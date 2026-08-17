XPPen presenta Artist Ultra 14, que ofrece un rendimiento de dibujo profesional en un formato más portátil

LOS ÁNGELES, 17 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- XPPen, líder mundial en innovación de arte digital, ha presentado hoy Artist Ultra 14, una pantalla de dibujo portátil de color verdadero ultra nítido con pantalla OLED 2.8K, rendimiento de color de calidad profesional, la avanzada solución X-Touch y un diseño ultradelgado. Con motivo del 21º aniversario de XPPen, Artist Ultra 14 combina un rendimiento de gama alta con una portabilidad excepcional, permitiendo a los creadores poder llevar su creatividad profesional a dondequiera que les llegue la inspiración.

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"Los flujos de trabajo creativos son cada vez más flexibles, y los creadores de hoy necesitan poder disponer de herramientas que se adapten a su forma de trabajar", afirmó Brian Huang, director de marketing de XPPen. "Artist Ultra 14 está diseñada para creadores profesionales que buscan mayor movilidad sin sacrificar la calidad visual ni el rendimiento creativo. Proporciona a los artistas la libertad de crear en diferentes entornos, ampliando las posibilidades del arte digital profesional".

Rendimiento profesional para la excelencia creativa

Artist Ultra 14 dispone de una pantalla OLED 2.8K con disposición de píxeles True RGB Stripe, profundidad de color nativa de 10 bits y una cobertura de gama de colores del 99% Adobe RGB, 99% sRGB y 99% Display P3, ofreciendo una claridad excepcional y colores realistas. Con una precisión de color Delta E < 1 y la certificación Calman Verified, garantiza una precisión de color fiable para ilustraciones, animaciones y otros flujos de trabajo creativos profesionales.

Gracias a una frecuencia de actualización de 90 Hz y un tiempo de respuesta OLED ultrarrápido, Artist Ultra 14 minimiza el desenfoque de movimiento y la latencia del lápiz para trazos más suaves y una reproducción fluida. Una relación de contraste de 100.000:1 enriquece aún más la profundidad visual con detalles de sombras más finos e imágenes más realistas. Su superficie de vidrio AG nanograbado ayuda a reducir los reflejos en entornos luminosos, mientras que la solución de atenuación híbrida minimiza el parpadeo, lo que ayuda a reducir la fatiga visual durante largas sesiones creativas.

Aparte del rendimiento visual, Artist Ultra 14 ofrece una experiencia de dibujo natural e intuitiva con dos lápices ópticos de la serie X3 Pro, cada uno compatible con 16K niveles de presión y reconocimiento de inclinación de 60° para trazos precisos y fluidos. La solución X-Touch de XPPen optimiza aún más la interacción con gestos multitáctiles intuitivos, zonas táctiles personalizables y un menú de acceso directo flotante, lo que permite a los creadores navegar y controlar su lienzo con mayor eficiencia. El nuevo modo de tableta virtual permite a los creadores usar el lápiz óptico para controlar hasta 10 pantallas con un funcionamiento fluido entre ellas, lo que facilita arrastrar archivos y mover ventanas sin problemas.

Diseñada pensando en la forma de trabajar de los creadores, Artist Ultra 14 dispone de dos botones laterales preconfigurados para el menú flotante y la interfaz de tableta virtual, además de ser personalizable para adaptarse a los flujos de trabajo individuales. Junto con el control remoto ACK05 Shortcut incluido, el soporte plegable y el estuche para el lápiz, ofrece una configuración creativa completa y eficiente.

Diseño ultradelgado para una movilidad creativa

Contando con tan solo 6 mm de grosor y un peso de solo 720 g, Artist Ultra 14 está diseñada para ofrecer una portabilidad sin esfuerzo a los creadores que trabajan en diferentes lugares. Su pantalla 16:10 proporciona más espacio de trabajo vertical frente a las pantallas tradicionales 16:9, ofreciendo espacio adicional para barras de herramientas, líneas de tiempo y flujos de trabajo creativos. Combinado con un diseño de cristal grabado flotante y un bisel ultradelgado de 14,5 mm, la pantalla maximiza cada centímetro de espacio para ofrecer un lienzo inmersivo casi sin bordes que mantiene a los creadores concentrados en su trabajo.

Los bordes ligeramente curvados proporcionan una posición más cómoda para apoyar las muñecas durante largas sesiones creativas, al mismo tiempo que el panel trasero de aleación de aluminio mejora la disipación del calor y la durabilidad estructural. Para configuraciones creativas flexibles, una única conexión USB-C con todas las funciones admite la transmisión de energía, vídeo y datos a través de un solo cable, lo que permite un espacio de trabajo limpio y ordenado, y una configuración rápida tanto en casa como en el estudio o en cualquier otro lugar.

Precio y disponibilidad

Artist Ultra 14 estará disponible a partir del 17 de agosto de 2026 a un precio de venta al público de 699 dólares. Los precios y la disponibilidad pueden variar según la región. Para obtener más información, visite: https://www.xp-pen.com/product/artist-ultra-14.html.