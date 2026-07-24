Zoomlion stärkt den weltweiten Kundensupport angesichts herausfordernder sommerlicher Bedingungen

CHANGSHA, China, 24. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Die Serviceteams von Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion" oder „das Unternehmen") für verschiedene Produktlinien – darunter Baukrane und Bauaufzüge – haben Kunden in zahlreichen internationalen Märkten auch in diesem Sommer weiterhin unterstützt. Die Lieferung von Maschinen, Notfallreparaturen, Maßnahmen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Unterstützung bei Messen bei hohen Temperaturen in Europa sowie Sicherheitsschulungen für Turmdrehkrane in Saudi-Arabien zeigen, wie Zoomlion sein Serviceversprechen „MORE THAN YOU CARE" durch tägliche Kundenbetreuung und Dienstleistungen rund um den gesamten Lebenszyklus der Maschinen in die Praxis umsetzt.

A Zoomlion service engineer performs RDW-related compliance and maintenance work on a ZAT1600E all-terrain crane in the Netherlands

Zoomlion baut sein lokales Servicenetzwerk und seine Ersatzteilversorgung in ganz Europa weiter aus. Während der Sommerhitze versorgte das Unternehmen seine Teams vor Ort zudem mit Hitzeschutzausrüstung und logistischer Unterstützung. In den Niederlanden unterstützte das Serviceteam die Auslieferung eines ZCT100-Krans unter schwierigen Bedingungen bei hohen Temperaturen und führte detaillierte Inspektionen und Einstellungen durch, um sicherzustellen, dass die Maschine in optimalem Betriebszustand in Betrieb genommen werden konnte. Ebenfalls in den Niederlanden führte das Team RDW-bezogene Anpassungen zur Einhaltung der Vorschriften sowie Wartungsarbeiten an einem ZAT1600-Geländekran durch und half dem Kunden so, die lokalen Betriebsanforderungen zu erfüllen und gleichzeitig die Zuverlässigkeit der Ausrüstung sowie den Wert der Anlage zu sichern.

In Bosnien und Herzegowina kam es bei einem großen ZAT1200-Kran, der in einem Chemiewerk im Einsatz war, zu einem Auslegerfehler, der den Betrieb unterbrach. Ein Servicetechniker von Zoomlion begab sich vor Ort, identifizierte den Fehler und führte Reparatur- sowie Inbetriebnahmearbeiten durch, sodass die Maschine schnell wieder in Betrieb genommen werden konnte und die Ausfallzeit für den Kunden reduziert wurde. In der Türkei behob das Team einen Fehler beim Aus- und Einfahren der Stützausleger an einem ZRT1100 eines Kunden und führte vor Ort Reparaturen und Anpassungen durch, um die Betriebsleistung der Maschine wiederherzustellen.

Der Service-Support von Zoomlion erstreckte sich auch auf Messeauftritte. In Spanien unterstützten Servicetechniker die Einrichtung, Inbetriebnahme und Einsatzbereitschaft der Geräte auf einer Fachmesse in Saragossa und trugen so dazu bei, dass die Kranprodukte des Unternehmens in einem stabilen Betriebszustand präsentiert wurden.

Außerhalb Europas führte das Serviceteam für Bauaufzugstechnik von Zoomlion kürzlich eine „MORE-THAN-YOU-CARE"-Servicekampagne beim „Seven"-Projekt in Dammam, Saudi-Arabien, durch. Das Team führte spezielle Sicherheitsschulungen für Turmdrehkrane für 23 Mitarbeiter vor Ort durch, darunter Bediener, Signalgeber, Sicherheitsbeauftragte und Montagepersonal. Durch eine Kombination aus theoretischem Unterricht und praktischer Anleitung vor Ort trug die Schulung dazu bei, das Sicherheitsbewusstsein zu stärken, die Betriebsabläufe zu standardisieren und eine sicherere Projektdurchführung zu gewährleisten.

Zoomlion wird sein globales Servicenetzwerk, seine Ersatzteilversorgung und seine lokalen Teams weiter ausbauen, um Kunden weltweit zuverlässige Unterstützung über den gesamten Lebenszyklus hinweg und einen höheren Mehrwert zu bieten.