XPPen presenta el Artist Ultra 14, con rendimiento profesional para dibujo en un formato más portátil

LOS ÁNGELES, 17 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- XPPen, líder mundial en innovación en arte digital, ha presentado hoy el Artist Ultra 14, una pantalla de dibujo portátil Ultra Clear True Color con panel OLED de 2,8K un rendimiento cromático de nivel profesional, la avanzada solución X-Touch y un diseño ultradelgado. Para conmemorar el 21.º aniversario de XPPen, el Artist Ultra 14 combina un rendimiento de gama alta con una portabilidad excepcional, lo que permite a los creadores llevar consigo herramientas profesionales para dar rienda suelta a su creatividad dondequiera que encuentren inspiración.

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«Los flujos de trabajo creativos son cada vez más flexibles, y los creadores de hoy necesitan herramientas que se adapten a su forma de trabajar», afirmó Brian Huang, director de Marketing de XPPen. «El Artist Ultra 14 está diseñado para creadores profesionales que buscan una mayor movilidad sin renunciar a la calidad visual ni al rendimiento creativo. Ofrece a los artistas la libertad de crear en distintos entornos y amplía las posibilidades del arte digital profesional».

Rendimiento de nivel profesional para una excelencia creativa

El Artist Ultra 14 cuenta con una pantalla OLED de 2,8K con una disposición de píxeles True RGB Stripe, una profundidad de color nativa de 10 bits y una cobertura del 99 % de las gamas de colores Adobe RGB, sRGB y Display P3, lo que ofrece una claridad excepcional y colores fieles a la realidad. Con una precisión cromática Delta E < 1 y la certificación Calman Verified, garantiza una reproducción precisa y confiable del color para ilustraciones, animaciones y otros flujos de trabajo creativos profesionales.

Con una frecuencia de actualización de 90 Hz y un tiempo de respuesta OLED ultrarrápido, el Artist Ultra 14 reduce al mínimo el desenfoque de movimiento y la latencia del lápiz, lo que permite trazos más suaves y una reproducción fluida. Una relación de contraste de 100.000:1 mejora aún más la profundidad visual, con mayor detalle en las sombras e imágenes más realistas. Su superficie de vidrio con nanograbado AG ayuda a reducir los reflejos en entornos luminosos, mientras que la solución híbrida de atenuación minimiza el parpadeo y ayuda a reducir la fatiga visual durante sesiones creativas prolongadas.

Más allá del rendimiento visual, el Artist Ultra 14 ofrece una experiencia de dibujo natural e intuitiva gracias a dos lápices ópticos de la serie X3 Pro, cada uno con 16K niveles de presión y reconocimiento de inclinación de hasta 60°, lo que permite realizar trazos precisos y con gran capacidad de respuesta. La solución X-Touch de XPPen agiliza aún más la interacción mediante gestos intuitivos con varios dedos, zonas táctiles personalizables y un menú flotante de accesos directos, lo que permite a los creadores navegar por el lienzo y controlarlo con mayor eficiencia. El nuevo modo de tableta virtual permite a los creadores utilizar el lápiz óptico para controlar hasta 10 pantallas y trabajar de forma fluida entre ellas, lo que facilita arrastrar archivos y mover ventanas sin interrupciones.

Diseñado para adaptarse a la forma de trabajar de los creadores, el Artist Ultra 14 cuenta con dos botones laterales preconfigurados para el menú flotante y la interfaz de tableta virtual, que también pueden personalizarse para adaptarse a los flujos de trabajo individuales. Junto con el control remoto de accesos directos ACK05 incluido, el soporte plegable y el estuche para lápiz, ofrece un espacio de trabajo creativo completo y eficiente.

Diseño ultradelgado para una movilidad creativa

Con un grosor de tan solo 6 mm y un peso de apenas 720 g, el Artist Ultra 14 está diseñado para facilitar la movilidad de los creadores que trabajan en distintos lugares. Su pantalla de 16:10 ofrece más espacio de trabajo vertical que las pantallas tradicionales de 16:9, lo que brinda espacio adicional para barras de herramientas, líneas de tiempo y flujos de trabajo creativos. Combinada con un diseño de vidrio grabado flotante y un bisel ultradelgado de 14,5 mm, la pantalla aprovecha al máximo cada pulgada de espacio para ofrecer un lienzo envolvente y prácticamente sin bordes que permite a los creadores concentrarse en su trabajo.

Los bordes ligeramente curvados permiten apoyar la muñeca con mayor comodidad durante sesiones creativas prolongadas, mientras que el panel trasero de aleación de aluminio mejora la disipación del calor y la resistencia estructural. Para configuraciones creativas flexibles, una única conexión USB-C con todas las funciones permite transmitir energía, video y datos a través de un solo cable, lo que facilita mantener un espacio de trabajo limpio y ordenado y configurar el dispositivo rápidamente, ya sea en casa, en el estudio o mientras se está fuera de casa.

Precio y disponibilidad

El Artist Ultra 14 estará disponible a partir del 17 de agosto de 2026, a un precio de venta al público de 699 dólares. Los precios y la disponibilidad pueden variar según la región. Si desea obtener más información, ingrese en la siguiente página web: https://www.xp-pen.com/product/artist-ultra-14.html.

FUENTE XPPen