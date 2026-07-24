Zoomlion refuerza su servicio de atención al cliente global durante las difíciles condiciones del verano

CHANGSHA, China, 24 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Los equipos de servicio de Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion" o "la compañía"), que abarcan múltiples líneas de productos, incluyendo grúas de ingeniería y maquinaria de elevación para la construcción, siguen proporcionando apoyo este verano a clientes en diversos mercados internacionales. La entrega de equipos, las reparaciones de emergencia, el cumplimiento de normativas y el apoyo en exposiciones bajo altas temperaturas en Europa, junto con la capacitación en seguridad para grúas torre en Arabia Saudita, reflejan cómo Zoomlion está traduciendo su compromiso de servicio "MÁS DE LO QUE TE IMPORTA" en la práctica por medio del soporte diario al cliente y los servicios de ciclo de vida completo de los equipos.

A Zoomlion service engineer performs RDW-related compliance and maintenance work on a ZAT1600E all-terrain crane in the Netherlands

Zoomlion continúa fortaleciendo su red de servicio local y el soporte de repuestos en toda Europa. Durante el calor del verano, también ha proporcionado a los equipos de primera línea suministros de protección contra el calor y apoyo logístico. En los Países Bajos, el equipo de servicio apoyó la entrega de una grúa ZCT100 en condiciones extremas de altas temperaturas y realizó inspecciones y ajustes detallados para garantizar que la máquina entrara en servicio en óptimas condiciones de funcionamiento. También en los Países Bajos, el equipo completó los ajustes de cumplimiento y el mantenimiento relacionados con RDW para una grúa todoterreno ZAT1600, ayudando al cliente a cumplir con los requisitos operativos locales, al tiempo que protegía la fiabilidad del equipo y el valor del activo.

En Bosnia y Herzegovina, una grúa ZAT1200 de gran tamaño que operaba en una planta química sufrió una avería en la pluma que obligó a interrumpir sus operaciones. El técnico de servicio de Zoomlion se desplazó al lugar, identificó la avería y realizó las reparaciones y la puesta en marcha, lo que permitió que la máquina volviera a estar operativa rápidamente y contribuyó a reducir el tiempo de inactividad del cliente. En Turquía, el equipo prestó respuesta a una avería surgida en la extensión y retracción de los estabilizadores de una grúa ZRT1100 de un cliente, realizando reparaciones y ajustes in situ para restablecer el rendimiento operativo de la máquina.

El servicio de asistencia técnica de Zoomlion también se extendió a las operaciones de exposiciones. En España, los ingenieros de servicio prestaron asistencia en la instalación, puesta en marcha y preparación in situ de los equipos en una feria del sector en Zaragoza, contribuyendo a garantizar que los productos de grúas de la empresa se presentaran en condiciones de funcionamiento estables.

Fuera de Europa, el equipo de servicio de maquinaria de elevación para la construcción de Zoomlion llevó a cabo recientemente una campaña de servicio "MÁS DE LO QUE TE IMPORTA" para el proyecto Seven en Dammam, Arabia Saudita. El equipo proporcionó formación especializada en seguridad de grúas torre a 23 personas en el sitio, incluyendo operadores, señalizadores, gerentes de seguridad y personal de instalación. A través de una combinación de instrucción teórica y orientación en el sitio, la formación ayudó a fortalecer la conciencia de seguridad, estandarizar las prácticas operativas y respaldar una ejecución de proyectos más segura.

Zoomlion continuará fortaleciendo su red de servicio global, su capacidad de suministro de repuestos y sus equipos locales para proporcionar un apoyo fiable durante todo el ciclo de vida del producto y un mayor valor a sus clientes en todo el mundo.