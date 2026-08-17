XPPen dévoile l'Artist Ultra 14, qui offre des performances de dessin professionnelles dans un format plus portable

LOS ANGELES, 17 août 2026 /PRNewswire/ -- XPPen, chef de file mondial de l'innovation en art numérique, a dévoilé aujourd'hui l'Artist Ultra 14, un écran de dessin portable Ultra Clear True Color doté d'un écran OLED 2,8K, d'une qualité couleur digne des studios professionnels, de la solution X-Touch avancée et d'un design ultramince. À l'occasion de son 21ᵉ anniversaire, XPPen combine, avec l'Artist Ultra 14, des performances de niveau professionnel et une portabilité exceptionnelle, permettant aux créateurs de donner libre cours à leur créativité partout où l'inspiration se manifeste.

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« Les flux de travail créatifs gagnent en flexibilité, et les créateurs d'aujourd'hui ont besoin d'outils qui s'adaptent à leur façon de travailler », a déclaré Brian Huang, directeur du marketing chez XPPen. « L'Artist Ultra 14 est conçu pour les créateurs professionnels qui recherchent une plus grande mobilité sans compromettre la qualité visuelle ni la performance créative. Il donne aux artistes la liberté de créer dans différents environnements, élargissant ainsi les possibilités offertes par l'art numérique professionnel. »

Des performances de niveau professionnel au service de l'excellence créative

L'Artist Ultra 14 dispose d'un écran OLED 2,8K avec une disposition de pixels True RVB Stripe, une profondeur de couleur native de 10 bits et une couverture de 99 % des espaces colorimétriques Adobe RGB, sRGB et Display P3, offrant une clarté exceptionnelle et des couleurs fidèles à la réalité. Avec une précision des couleurs Delta E < 1 et la certification Calman Verified, il garantit une reproduction précise et fiable des couleurs pour les illustrations, les animations et autres flux de travail créatifs professionnels.

Grâce à son taux de rafraîchissement de 90 Hz et à son temps de réponse OLED ultrarapide, l'Artist Ultra 14 réduit le flou de mouvement et la latence du stylet afin d'offrir des traits plus fluides et une lecture vidéo plus naturelle. Son rapport de contraste de 100 000:1 accentue la profondeur des images grâce à des détails plus précis dans les zones sombres et à un rendu plus réaliste. Sa surface en verre nano-gravé AG contribue à réduire les reflets dans les environnements très lumineux, tandis que sa solution de gradation hybride réduit le scintillement afin de contribuer à diminuer la fatigue oculaire lors des longues séances de création.

Au-delà de la performance visuelle, l'Artist Ultra 14 offre une expérience de dessin naturelle et intuitive avec deux stylets de la série X3 Pro, chacun prenant en charge 16 384 niveaux de pression et la détection de l'inclinaison jusqu'à 60°, pour des traits précis et réactifs. La solution X-Touch de XPPen simplifie davantage l'interaction grâce à des gestes intuitifs à plusieurs doigts, des zones tactiles personnalisables et un menu de raccourcis flottant, permettant aux créateurs de se déplacer sur leur toile avec une plus grande efficacité. Le nouveau mode tablette virtuelle permet aux créateurs d'utiliser le stylet pour contrôler jusqu'à 10 écrans, avec une navigation fluide d'un écran à l'autre. Il devient ainsi facile de faire glisser des fichiers et de déplacer des fenêtres en toute fluidité.

Conçu en fonction des habitudes de travail des créateurs, l'Artist Ultra 14 comporte deux boutons latéraux préconfigurés pour le menu flottant et l'interface de tablette virtuelle, qui restent personnalisables en fonction des flux de travail de chacun. Combiné à la télécommande de raccourcis ACK05, au support pliable et à l'étui pour stylets inclus, il offre une solution créative complète et efficace.

Un design ultramince conçu pour la mobilité créative

Avec une épaisseur de seulement 6 mm et un poids de 720 g, l'Artist Ultra 14 a été conçu pour être facilement transportable par les créateurs qui travaillent dans différents endroits. Son écran au format 16:10 offre un espace de travail vertical plus important que les écrans traditionnels au format 16:9, procurant davantage de place pour les barres d'outils, les lignes de temps et les flux de travail créatifs. Associé à un design en verre gravé flottant et à un cadre ultramince de seulement 14,5 mm, l'écran maximise chaque millimètre carré pour offrir une toile immersive aux bordures presque inexistantes, permettant aux créateurs de rester concentrés sur leur travail.

Les bords légèrement incurvés offrent une position plus confortable pour poser le poignet pendant les longues séances de création, tandis que le panneau arrière en alliage d'aluminium favorise la dissipation de la chaleur et renforce la durabilité structurelle. Pour des configurations créatives flexibles, une seule connexion USB-C complète prend en charge l'alimentation, la vidéo et la transmission de données au moyen d'un seul câble, permettant de garder un espace de travail propre et dégagé et de configurer rapidement l'appareil, que ce soit à la maison, en studio ou en déplacement.

Prix et disponibilité

L'Artist Ultra 14 est proposé à compter du 17 août 2026, au prix de détail de 699 dollars. Les prix et la disponibilité peuvent varier selon la région. Pour en savoir plus : https://www.xp-pen.com/product/artist-ultra-14.html.