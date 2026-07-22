A Zoomlion expande a rede de serviços na Europa com treinamento profissional e suporte presencial em até 4 horas

CHANGSHA, China, 22 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") expandiu suas capacidades de atendimento ao cliente localizado em toda a Europa, onde sua rede de serviços agora cobre mais de 30 cidades em mais de 20 países e inclui quase 10 centros e locais de treinamento. Apoiado por uma rede multinível de peças de reposição e plataformas digitais de serviços, o sistema oferece treinamento profissional, suporte para peças de reposição, assistência técnica e atendimento presencial em até quatro horas em seis principais linhas de produtos. A mais recente adição é o primeiro centro internacional de treinamento da Zoomlion dedicado a máquinas para concreto, que iniciou recentemente suas operações na Polônia.

Desenvolvido e coordenado pela subsidiária polonesa da Zoomlion, o centro foi projetado para atender às necessidades de operação e manutenção dos usuários de equipamentos para concreto na Europa e já iniciou suas operações regulares. Em seu primeiro dia, o centro ofereceu um programa personalizado de treinamento de dois dias sobre caminhões bomba de concreto para sete profissionais técnicos de um cliente europeu.

O centro reflete o modelo mais amplo de serviços da Zoomlion na Europa, desenvolvido com foco nas prioridades dos clientes locais, como disponibilidade de peças, fornecimento ágil, documentação técnica, treinamento profissional e diagnóstico de falhas complexas. Quando é necessário suporte presencial, um engenheiro de serviços da Zoomlion pode chegar ao cliente em até quatro horas. As solicitações de serviço podem ser enviadas por meio da central de atendimento da Zoomlion, e-mail, MyZoomlion, códigos QR dos equipamentos e canais oficiais de mídia social, com uma resposta inicial fornecida em até uma hora.

Em toda a Europa, a rede de serviços oferece suporte a máquinas para movimentação de terra, plataformas de trabalho aéreo, guindastes de engenharia, máquinas para concreto, máquinas agrícolas e veículos industriais.

A empresa também expandiu sua infraestrutura regional de peças de reposição e treinamento. Como parte de seu plano de rede de serviços na Europa, a Alemanha atua como o hub regional da Zoomlion, integrando distribuição de equipamentos, fornecimento de peças de reposição, grandes reparos e treinamento profissional. Esse hub é apoiado por centros nacionais de peças de reposição localizados em Roterdã, Paris, Birmingham e Varsóvia, além de armazéns de peças em nível municipal. A Zoomlion também estabeleceu importantes centros de treinamento na Alemanha, Hungria e Polônia, além de pontos adicionais de treinamento na França, nos Países Baixos e no Reino Unido.

No futuro, a Zoomlion planeja expandir sua equipe local de engenharia, reforçar os estoques de peças de reposição, aprimorar o diagnóstico remoto e ampliar o modelo de atendimento em até quatro horas para além dos principais polos urbanos da Europa. A empresa também pretende acelerar o acesso tanto aos recursos de atendimento quanto ao suporte de peças de reposição.

Como parte de sua estratégia mais ampla de localização, a Zoomlion continuará adaptando as redes locais de serviços às necessidades e às condições operacionais dos diferentes mercados internacionais, ao mesmo tempo em que aprimora a eficiência da resposta e o suporte ao cliente durante todo o ciclo de vida dos produtos em escala global.

FONTE Zoomlion