に置くことができ、アルミニウム合金製のリアパネルは放熱性と構造的耐久性を向上させています。柔軟な制作環境を実現するため、1本のフル機能USB-Cケーブルで給電、映像出力、データ転送のすべてに対応します。これにより、自宅、スタジオ、外出先のどこであっても、ケーブルで散らかることのないすっきりとした作業環境と迅速なセットアップが可能です。

価格および販売開始時期

Artist Ultra 14は、2026年8月17日から、希望小売価格699ドルで販売開始されます。価格および販売開始時期は地域によって異なる場合があります。詳細は、https://www.xp-pen.com/product/artist-ultra-14.html.

SOURCE XPPen