Zoomlion ยกระดับการสนับสนุนลูกค้าทั่วโลกท่ามกลางสภาพอากาศฤดูร้อนที่ท้าทาย
News provided byZoomlion
24 Jul, 2026, 15:45 CST
ฉางซา, จีน, 24 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- ทีมบริการของ Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion" หรือ "บริษัท") ซึ่งดูแลผลิตภัณฑ์หลายกลุ่ม ทั้งเครนวิศวกรรมและเครื่องจักรยกสำหรับงานก่อสร้าง ยังคงให้การสนับสนุนลูกค้าในหลายตลาดทั่วโลกตลอดช่วงฤดูร้อนนี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเครื่องจักร การซ่อมแซมฉุกเฉิน การดำเนินงานด้านการรับรองมาตรฐาน และการสนับสนุนงานแสดงสินค้าในยุโรปภายใต้สภาพอากาศร้อนจัด ตลอดจนการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการใช้งานทาวเวอร์เครนในประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการนำคำมั่นด้านการบริการ "MORE THAN YOU CARE" ไปปฏิบัติจริง ผ่านการดูแลลูกค้าในทุกวันและการให้บริการเครื่องจักรตลอดอายุการใช้งาน
Zoomlion ยังคงเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายการให้บริการในท้องถิ่นและการสนับสนุนอะไหล่ทั่วยุโรป โดยในช่วงฤดูร้อน บริษัทได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันความร้อนและการสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ให้แก่ทีมปฏิบัติงานภาคสนามด้วย ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ทีมบริการของ Zoomlion ได้สนับสนุนการส่งมอบรถเครน ZCT100 ภายใต้สภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูง พร้อมดำเนินการตรวจสอบและปรับตั้งเครื่องจักรอย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์พร้อมใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ทีมงานยังได้ดำเนินการปรับแต่งและบำรุงรักษารถเครนออลเทอร์เรน ZAT1600 ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ RDW เพื่อช่วยให้ลูกค้าปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานในท้องถิ่น พร้อมทั้งรักษาความน่าเชื่อถือและมูลค่าของอุปกรณ์ในระยะยาว
ในประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา รถเครนขนาดใหญ่รุ่น ZAT1200 ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในโรงงานเคมีแห่งหนึ่ง ประสบปัญหาความขัดข้องของบูมจนทำให้การดำเนินงานต้องหยุดชะงัก วิศวกรบริการของ Zoomlion ได้เดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติงาน ตรวจสอบและระบุสาเหตุของปัญหา ก่อนดำเนินการซ่อมแซมและทดสอบการทำงานจนแล้วเสร็จ ส่งผลให้เครื่องจักรกลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และช่วยลดระยะเวลาหยุดชะงักในการดำเนินงานของลูกค้า ขณะที่ในประเทศตุรกี ทีมบริการของบริษัทได้เข้าแก้ปัญหาความขัดข้องของระบบยืดและหดขาค้ำยันของรถเครน ZRT1100 โดยดำเนินการซ่อมแซมและปรับตั้งหน้างานจนสามารถฟื้นฟูสมรรถนะการทำงานของเครื่องจักรให้กลับมาเป็นปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสนับสนุนด้านบริการของ Zoomlion ยังครอบคลุมถึงการดำเนินงานในงานแสดงสินค้า โดยในประเทศสเปน วิศวกรบริการได้ให้การสนับสนุนการติดตั้ง การทดสอบการทำงาน และการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรในงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมที่เมืองซาราโกซา เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เครนของบริษัทสามารถจัดแสดงในสภาพพร้อมใช้งานอย่างมีเสถียรภาพ
นอกเหนือจากยุโรป ทีมบริการเครื่องจักรยกสำหรับงานก่อสร้างของ Zoomlion เพิ่งจัดกิจกรรมบริการภายใต้แนวคิด "MORE THAN YOU CARE" ณ โครงการ Seven ในเมืองดัมมัม ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยจัดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการใช้งานทาวเวอร์เครนให้แก่บุคลากรในโครงการจำนวน 23 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้ควบคุมเครน ผู้ให้สัญญาณ ผู้จัดการด้านความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ติดตั้ง ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและการแนะนำ ณ หน้างาน เพื่อเสริมสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน และสนับสนุนการดำเนินโครงการให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น
Zoomlion จะเดินหน้าพัฒนาเครือข่ายบริการทั่วโลก เสริมศักยภาพด้านอะไหล่และทีมงานในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบการสนับสนุนเครื่องจักรตลอดอายุการใช้งานที่เชื่อถือได้ พร้อมสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าทั่วโลก
SOURCE Zoomlion
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